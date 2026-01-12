Hubo un tiempo que fue hermoso (para Cristian Ritondo): era un joven diputado nacional en ascenso en el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires. Luego llegaron los choques con Víctor Santa María y con Alberto Fernández. Siempre quedó la duda si eran conflictos propios o de su propulsor, Miguel Ángel Toma.
CONTRADENUNCIA
Cuando Ritondo ya no es Ritondo (Dime quién se lo robó)
Cristian Ritondo fue asesorado con aquello de "No hay mejor defensa que un buen contraataque" pero puede fallar....
En la siguiente etapa, Ritondo fue 'un peronista del PRO' en la Legislatura porteña. Pero él no terminaba de integrarse al círculo íntimo de Mauricio Macri. Entonces su decisión fue casi definitiva: cuando llegaron las denuncias contra Macri por las escuchas telefónicas a familiares directos -incluyendo su propio padre-, Ritondo asumió el rol de defensor público del entonces Jefe de Gobierno porteño en cuanto medio de comunicación se le cruzara.
Pero aún así Ritondo no fue ministro de Seguridad de la Ciudad ni invitado al gabinete nacional con el PRO en el poder y devino en candidato propuesto por su amiga, María Eugenia Vidal, a vicegobernador, en binomio con ella. Rápidamente Macri (¿o fue Jaime Durán Barba?) abortaron el diseño y él tuvo que conformarse con el Ministerio de Seguridad provincial. Pero tan mal no le fue, diría Raúl Alfonsín: echó panza.
En tiempos recientes, 'alguien' lo arrojó 'a las fieras', difundiendo cuentas bancarias y propiedades. Coincidió con su ambición de presidir la Cámara de Diputados de la Nación. Conspiranoias hay muchas -comenzando por su cercanía con Santiago Caputo pero no tanto con Karina Milei-; lo cierto es que él terminó denunciado.
Contraataque
Aquí viene lo nuevo de Mariana Escalada & Agustín Ronconi en El Disenso:
"Mientras la Justicia federal avanza sobre el entramado patrimonial de Cristian Ritondo, el diputado nacional eligió usar el aparato judicial de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar por “hostigamiento digital” a quien lo denunció penalmente en Comodoro Py.
El denunciado no es un troll anónimo ni un usuario sin nombre: es el abogado Jeremías Rodríguez, quien el 10/12/2024 presentó una denuncia penal contra Ritondo y su esposa por enriquecimiento ilícito, hoy en trámite en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, con intervención del fiscal Eduardo Taiano.
El pasado 17/12/2025, días después de que se cumpliese 1 año del inicio de las investigaciones en Comodoro Py, donde actualmente se encuentra imputado el legislador, Ritondo presentó una denuncia contravencional en CABA acusando a Rodríguez de “hostigamiento digital”.
En su presentación omitió deliberadamente 3 datos clave:
- Que Rodríguez es abogado.
- Que Rodríguez es quien lo denunció penalmente en Comodoro Py.
- Que las publicaciones cuestionadas refieren exclusivamente a una causa judicial en curso, basada en investigaciones periodísticas.
La denuncia de Ritondo no cuestiona una fake news ni una imputación falsa, cuestiona que se hable de su causa.
Rodríguez no solo denunció a Ritondo, sino que amplió la denuncia en varias oportunidades con investigaciones de El Disenso, que dieron lugar a nuevas medidas judiciales.
Entre ellas, las que confirmaron:
- Cuentas bancarias y financieras a nombre de Ritondo, su pareja y su constructora.
- Un entramado inmobiliario en CABA y Pinamar.
- Desarrollos inmobiliarios bajo investigación por más de US$ 55 millones.
Frente a ese escenario, Ritondo eligió no explicar su patrimonio, sino denunciar al denunciante.
En su descargo, Rodríguez fue claro: no hay hostigamiento, hay ejercicio de la libertad de expresión sobre hechos de interés público que involucran a un legislador nacional imputado. (…)".
-------------------
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 6 capítulos que todos buscan en Netflix
Rutas privadas: Peajes antes que obras en los Tramos Oriental y Conexión
Furor por la nueva billetera virtual que rinde más y destronó a Mercado Pago
Gallardo le abrió la puerta y River vendió a un campeón del mundo
La miniserie que enamoró a toda la crítica y se ve en tiempo récord