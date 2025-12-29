A través del decreto 924/2025, el Gobierno de Javier Milei oficializó un contrato de financiamiento por 71.676.175,26 euros con el banco Crédit Agricole para la adquisición de helicópteros navales livianos que serán operados por la Armada Argentina para tareas de patrullaje, vigilancia y control del espacio marítimo.
MÁS ALLÁ DE LOS F16
Armada: El Gobierno aprobó un crédito para adquirir helicópteros navales (con impacto "limitado")
El Gobierno formalizó un préstamo con el banco Crédit Agricole para adquirir aeronaves livianas para la Armada para control y vigilancia, y aseguran que tendrá "acotado" impacto en la balanza de pagos.
El decreto publicado en el Boletín Oficial, autoriza la celebración del acuerdo crediticio y detalla las condiciones del préstamo, en línea con el plan de modernización de las Fuerzas Armadas impulsado por la actual administración.
El acuerdo, suscripto con la entidad financiera europea Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB), cuenta con el aval del ministerio de Economía y el Banco Central. Según los organismos técnicos, el costo financiero obtenido es inferior al que Argentina conseguiría actualmente en los mercados internacionales, y el impacto en la balanza de pagos se considera "acotado".
El aval del BCRA y programa a cargo de Carlos Presti
Desde el Banco Central de la República Argentina, señalaron que la operación proyectada tendrá un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre la balanza de pagos y que su efecto será "acotado y consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas". Y en la misma línea, la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía no formuló objeciones al financiamiento, al considerar que el costo financiero resulta inferior al que el Estado podría obtener en los mercados internacionales en las condiciones actuales.
En cuanto la implementación del programa y la administración de los recursos estarán a cargo del Ministerio de Defensa, que conduce Carlos Presti, a través del Estado Mayor General de la Armada.
El decreto establece que cualquier modificación posterior al contrato deberá respetar el objeto original del financiamiento y no podrá implicar incrementos en el monto del préstamo ni cambios en la jurisdicción pactada para eventuales controversias.
El Gobierno remarcó que la totalidad de los fondos será utilizada exclusivamente para la compra de los helicópteros, descartando desvíos o cambios en el destino de los recursos.
La aprobación del crédito se inscribe en una política de actualización y fortalecimiento del sistema de defensa, que recientemente incluyó la incorporación de aviones de combate F-16.
Vale recordar que las inversiones vienen siendo millonarias en el área de Defensa desde el inicio de la gestión y pese a la ausencia de conflictos bélicos:
- Helicópteros navales: 71,6 millones de euros (Crédito CACIB).
- Cazas F-16: acuerdo con Dinamarca por 24 aviones modernizados, cuya entrega se completará en 2028.
- Blindados Striker: incorporación de vehículos para el Ejército destinados al control fronterizo.
