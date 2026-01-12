Esfuerzo de Cristian Ritondo por seguir con vida pegado al 'nuevo' Santiago Caputo

Santilli ahora es el jefe territorial del PRO y ya no acata órdenes de Ritondo, y queda claro más que nunca con la postal de Pinamar que está del lado de Santiago Caputo en la interna libertaria mientras que la vereda de enfrente Santilli quedó en la línea de Karina Milei.

Santilli avanza a la Gobernación

Cristian está complicado en su liderazgo, porque a la influencia de Santilli vía Karina se suma que Mauricio Macri está también en caída (y ahora atendiendo las repercusiones y rumores de su separación de Juliana Awada, un gran activo que tenía en su imagen pública).

santilli-karina Diego Santilli, ganador de la elección legislativa bonaerense como cabeza de lista de LLA festejando con Karina Milei.

Sin embargo, Ritondo se sigue esforzando para mostrarse como algo más que el jefe de los diputados nacionales del PRO, porque Santilli está cerrando acuerdo con todos los del PRO bonaerense de cara a las elecciones de 2027 donde se espera que compita para quedarse con la gobernación que hoy detenta Axel Kicillof quien no puede tener otro mandato.

En su camino a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli cada vez tiene menos competidores internos. Ya se sacó de encima al armador libertario bonaerense Sebastián Pareja, ahora a Ritondo y otro posible competidor interno, el intendente con licencia Diego Valenzuela (que sería designado en Migraciones) nunca terminó de aparecer ‘en la cancha’ y la candidatura a senador siendo al mismo tiempo jefe comunal generó polémica y diluyó sus posibilidades.

