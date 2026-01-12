Juana Viale y Mauricio Macri: El comunicado que responde lo que todos se preguntan

Sin embargo, ha sido la misma Juana Viale quien ha salido a contar la verdad de todo, a través de un contudente comunicado publicado en sus redes sociales.

La conductora no sólo desmintió los rumores que la vinculan sentimentalmente con Mauricio Macri, sino que además agradeció el apoyo de sus seres queridos y apuntó contra quienes difunden noticias falsas.

Juana Viale .Juana Viale rompió el silencio sobre el rumor de romance con Mauricio Macri. Foto: Captura de video YouTube 06/10/2025

Juana Viale habla del supuesto romance con Mauricio Macri

He aquí el comunicado completo de Juana Viale sobre los rumores de romance con Mauricio Macri:

“Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente.

Lo que no se puede negar, ni discutir, es que es un camino corto. La mentira digo. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono y, peor aún, les pagan para "des" informar, lastimando y mintiendo.

A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reírse e iluminarme. Lamento el daño que causan estas noticias falsas. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”.

-------

Más noticias en Urgente24

Gallardo le abrió la puerta y River vendió a un campeón del mundo

Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada

Rutas privadas: Peajes antes que obras en los Tramos Oriental y Conexión

La miniserie de 6 capítulos que todos buscan en Netflix

Sebastián Villa terminó la novela y confirmó su futuro tras la oferta de River