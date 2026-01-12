Trump pone 25% de aranceles a quienes comercien con Irán

El ultimátum de Trump

La amenaza comercial llega apenas un día después de que Trump endureciera su discurso contra el régimen iraní y dejara abierta la puerta a una intervención militar. El presidente afirmó que Estados Unidos está evaluando “operaciones” en Irán y sostuvo que el gobierno de Teherán está cruzando un punto de no retorno, en medio de una creciente represión contra las protestas internas.

Según organismos internacionales y grupos de derechos humanos, el número de víctimas fatales por la violencia estatal ha aumentado de forma significativa en las últimas semanas. De acuerdo con la ONG Human Rights Activists News Agency, hasta el sábado 10/01, el saldo de personas asesinadas desde el comienzo de las manifestaciones era de 544 y los detenidos, 10.681.

La reacción de los mercados

En los mercados, el anuncio refuerza un clima de incertidumbre que ya venía en aumento por los conflictos en Medio Oriente y el debilitamiento del dólar. Muchos inversores se mueven a activos de refugio, como el oro, que acaba de alcanzar un máximo histórico ante la fuerte demanda.

Por ahora, no hubo una respuesta oficial de China, Rusia o la India, aunque se espera que el tema sea abordado. Irán, en tanto, denunció en reiteradas ocasiones que las sanciones estadounidenses constituyen una “guerra económica” y advirtió que responderá ante cualquier intento de asfixia adicional.

Trump, por su parte, atraviesa una situación interna crítica. Por un lado, necesita que bajen las tasas de interés para reactivar la economía, pero eso podría derivar en un aumento de la inflación. Pese a ello, le declaró la guerra a Jerome Powell, presidente de la Fed, para presionarlo a seguir bajando las tasas.

El impacto real de la medida dependerá de su implementación efectiva y, sobre todo, de cuánto estén dispuestos los socios de Irán a pagar el costo de desafiar a Washington.

