Tips y una censura en los Golden Globes: Snoop Dogg, J.Lo, Selena Gomez & Miley Cyrus

Noche de gala en el Beverly Hilton, de Hollwyood. Golden Globes, que clasifica por género. Algo de Snoop Dogg, J.Lo, Selena Gomez & Miley Cyrus.

12 de enero de 2026 - 18:10
Teyana Taylor, ganadora del premio a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto en una Película, por Una Batalla Tras Otra, durante la 83.ª edición de los Globos de Oro.

FOTO: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES / AFP

“Una batalla tras otra”, una sátira mordaz sobre la política radical, y “Hamnet”, una mirada a la complicada vida doméstica de William Shakespeare, se alzaron con los máximos galardones de la 83.ª edición de los Golden Globes.

“The Studio”, una parodia de Hollywood, fue nombrada mejor serie de televisión (musical o comedia) y “The Pitt”, ambientada en un hospital saturado, ganó el premio a la mejor serie de televisión (drama). El premio a la mejor miniserie o antología fue para “Adolescence”, la historia de una investigación de asesinato que se desarrolla en una sola toma continua.

Pero aquí hablaremos de Snoop Dogg, J.Lo, Selena Gomez & Miley Cyrus.

Antes, 3 fotos:

LEONARDO DI CAPRIO_AFP
El actor estadounidense Leonardo DiCaprio en la 83.ª edición anual de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 11/01/2026.

GEORGE CLOONEY_AFP
El actor estadounidense George Clooney y su esposa Amal Clooney asisten a la 83.ª edición de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 11/01/2026.

STEVEN SPIELBERG_AFP
Steven Spielberg y Chloé Zhao asisten a Moët & Chandon en la 83.ª edición de los Globos de Oro el 11 de enero de 2026 en Los Ángeles, California.

Sorpresa: Teyana Taylor gana como mejor actriz de reparto tras una reñida competencia

Mientras que la estrella de 'Sentimental Value', Inga Ibsdotter Lilleaas, fue la elegida por los críticos, y el papel villano de Amy Madigan en 'Weapons' ganó fuerza en la carrera, Taylor aseguró la victoria en los Globos por su actuación explosiva en 'One Battle After Another'.

Dato: La productora de los Globos de Oro, Dick Clark Productions, es propiedad de Penske Media Eldridge, sociedad entre Penske Media Corporation y Eldridge, propietaria de The Hollywood Reporter (THR). Esto es relevante para la siguiente noticia:

"Snoop Dogg presentó el premio inaugural al mejor podcast, y aunque el momento fue grabado, parte de lo que dijo el rapero de "Drop It Like It's Hot" fue eliminado de la transmisión. No se preocupen, THR capturó el momento en que dijo: "Estoy muy colocado ahora mismo. Me tuvieron aquí demasiado tiempo", dentro del Beverly Hilton".

Un incendio que se evitó

Traducción: Se evitó una crisis en la sala de prensa tras bambalinas #GoldenGlobes ya que el personal de catering volcó un portavasos y el esterno que había debajo se incendió. Por un instante, la alfombra ardió y el humo se elevó por las cortinas. Afortunadamente, lo apagaron rápidamente. ¡Uf!

----------------

Ganadores del premio a Mejor Actor/Actriz en un Musical o Comedia en el backstage, celebrando: Rose Byrne y Timothée Chalamet celebraron sus premios a mejor actriz y mejor actor en una película musical/de comedia, respectivamente. En el video a continuación, ambos se abrazaron y se dijeron "¡Felicidades!" antes de posar juntos para una serie de fotos. ¡Qué energía de ganador!

Jennifer López se fue temprano: Antes de que terminaran los Globos de Oro 2026 y se entregaran los premios finales, Jennifer Lopez abandonó la ceremonia. Saliendo temprano, mientras se grababa el espectáculo, un guardia de seguridad susurró a la multitud: "¡Abran paso, abran paso!" para acomodar a la estrella y la cola de su vestido. Seguramente JLo tenia algo más importante que hacer (¿...?)

JENNIFER LOPEZ_AFP
La actriz estadounidense Jennifer Lopez en la 83.ª edición anual de los Premios Globo de Oro.

Un reencuentro agradable

Una foto del héroe de la noche, el Avenger que dijo públicamente que Donald Trump es un pedófilo:

MARK RUFFALO Y SUNRISE COIGNEY_AFP
Mark Ruffalo y Sunrise Coigney en la 83.ª edición de los Globos de Oro en el Beverly Hilton el 11/01/2026 en Beverly Hills, California.

Otra foto de quien sigue siendo deslumbrante, aún cuando no haya ganado:

JENNIFER LAWRENCE_AFP
Jennifer Lawrence en la 83.ª edición de los Globos de Oro en el Beverly Hilton el 11/01/2026 en Beverly Hills, California.

Ahora sí, la ganadora:

ROSE BYRNE_AFP
Rose Byrne, ganadora del premio a la Mejor Interpretación Femenina en una Película Musical o Comedia por

Y el ganador:

TIMOTHÉE CHALAMET_AFP
Timothée Chalamet, ganador del premio a la Mejor Interpretación Masculina en una Película - Musical o Comedia por

------------------------

