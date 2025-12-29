Durante el sábado (27/11) el periodista David Kavlin sufrió un infarto y debió ser hospitalizado de urgencia en la Trinidad de San Isidro donde le hicieron trabajos de rehabilitación. Luego de ser atendido, se comunicó vía audio con el ciclo televisivo Infama por la pantalla de América TV.
ESTUVO AL BORDE DE LA MUERTE
El estremecedor relato del periodista David Kavlin tras sufrir un infarto: "Llegué muerto"
El periodista se descompensó y debió ser trasladado de urgencia a la Trinidad de San Isidro donde finalmente lo controlaron y le colocaron un stent.
El reconocido comunicador recordó que había ido a ver a su hijo jugar al pádel cuando comenzó el inesperado episodio. "Me comencé a sentir mal. Me dolía mucho el pecho, la espalda", rememoró y contó que rápidamente tres ambulancias se acercaron hasta el club Hacoaj para finalmente hospitalizarlo.
"Llegué muerto", agregó posteriormente quien en noviembre lanzó su libro "Judíos de mierda", y siguió: "Sin signos vitales. Me reanimaron, mitad en la ambulancia, la otra mitad en la guardia de urgencias cardiológicas y, bueno, me tuvieron que hacer un stent".
Y explicó: "El lugar donde la arteria se tapó era un lugar donde estaba bastante cerca podría haber hecho un paro cardíaco masivo. Y bueno nada, la estoy contando gracias a Dios. Tengo todavía una angioplastia más que me tienen que hacer los próximos días. Pero bueno, yo estoy muy bien. Muy bien. O sea, nada, los médicos no pueden creer de ayer a hoy lo que me pasó".
Qué dijo la esposa del periodista David Kavlin
Loli Bigio, esposa de David Kavlin, también se puso en contacto con el programa semanal y brindó detalles al respecto.
"Fue un minuto para el otro. Estaba jugando al pádel pero terminó de jugar al pádel y hacía muchísimo calor pero eso me dijeron que no influyó", contó.
La mujer reveló que la arteria que originó la complicación de su salud estaba 99,9% tapada. Además, agregó: "La otra que le van a destapar ahora, entre mañana y pasado, el 70%. O sea, ya venía con las arterias tapadas de antes".
"No fue algo ni siquiera que se podía prevenir porque nos dijeron: "En un estudio no hubiese salido tampoco'", completó.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Peor que Carrefour: Las sucursales de Día y Vital que están complicadas
La miniserie de 8 capítulos que la crítica obliga a maratonear ya
La jugada que nadie esperaba: YPF se asocia con Mercado Pago y MODO
Banco Provincia habilitó esto en Cuenta DNI y causó furor
Explosiva amenaza de Mauro Icardi contra periodistas: "Van a tener que cambiar de profesión"