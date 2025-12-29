50 años y el debate eterno: ¿De qué trató 'Wish You Were Here'?

Los formatos 3LP y 2CD incluyen el álbum original y 9 temas extra grabados en estudio. Y un 4to. LP de vinilo transparente, 'Live at Wembley 1974', un single de 7", un libro de tapa dura, un programa de la gira y un póster del concierto de Knebworth.

El debate

La Letra:

"Entonces, ¿crees que puedes distinguir / el Cielo del Infierno? / ¿Cielos azules del dolor? / ¿Puedes distinguir un campo verde / de un frío riel de acero? / ¿Una sonrisa de un velo? / ¿Crees que puedes distinguirlo?

¿Te hicieron cambiar / a tus héroes por fantasmas? / ¿Cenizas calientes por árboles? / ¿Aire caliente por una brisa fresca? / ¿Consuelo frío por cambio? / ¿Cambiaste / un papel secundario en la guerra / por un papel principal en una jaula?

Cómo desearía / Cómo desearía que estuvieras aquí / Solo somos dos almas perdidas / Nadando en una pecera año tras año / Recorriendo el mismo viejo terreno / ¿Qué hemos encontrado? / Los mismos viejos miedos / Ojalá estuvieras aquí."

Aquí el videoclip:

La historia

'Wish You Were Here' es la 4ta. canción escrita por Roger Waters y cantada por David Gilmour, grabada y publicado por Pink Floyd, y la fecha oficial del lanzamiento del tema como single fue 15/09/1975, como parte del álbum 'Wish You Were Here' que apareció más tarde aquel año.

El riff principal fue compuesto por David Gilmour. Mientras lo tocaba en su guitarra acústica de 12 cuerdas en el estudio 3 de Abbey Road (Apple Records / The Beatles), el bajista Roger Waters lo escuchó, se aprendió el riff y fue al estudio contiguo para intentar hacer una canción que dice que la letra no le demandó más de 1 hora. Cuando volvió con la melodía vocal y la letra, con Gilmour ensamblaron las partes hasta lograr el contenido final.

En el álbum, la canción comienza en el final de 'Have a Cigar', sin un intermedio de silencio. En la transición se escucha el sonido de una radio cambiando de emisoras, y se detiene en una donde comienza 'Wish You Were Here'.

Gilmour tocó la introducción en una guitarra de 12 cuerdas, procesada para sonar como si estuviera siendo tocada en una vieja radio de transistores y después grabó en una toma extra un solo de guitarra acústica en sonido real. Esta parte también contiene un chillido casi inaudible que cambia lentamente de tono, como si estuviera recibiendo interferencias de radio AM.

Durante el primer solo, a los 26 segundos, se escucha una pequeña tos, seguida de una corta aspiración a los 31 segundos. Todo indica que fue un accidente que, sin embargo, le concedió más carácter a la canción.

Al final de la canción, el solo final se cruza con sonidos de viento (pareciera 'One of These Days' del álbum de 1971, 'Meddle'), y comienza la 2da. sección de la suite 'Shine On You Crazy Diamond'.

La letra es melancólica, hay un sentimiento de nostalgia por la ausencia de un ser querido.

Para la mayoría se refiere al antiguo miembro fundador de la banda, Syd Barrett, que dejó la misma en 1968 por problemas mentales derivados del consumo de drogas (LSD).

Pero no faltan quienes insistan en que, si bien 'Shine On You Crazy Diamond' es un tributo a Barrett, en este caso puede ser una melancolía por el padre de Waters.

Y el propio autor complicó todo cuando durante una entrevista dijo que era melancolía por su Otro Yo perdido, su identidad de años atrás (quizás los tiempos en que era el amigo de Barrett).

En los debates entre devotos de Pink Floyd es interesante este intercambio de opiniones en Reddit.

-------------------

