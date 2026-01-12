Se viene el alivio al clima caluroso con un frente frío que reordena el mapa térmico y prende alertas

Este fenómeno dejó en evidencia cómo el tiempo y la circulación atmosférica conectan regiones enteras. El humo no reconoce límites provinciales y se convierte en una señal clara de la gravedad de la emergencia ambiental que atraviesa la Patagonia.

Alertas por calor: Cómo impacta el frente frío en una región en crisis

El oeste de Chubut permanece bajo alerta naranja por temperaturas extremas, una categoría que implica riesgos moderados a altos para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El avance del frente frío podría generar lluvias aisladas hacia el final del día, pero el viento será el factor clave. Ráfagas intensas podrían agravar la situación de los incendios forestales, complicando las tareas de combate y aumentando el peligro para las comunidades afectadas.

Primer frente frío: Qué pasa con el tiempo en el centro del país

A partir de este lunes, el primer frente frío de la semana comenzará a sentirse con mayor claridad en la franja que une Santa Rosa con Bahía Blanca. Desde el mediodía y durante la tarde, se espera la formación de tormentas aisladas producto del choque entre masas de aire caliente y frío.

clima argentina

Con el correr de las horas, estas tormentas se expandirán hacia Cuyo, el centro del país y el NOA. Rige alerta amarilla por tormentas fuertes en sectores de La Pampa, San Luis y Mendoza, con la posibilidad de granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y lluvias intensas en cortos períodos.

El calor se corre, pero no se va

Mientras el frente avanza, el calor no desaparece, sino que se desplaza. El norte patagónico seguirá registrando máximas de entre 30 y 34 °C, aunque los valores más extremos migrarán hacia el centro y norte del país.

Se esperan temperaturas superiores a los 35 °C en el sur de Córdoba, el este de San Luis, el centro de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, Entre Ríos y gran parte del NOA. Esta dinámica es típica de los sistemas frontales, donde el aire caliente es empujado hacia el norte antes del alivio definitivo.

Qué se espera para mitad de semana

El martes, el frente frío alcanzará el AMBA y la región central, mientras un nuevo sistema ingresa por el sur de la Patagonia. En paralelo, el viento norte volverá a ganar protagonismo, impulsando otra vez el ascenso térmico en algunas zonas.

Para el miércoles, se esperan ráfagas que podrían superar los 70 km/h en La Pampa, San Luis, el noreste de Río Negro y el sudoeste bonaerense. En el oeste de Santa Cruz, los modelos meteorológicos advierten ráfagas superiores a los 100 km/h, lo que podría derivar en nuevas alertas.

El jueves llegará un nuevo frente frío que permitirá un descenso más marcado de las temperaturas mínimas en el norte de la Patagonia, con registros por debajo de los 20 °C. Las máximas, en general, no superarían los 30 °C, aunque el extremo norte seguiría bajo calor intenso.

Durante la madrugada del viernes, el frente alcanzará el norte argentino y provocará un descenso generalizado de temperaturas.

