Francis Aston: Del surf y la música a revelar la estructura oculta de los átomos

Tenis: Ganó premios en torneos abiertos en Inglaterra, Gales e Irlanda.

Natación: Practicó este deporte con regularidad.

Esquí y Escalada: Eran deportes que practicaba con gusto.

Golf: Jugaba con colegas como el famoso físico Rutherford.

Surf: Aprendió a hacer surf en Honolulu en 1909.

FRANCISASTONDELSURFYLAMUSICAAREVELARLAESTRUCTURAOCULTADELOSATOMOSFOTO3 Francis Aston está considerado como el “padre de la física moderna” tras revelar la estructura oculta de los átomos.

Formación científica y primeros años

Francis William Aston estudió en el Mason College de Birmingham (actual Universidad de Birmingham) y más tarde trabajó en el Cavendish Laboratory de Cambridge, uno de los centros científicos más influyentes del mundo. Allí fue discípulo y colaborador de J.J. Thomson, descubridor del electrón.

Inicialmente interesado por la química, Aston pronto se sintió atraído por los problemas fundamentales de la física atómica. Su talento experimental lo llevó a centrarse en la medición precisa de masas atómicas, un tema que en aquel momento generaba muchas incógnitas.

El descubrimiento de los isótopos

El gran logro de Francis Aston fue demostrar que muchos elementos químicos existen en varias formas con distinta masa, a las que llamó isótopos.

Antes de Aston, se pensaba que cada elemento tenía un peso atómico fijo. Gracias a sus experimentos, se descubrió que:

-Un mismo elemento puede tener átomos con diferente masa.

-Las propiedades químicas permanecen iguales, pero la masa cambia.

-Los pesos atómicos conocidos eran, en realidad, promedios.

Este hallazgo fue crucial para entender la estructura del núcleo atómico y sentó las bases de la física nuclear.

La invención del espectrómetro de masas

Para llevar a cabo sus investigaciones, Aston diseñó y perfeccionó el primer espectrómetro de masas moderno. Este dispositivo permitía separar átomos y moléculas según su masa con una precisión sin precedentes.

Gracias a este instrumento, Aston:

-Identificó más de 200 isótopos naturales.

-Demostró la exactitud de la relación masa-carga.

-Confirmó empíricamente la famosa ecuación de Einstein, E = mc², al observar el defecto de masa en los núcleos.

Hoy en día, la espectrometría de masas se utiliza en campos tan diversos como la medicina, la biología, la criminología, la exploración espacial y la industria farmacéutica.

Premio Nobel y reconocimiento internacional

En 1922, Francis Aston recibió el Premio Nobel de Química por:

“Su descubrimiento, mediante el espectrógrafo de masas, de isótopos en un gran número de elementos no radiactivos”.

Este reconocimiento consolidó su reputación como uno de los científicos más influyentes del siglo XX. Aston continuó investigando y publicando durante décadas, siempre enfocado en la precisión experimental.

Vida personal y carácter

Aston fue conocido por su carácter meticuloso, reservado y profundamente curioso. Nunca se casó y dedicó la mayor parte de su vida a la investigación científica y a los viajes, que utilizaba como fuente de inspiración.

Lejos del estereotipo del científico encerrado en su laboratorio, Aston fue un hombre con intereses culturales amplios y una gran pasión por la naturaleza.

