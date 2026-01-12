Se le vino la noche a Luciano Castro: El nuevo audio que amenazan con difundir

Luciano Castro, el galán de telenovelas, conocido tanto por su talento actoral como por su dudosa capacidad para mantener la discreción en el terreno amoroso, enfrenta ahora una crisis que podría hacer tambalear su relación con Griselda Siciliani. Y es que seamos honestos, a Castro le cuesta horrores mantener la lealtad, pero lo que realmente lo hunde es que cada desliz termina expuesto a la luz pública con lujo de detalles.
El escándalo comenzó a tomar forma la semana pasada cuando Fernanda Iglesias, panelista de " Puro Show" en El Trece, decidió destapar la olla y revelar la existencia de un audio de WhatsApp que el actor le habría enviado a Sarah Borrell, la danesa que logró capturar su atención durante su estadía en España. El mensaje, cargado de intenciones nada inocentes, habría sido suficiente para destrozar el corazón de Siciliani, quien mantiene un vínculo sentimental con Castro desde hace un tiempo considerable.
Pero la historia no termina ahí. Como si el primer golpe no fuera suficientemente devastador, Iglesias aseguró tener entre manos información aún más explosiva. Según la periodista, estaría circulando un segundo audio en el que Castro conversaría con otra mujer, supuestamente su amante, y en el cual manifestaría su intención de abandonar a Griselda.
Fernanda Iglesias va por más y anticipa un nuevo bombazo
"Tengo otro chisme: hay un audio que tiene una chica donde él le llora y le dice: 'por favor, sigámonos viendo, la voy a dejar a Griselda'", soltó Iglesias, prometiendo difundirlo, apenas caiga en sus manos.
Aunque la panelista reconoció que todavía no posee el material, dejó en claro que está al acecho: "El audio anda dando vueltas. Si me llega, lo voy a poner al aire. A estos infieles no los cubro más".
Luciano Castro enfrentó las cámaras y habló de arrepentimiento
Mientras tanto, Castro intenta apagar el incendio con declaraciones públicas que oscilan entre el arrepentimiento y la desesperación. En diálogo con el mismo ciclo televisivo, el actor negó categóricamente que él y Siciliani mantengan una relación abierta: "No, no estamos ni cerca de eso. Somos una gran pareja y nuestra relación está basada en otras cosas que no tienen nada que ver con esto. Esto no es que está consensuado". Inmediatamente después, agregó con tono culposo: "Lo que sí está claramente hablado es 'cuídame y te cuido'. Y bueno, yo no lo hice en este caso".
El cierre de su descargo fue demoledor y visiblemente emotivo: "Estoy angustiadísimo", confesó el protagonista de tantas ficciones televisivas, aunque esta vez la ficción quedó del otro lado y la realidad lo golpeó sin piedad.
Ahora la pregunta que todos se hacen es inevitable: ¿realmente existe ese otro audio prometido por Fernanda Iglesias? La respuesta llegará pronto, porque la panelista ya dejó en claro que no piensa quedarse callada. Castro, por su parte, deberá enfrentar las consecuencias de sus actos mientras el público observa, fascinado, cómo se desarrolla esta telenovela que nada tiene que envidiarle a las producciones en las que él mismo actuó.
