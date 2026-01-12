El lanzamiento estuvo más cerca de la payasada (una caricatura donde Milei era un súper héroe) que de la comunicación institucional en idioma inglés para el resto del planeta de un Jefe de Estado.
EL DRAMA DE NO SER BILINGÜE
Milei sumó más amateurismo: X le suspendió la cuenta en inglés tras colocar una mala palabra
Apenas 5 horas de actividad, la red social de Elon Musk suspendió la cuenta de Javier Milei en idioma inglés tras incluirse la expresión "damn it" (maldita sea)
Las aventuras del “Capitán Ancap” (anarcocapitalista) fueron muy breves. Debut y despedida.
La movida estaba destinada, según se expresaba en el propio video inaugural, a difundir “su historia, sus ideas y sus últimas noticias”.
El perfil fue identificado como @jmilei_english.
La explicación escogida por los libertarios fue la misma que utilizan para todas sus vicisitudes: “deben ser los kukas, deben ser”.
El propio presidente de la Nación reposteó un mensaje en ese sentido.
Una cuenta en inglés destinada a la comunicación global
Desde La Libertad Avanza habían explicado: “esta iniciativa se enmarca en la política de apertura y posicionamiento internacional del Gobierno Nacional, que busca mostrar al mundo una Argentina que avanza hacia la estabilidad, el orden macroeconómico y el respeto por la libertad”.
El primer mandatario había lanzado también sus redes en inglés en Instagram, YouTube, TikTok y Facebook.
Ahora, el idioma de Shakespeare le da un nuevo sinsabor.
"Long live freedom, damn it", cerró su posteo.
¿Sabrá Javier que “damn it” (maldita sea) es una palabra que significa blasfemia y que por lo tanto podría ser objetado esa expresión en la empresa de Elon Musk?
La palabra "damn" proviene del latín "damnare" que significa "condenar".
En un contexto religioso, se relaciona con la condenación eterna al infierno y tiene la misma gravedad que " goddamn " aunque en este último caso añade una referencia explícita a Dios.