Se le vino la noche a Luciano Castro: El nuevo audio que amenazan con difundir

Luciano Castro enfrentó las cámaras y habló de arrepentimiento

Mientras tanto, Castro intenta apagar el incendio con declaraciones públicas que oscilan entre el arrepentimiento y la desesperación. En diálogo con el mismo ciclo televisivo, el actor negó categóricamente que él y Siciliani mantengan una relación abierta: "No, no estamos ni cerca de eso. Somos una gran pareja y nuestra relación está basada en otras cosas que no tienen nada que ver con esto. Esto no es que está consensuado". Inmediatamente después, agregó con tono culposo: "Lo que sí está claramente hablado es 'cuídame y te cuido'. Y bueno, yo no lo hice en este caso".

El cierre de su descargo fue demoledor y visiblemente emotivo: "Estoy angustiadísimo", confesó el protagonista de tantas ficciones televisivas, aunque esta vez la ficción quedó del otro lado y la realidad lo golpeó sin piedad.

Ahora la pregunta que todos se hacen es inevitable: ¿realmente existe ese otro audio prometido por Fernanda Iglesias? La respuesta llegará pronto, porque la panelista ya dejó en claro que no piensa quedarse callada. Castro, por su parte, deberá enfrentar las consecuencias de sus actos mientras el público observa, fascinado, cómo se desarrolla esta telenovela que nada tiene que envidiarle a las producciones en las que él mismo actuó.

