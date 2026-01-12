El asesor presidencial Santiago Caputo se mostró en público con nuevo look junto con el presidente de YPF Horacio Marín y el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, en la inauguración de una estación de servicio. Más allá del peinado de Caputo, el tema es Ritondo y su pérdida de poder.
PRO 2026
Esfuerzo de Cristian Ritondo por seguir con vida pegado al 'nuevo' Santiago Caputo
Con Santilli del lado de Karina Milei, Cristian Ritondo intenta retener su liderazgo recostándose en Santiago Caputo pero, ¿le alcanza con eso?
La sociedad Santiago Caputo - Cristian Ritondo
Con la presenciad de Daniel Scioli, Horacio Marín inauguró una estación de servicio en Pinamar el fin de semana. Marín es el presidente de la petrolera cuya publicidad a los medios de comunicación es manejada por gente de Santiago Caputo, lo que ha permitido diversas contribuciones periodísticas, es decir que ha funcionado como un arma del asesor estrella de Milei.
El comentario del fin de semana fue el cambio de look de Caputo, que reemplazó el estilo Peaky Blinders por una barba candado, se cortó el pelo y se rapó unas rayas a los costados.
Pero el dato político es el esfuerzo de Ritondo por mostrar que sigue vivo políticamente.
Ocurre que en el territorio bonaerense el rumor es que Diego Santilli, que ya no es un subordinado de Ritondo sino que tiene vuelo propio, se está quedando con todo lo que fue el PRO de la provincia de Buenos Aires.
Santilli ahora es el jefe territorial del PRO y ya no acata órdenes de Ritondo, y queda claro más que nunca con la postal de Pinamar que está del lado de Santiago Caputo en la interna libertaria mientras que la vereda de enfrente Santilli quedó en la línea de Karina Milei.
Santilli avanza a la Gobernación
Cristian está complicado en su liderazgo, porque a la influencia de Santilli vía Karina se suma que Mauricio Macri está también en caída (y ahora atendiendo las repercusiones y rumores de su separación de Juliana Awada, un gran activo que tenía en su imagen pública).
Sin embargo, Ritondo se sigue esforzando para mostrarse como algo más que el jefe de los diputados nacionales del PRO, porque Santilli está cerrando acuerdo con todos los del PRO bonaerense de cara a las elecciones de 2027 donde se espera que compita para quedarse con la gobernación que hoy detenta Axel Kicillof quien no puede tener otro mandato.
En su camino a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli cada vez tiene menos competidores internos. Ya se sacó de encima al armador libertario bonaerense Sebastián Pareja, ahora a Ritondo y otro posible competidor interno, el intendente con licencia Diego Valenzuela (que sería designado en Migraciones) nunca terminó de aparecer ‘en la cancha’ y la candidatura a senador siendo al mismo tiempo jefe comunal generó polémica y diluyó sus posibilidades.
--------------
Más noticias en Urgente24:
En la última década tuvimos 3 presidentes (Macri, Fernández y Milei): los 3 se separaron
Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada
Elon Musk intenta una revolución con nuevo algoritmo de X
Irán: Human Rights denuncia muerte de 490 manifestantes y 48 agentes durante las protestas