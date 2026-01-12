Tips y una censura en los Golden Globes: Snoop Dogg, J.Lo, Selena Gomez & Miley Cyrus

Dato: La productora de los Globos de Oro, Dick Clark Productions, es propiedad de Penske Media Eldridge, sociedad entre Penske Media Corporation y Eldridge, propietaria de The Hollywood Reporter (THR). Esto es relevante para la siguiente noticia:

"Snoop Dogg presentó el premio inaugural al mejor podcast, y aunque el momento fue grabado, parte de lo que dijo el rapero de "Drop It Like It's Hot" fue eliminado de la transmisión. No se preocupen, THR capturó el momento en que dijo: "Estoy muy colocado ahora mismo. Me tuvieron aquí demasiado tiempo", dentro del Beverly Hilton".

Un incendio que se evitó

Embed Crisis averted inside #GoldenGlobes backstage press room as catering knocked over a coffee holder and the sterno underneath was lit. For a brief moment, the carpet was on fire and smoke wafted up around the curtains. They put it out quickly fortunately. Yikes! pic.twitter.com/FTFixnZppT — Chris Gardner (@chrissgardner) January 12, 2026

Traducción: Se evitó una crisis en la sala de prensa tras bambalinas #GoldenGlobes ya que el personal de catering volcó un portavasos y el esterno que había debajo se incendió. Por un instante, la alfombra ardió y el humo se elevó por las cortinas. Afortunadamente, lo apagaron rápidamente. ¡Uf!

----------------

Ganadores del premio a Mejor Actor/Actriz en un Musical o Comedia en el backstage, celebrando: Rose Byrne y Timothée Chalamet celebraron sus premios a mejor actriz y mejor actor en una película musical/de comedia, respectivamente. En el video a continuación, ambos se abrazaron y se dijeron "¡Felicidades!" antes de posar juntos para una serie de fotos. ¡Qué energía de ganador!

Embed Best Female Actor Best Male Actor



Congrats on your #GoldenGlobes, Rose & Timothée! pic.twitter.com/zeev5Cgq0I — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Jennifer López se fue temprano: Antes de que terminaran los Globos de Oro 2026 y se entregaran los premios finales, Jennifer Lopez abandonó la ceremonia. Saliendo temprano, mientras se grababa el espectáculo, un guardia de seguridad susurró a la multitud: "¡Abran paso, abran paso!" para acomodar a la estrella y la cola de su vestido. Seguramente JLo tenia algo más importante que hacer (¿...?)

JENNIFER LOPEZ_AFP La actriz estadounidense Jennifer Lopez en la 83.ª edición anual de los Premios Globo de Oro. FOTO: FREDERIC J. BROWN / AFP

Un reencuentro agradable

Embed Selena Gomez and Miley Cyrus together at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/F1RL7cHRKh — Pop Base (@PopBase) January 12, 2026

Una foto del héroe de la noche, el Avenger que dijo públicamente que Donald Trump es un pedófilo:

MARK RUFFALO Y SUNRISE COIGNEY_AFP Mark Ruffalo y Sunrise Coigney en la 83.ª edición de los Globos de Oro en el Beverly Hilton el 11/01/2026 en Beverly Hills, California. FOTO: MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES / AFP

Otra foto de quien sigue siendo deslumbrante, aún cuando no haya ganado:

JENNIFER LAWRENCE_AFP Jennifer Lawrence en la 83.ª edición de los Globos de Oro en el Beverly Hilton el 11/01/2026 en Beverly Hills, California. FOTO: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES / AFP

Ahora sí, la ganadora:

ROSE BYRNE_AFP Rose Byrne, ganadora del premio a la Mejor Interpretación Femenina en una Película Musical o Comedia por "If I Had Legs I'd Kick You", posa en la sala de prensa durante la 83.ª edición de los Globos de Oro en el Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. FOTO: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES / AFP

Y el ganador:

TIMOTHÉE CHALAMET_AFP Timothée Chalamet, ganador del premio a la Mejor Interpretación Masculina en una Película - Musical o Comedia por "Marty Supreme" en la 83ra. edición de los Globos de Oro en el Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. FOTO: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES / AFP

------------------------

