Cuando Ritondo ya no es Ritondo (Dime quién se lo robó)

"Mientras la Justicia federal avanza sobre el entramado patrimonial de Cristian Ritondo, el diputado nacional eligió usar el aparato judicial de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar por “hostigamiento digital” a quien lo denunció penalmente en Comodoro Py.

El denunciado no es un troll anónimo ni un usuario sin nombre: es el abogado Jeremías Rodríguez, quien el 10/12/2024 presentó una denuncia penal contra Ritondo y su esposa por enriquecimiento ilícito, hoy en trámite en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, con intervención del fiscal Eduardo Taiano.

El pasado 17/12/2025, días después de que se cumpliese 1 año del inicio de las investigaciones en Comodoro Py, donde actualmente se encuentra imputado el legislador, Ritondo presentó una denuncia contravencional en CABA acusando a Rodríguez de “hostigamiento digital”.

En su presentación omitió deliberadamente 3 datos clave:

Que Rodríguez es abogado.

Que Rodríguez es quien lo denunció penalmente en Comodoro Py.

Que las publicaciones cuestionadas refieren exclusivamente a una causa judicial en curso, basada en investigaciones periodísticas.

La denuncia de Ritondo no cuestiona una fake news ni una imputación falsa, cuestiona que se hable de su causa.

Rodríguez no solo denunció a Ritondo, sino que amplió la denuncia en varias oportunidades con investigaciones de El Disenso, que dieron lugar a nuevas medidas judiciales.

Entre ellas, las que confirmaron:

Cuentas bancarias y financieras a nombre de Ritondo, su pareja y su constructora.

Un entramado inmobiliario en CABA y Pinamar.

Desarrollos inmobiliarios bajo investigación por más de US$ 55 millones.

Frente a ese escenario, Ritondo eligió no explicar su patrimonio, sino denunciar al denunciante.

En su descargo, Rodríguez fue claro: no hay hostigamiento, hay ejercicio de la libertad de expresión sobre hechos de interés público que involucran a un legislador nacional imputado. (…)".

