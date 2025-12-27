La salud de Silvina Scheffler, exparticipante de Gran Hermano y expareja de Nito Artaza, generó preocupación en los últimos días luego de conocerse que estuvo internada en terapia intensiva por leptospirosis.
Preocupa de la salud de la exGran Hermano, Silvia Scheffler
Nito Artaza, antes pareja de Silvia Scheffler, dio detalles de la salud de la exGran Hermano quien padece leptospirosis, Evoluciona favorablemente..
Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas. la ex “hermanita” permaneció cinco días en cuidados intensivos tras haber sido diagnosticada con la enfermedad infecciosa, cuyo número de casos aumenta en el país.
Por otra parte, su expareja, Nito Artaza hizo unas declaraciones al respecto y confirmó la situación, además de brindar detalles sobre su evolución, el cómico detalló
egún dijo, Scheffler fue trasladada a una sala intermedia, no tiene fiebre y se encuentra animada. “Ahora que saben cuál es el virus, la están tratando bien y está evolucionando”, aseguró.
Sobre el posible origen del contagio, Artaza señaló
"No está claro, Silvina había estado recientemente en el campo visitando a sus padres..."
Qué es leptospirosis
Es una enfermedad zoonótica transmitida por el contacto con agua o suelos contaminados con orina de animales infectados, como roedores, ganado o mascotas.
Salud
En lo que va del año, el ministerio de Salud reportó un aumento de casos, especialmente en provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, y confirmó varias muertes en la región centro del país, lo que refuerza la importancia de la detección y el tratamiento temprano.
