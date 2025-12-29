Armada: El Gobierno aprobó un crédito para adquirir helicópteros navales (con impacto "limitado")

carlos alberto presti El objetivo principal de la incorporación de los helicópteros será potenciar los medios embarcados: operarán desde los buques de la Armada, permitiendo un alcance mayor en la detección de buques que operan de forma irregular en la Zona Económica Exclusiva (ZEE). La administración de los recursos estará a cargo del ministerio que conduce Carlos Presti.

El decreto establece que cualquier modificación posterior al contrato deberá respetar el objeto original del financiamiento y no podrá implicar incrementos en el monto del préstamo ni cambios en la jurisdicción pactada para eventuales controversias.

El Gobierno remarcó que la totalidad de los fondos será utilizada exclusivamente para la compra de los helicópteros, descartando desvíos o cambios en el destino de los recursos.

La aprobación del crédito se inscribe en una política de actualización y fortalecimiento del sistema de defensa, que recientemente incluyó la incorporación de aviones de combate F-16.

image

Vale recordar que las inversiones vienen siendo millonarias en el área de Defensa desde el inicio de la gestión y pese a la ausencia de conflictos bélicos:

- Helicópteros navales: 71,6 millones de euros (Crédito CACIB).

- Cazas F-16: acuerdo con Dinamarca por 24 aviones modernizados, cuya entrega se completará en 2028.

- Blindados Striker: incorporación de vehículos para el Ejército destinados al control fronterizo.

