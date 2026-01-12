Más humo que obras: ¿Qué hay detrás del 'renovado' aeropuerto?

Asimismo, adelantó que el parate previsto podrá llevarse adelante sin generar impacto en la operatoria de las aerolíneas que vuelan desde Rosario.

image Nuevas obras en el AIR. Foto: Gobierno de Santa Fe

Según el cronograma oficial, la pista del Aeropuerto Islas Malvinas se cerrará en los siguientes horarios: martes 13 de enero, de 18.25 a 21.45 y de 23.30 a 23.59 y miércoles 14 de enero, desde la hora cero hasta las 02.45.

Las tareas corresponden a la etapa final de ajustes complementarios del sistema de balizamiento. Incluyen correcciones técnicas menores, verificación de componentes y terminación de detalles necesarios para completar el proceso de modernización y avanzar en el cambio de categoría operativa del aeropuerto.

Apuntes hacia Maximiliano Pullaro

El aeropuerto reinició oficialmente sus operaciones el pasado 29 de diciembre, tras una obra récord de 100 días y una inversión de 150 millones de dólares. Los trabajos incluyeron mejoras de seguridad, confort y equipamiento, consolidando al AIR como un nodo estratégico del transporte aéreo en el centro del país.

Con la reapertura, Rosario amplió su conectividad internacional: se incorporan vuelos directos a Punta Cana y Madrid, mientras que Aerolíneas Argentinas conectará con Cabo Frío, Florianópolis y Río de Janeiro. Además, Flybondi, Gol, Latam y Copa Airlines aumentarán frecuencias y destinos, alcanzando más de 50 vuelos internacionales semanales.

Sin embargo, luego de todos los flashes que buscó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, con este evento, ahora quedó en el centro de la polémica. Pese a la cantidad de plata que hay detrás, lo inaugurado no cumple con las expectativas.

image Pasaron sólo dos semanas de la reinauguración.

A raíz de ello, el peronismo rosarino aprovechó la situación para ir de lleno contra Pullaro, cabecilla principal detrás del 'tumulto' que generó. "Infraestructura para décadas que en días se cae a pedazos", expresó la cuenta de izquierda en sus redes sociales replicando un tuit de Rosario Vuela.

