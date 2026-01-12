Juana Viale y Mauricio Macri han sido vinculados sentimentalmente, luego de que se hizo oficial la separación del expresidente argentino y Juliana Awada. Y es que, tras conocerse que nuevos amores obligaron a blanquear la ruptura, todos se preguntaban quiénes eran los terceros en discordia.
Juana Viale y Mauricio Macri: El comunicado que responde lo que todos se preguntan
Juana Viale acaba de publicar un comunicado respondiendo lo que todos se preguntan sobre su supuesto romance con Mauricio Macri.
Fue entonces que salió a relucir el nombre de Juana Viale, nieta de Mirtha Legrand y actual conductora de Almorzando con Juana por El Trece.
¿Juana Viale y Mauricio Macri juntos?
El rumor de un supuesto romance entre Juana Viale y Mauricio Macri creció con fuerza en las últimas horas.
En el programa Duro de Domar por C5N hicieron eco de ello.
"La versión fuerte que podría haber precipitado la separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale", lanzó el periodista Franco Torchia en dicho canal.
Sin embargo, ha sido la misma Juana Viale quien ha salido a contar la verdad de todo, a través de un contudente comunicado publicado en sus redes sociales.
La conductora no sólo desmintió los rumores que la vinculan sentimentalmente con Mauricio Macri, sino que además agradeció el apoyo de sus seres queridos y apuntó contra quienes difunden noticias falsas.
Juana Viale habla del supuesto romance con Mauricio Macri
He aquí el comunicado completo de Juana Viale sobre los rumores de romance con Mauricio Macri:
“Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente.
Lo que no se puede negar, ni discutir, es que es un camino corto. La mentira digo. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono y, peor aún, les pagan para "des" informar, lastimando y mintiendo.
A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reírse e iluminarme. Lamento el daño que causan estas noticias falsas. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”.
-------
