Milei sumó más amateurismo: X le suspendió la cuenta en inglés tras colocar una mala palabra

La explicación escogida por los libertarios fue la misma que utilizan para todas sus vicisitudes: “deben ser los kukas, deben ser”.

El propio presidente de la Nación reposteó un mensaje en ese sentido.

image

Una cuenta en inglés destinada a la comunicación global

Desde La Libertad Avanza habían explicado: “esta iniciativa se enmarca en la política de apertura y posicionamiento internacional del Gobierno Nacional, que busca mostrar al mundo una Argentina que avanza hacia la estabilidad, el orden macroeconómico y el respeto por la libertad”.

El primer mandatario había lanzado también sus redes en inglés en Instagram, YouTube, TikTok y Facebook.

Desde hace años, Javier Milei sufre por no ser bilingüe En sus frecuentes viajes al exterior, el Jefe de Estado argentino suele sonreir y festejar lo que dicen sus interlocutores anglosajones ya que no habla inglés. Desde hace años, Javier Milei sufre por no ser bilingüe En sus frecuentes viajes al exterior, el Jefe de Estado argentino suele sonreir y festejar lo que dicen sus interlocutores anglosajones ya que no habla inglés.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2010749442706600226&partner=&hide_thread=false Milei lanzó sus redes oficiales en inglés con la presencia de su versión superheroica animada: el “General Ancap”.



→ https://t.co/0h1LsnTRXR pic.twitter.com/VbWDLdxk9H — Diario La Capital (@lacapital) January 12, 2026

Ahora, el idioma de Shakespeare le da un nuevo sinsabor.

"Long live freedom, damn it", cerró su posteo.

¿Sabrá Javier que “damn it” (maldita sea) es una palabra que significa blasfemia y que por lo tanto podría ser objetado esa expresión en la empresa de Elon Musk?

La palabra "damn" proviene del latín "damnare" que significa "condenar".

En un contexto religioso, se relaciona con la condenación eterna al infierno y tiene la misma gravedad que " goddamn " aunque en este último caso añade una referencia explícita a Dios.

Resumiendo: tanto damn como damnit se consideran generalmente malas palabras. Resumiendo: tanto damn como damnit se consideran generalmente malas palabras.