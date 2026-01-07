Clima: Impacto por el último alerta del SMN para Buenos Aires y otras provincias

También, se ha activado alerta naranja en zonas de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut por calor extremo.

Este es un muy mal pronóstico, especialmente, para Chubut que ha sido azotada por fuertes incendios, y donde la lluvia podría ser parte del alivio que esperan.

Mientras tanto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prevé lluvia y que baje la temperatura.

Qué significa cada color de alerta meteorológico

De acuerdo con el SMN esto es lo que implica cada color de alerta:

Nivel rojo: Se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.

Se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres. Nivel naranja: Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Nivel amarillo: Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Nivel verde: No se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

