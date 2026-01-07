El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) puso bajo alerta a varias zonas del país que serán azotadas por tormentas y fuertes vientos. Se esperan ráfagas que podrían superar los 60 km/h, e incluso granizo. También hay alerta por temperatura extrema en determinadas provincias. Aquí, todo sobre el clima.
MAL PRONÓSTICO
Clima: Impacto por el último alerta del SMN para Buenos Aires y otras provincias
El SMN ha activado un alerta meteorológico por tormentas, vientos, granizo y otros fenómenos en el clima. Buenos Aires y otras provincias se verán afectadas.
Alerta meteorológico hoy
Para este miércoles 07/01 rigen varias alertas del SMN por fuertes eventos meteorológicos.
Por una parte, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa y Neuquén están bajo alerta amarilla por lluvias y tormenta.
Mientras, parte de la provincia de Buenos Aires, incluyendo la Costa Atlántica, será sacudida por fuertes vientos con ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Esto también la pone bajo alerta amarilla.
"Esta situación va a desembocar en una nueva crecida muy importante, primeramente, en el final del miércoles sobre la Costa Atlántica, y luego ingresando el pico de crecida en el estuario del Río de la Plata hacia la medianoche, y alcanzando alturas posiblemente de más de 3 m en la mañana del jueves en los puertos del AMBA", detalla el meteorólogo Christian Garavaglia en Meteored.
También, se ha activado alerta naranja en zonas de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut por calor extremo.
Este es un muy mal pronóstico, especialmente, para Chubut que ha sido azotada por fuertes incendios, y donde la lluvia podría ser parte del alivio que esperan.
Mientras tanto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prevé lluvia y que baje la temperatura.
Qué significa cada color de alerta meteorológico
De acuerdo con el SMN esto es lo que implica cada color de alerta:
- Nivel rojo: Se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.
- Nivel naranja: Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
- Nivel amarillo: Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
- Nivel verde: No se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.
---------
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año
Racing aceleró y va por un peso pesado del plantel de River
"El humo de los bombardeos tapa un posible default de Argentina o una bruta devaluación"
Jorge Rial se le plantó a Eduardo Feinmann por Venezuela y dejó una verdad incómoda
Criptomonedas en llamas: XRP despega mientras China e Irán empiezan el año con cambios