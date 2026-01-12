urgente24
EL DRAMA DE NO SER BILINGÜE

Milei sumó más amateurismo: X le suspendió la cuenta en inglés tras colocar una mala palabra

Apenas 5 horas de actividad, la red social de Elon Musk suspendió la cuenta de Javier Milei en idioma inglés tras incluirse la expresión "damn it" (maldita sea)

12 de enero de 2026 - 19:25
Milei como el Capitán Ancap

El lanzamiento estuvo más cerca de la payasada (una caricatura donde Milei era un súper héroe) que de la comunicación institucional en idioma inglés para el resto del planeta de un Jefe de Estado.

Las aventuras del “Capitán Ancap” (anarcocapitalista) fueron muy breves. Debut y despedida.

La movida estaba destinada, según se expresaba en el propio video inaugural, a difundir “su historia, sus ideas y sus últimas noticias”.

A través de distintas redes sociales, el mandatario había anunciado la apertura de sus cuentas en inglés con el objetivo de difundir sus ideas, su agenda política y novedades de su gestión en un formato pensado para el público internacional.

La explicación escogida por los libertarios fue la misma que utilizan para todas sus vicisitudes: “deben ser los kukas, deben ser”.

El propio presidente de la Nación reposteó un mensaje en ese sentido.

image

Una cuenta en inglés destinada a la comunicación global

Desde La Libertad Avanza habían explicado: “esta iniciativa se enmarca en la política de apertura y posicionamiento internacional del Gobierno Nacional, que busca mostrar al mundo una Argentina que avanza hacia la estabilidad, el orden macroeconómico y el respeto por la libertad”.

El primer mandatario había lanzado también sus redes en inglés en Instagram, YouTube, TikTok y Facebook.

Desde hace años, Javier Milei sufre por no ser bilingüe En sus frecuentes viajes al exterior, el Jefe de Estado argentino suele sonreir y festejar lo que dicen sus interlocutores anglosajones ya que no habla inglés.

Ahora, el idioma de Shakespeare le da un nuevo sinsabor.

"Long live freedom, damn it", cerró su posteo.

¿Sabrá Javier que “damn it” (maldita sea) es una palabra que significa blasfemia y que por lo tanto podría ser objetado esa expresión en la empresa de Elon Musk?

La palabra "damn" proviene del latín "damnare" que significa "condenar".

En un contexto religioso, se relaciona con la condenación eterna al infierno y tiene la misma gravedad que " goddamn " aunque en este último caso añade una referencia explícita a Dios.

Resumiendo: tanto damn como damnit se consideran generalmente malas palabras.

