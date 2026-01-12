ROSARIO. Tras dos semanas de su reapertura, el Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) ya empieza a dar que hablar. Desde la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dispusieron la suspensión temporal de la operatoria en diferentes franjas horarias para este martes y miércoles. A su vez, el peronismo local apuntó contra la gestión provincial.
POLÉMICA
Más humo que obras: ¿Qué hay detrás del 'renovado' aeropuerto?
El aeropuerto de Rosario reabrió sus puertas hace dos semanas y volverá a cerrar temporalmente por pista fuera de servicio. El peronismo local se relame.
¿Vuelve a cerrar el aeropuerto?
Por un lado, los directivos de la estación remarcaron que "No hay ningún tipo de inconveniente con la pista ni con el sistema de balizamiento, le pueden preguntar a cualquiera".
Al respecto, el gerente de Coordinación Técnica, Administrativa y Financiera de la terminal, Juan Pío Drovetta, confirmó el cronograma del parate y la continuidad de todos los vuelos comerciales. En ese marco, explicó el plan de trabajo que se desarrolla en Fisherton y aseguró que se trata de una intervención completamente planificada desde el inicio del proyecto de renovación de la pista.
Posterior a ello, el funcionario sostuvo que la pista está en óptimas condiciones desde que fue reinaugurada. En tanto, precisó que el último viernes se registraron 15 vuelos, un número equivalente al total de servicios internacionales semanales que tenía el aeropuerto antes de las obras.
Asimismo, adelantó que el parate previsto podrá llevarse adelante sin generar impacto en la operatoria de las aerolíneas que vuelan desde Rosario.
Según el cronograma oficial, la pista del Aeropuerto Islas Malvinas se cerrará en los siguientes horarios: martes 13 de enero, de 18.25 a 21.45 y de 23.30 a 23.59 y miércoles 14 de enero, desde la hora cero hasta las 02.45.
Las tareas corresponden a la etapa final de ajustes complementarios del sistema de balizamiento. Incluyen correcciones técnicas menores, verificación de componentes y terminación de detalles necesarios para completar el proceso de modernización y avanzar en el cambio de categoría operativa del aeropuerto.
Apuntes hacia Maximiliano Pullaro
El aeropuerto reinició oficialmente sus operaciones el pasado 29 de diciembre, tras una obra récord de 100 días y una inversión de 150 millones de dólares. Los trabajos incluyeron mejoras de seguridad, confort y equipamiento, consolidando al AIR como un nodo estratégico del transporte aéreo en el centro del país.
Con la reapertura, Rosario amplió su conectividad internacional: se incorporan vuelos directos a Punta Cana y Madrid, mientras que Aerolíneas Argentinas conectará con Cabo Frío, Florianópolis y Río de Janeiro. Además, Flybondi, Gol, Latam y Copa Airlines aumentarán frecuencias y destinos, alcanzando más de 50 vuelos internacionales semanales.
Sin embargo, luego de todos los flashes que buscó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, con este evento, ahora quedó en el centro de la polémica. Pese a la cantidad de plata que hay detrás, lo inaugurado no cumple con las expectativas.
A raíz de ello, el peronismo rosarino aprovechó la situación para ir de lleno contra Pullaro, cabecilla principal detrás del 'tumulto' que generó. "Infraestructura para décadas que en días se cae a pedazos", expresó la cuenta de izquierda en sus redes sociales replicando un tuit de Rosario Vuela.
