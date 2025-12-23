Cuando absolutamente pasaba explotó una bomba en la Selección Argentina. A tan solo seis meses del Mundial 2026 se produjo una renuncia más importante en la estructura del combinado nacional que va desde divisiones menores hasta la mayor. De un momento a otro Bernardo Romeo dejó su cargo como coordinado de selecciones nacionales.
INESPERADO
Tapia en shock: Renunció a la Selección Argentina a seis meses del Mundial
En las últimas horas se presentó con Claudio Tapia para informarle de su salida de la estructura de la Selección Argentina.
Si bien la Selección Argentina tiene como cabeza principal a Lionel Scaloni por ser el entrenador de la Mayor, hay toda una estructura por detrás que hace tiempo viene trabajando y mucho para que la Albiceleste sea hoy en día bicampeona de América y Campeón del Mundo. Una de las personas principales era Bernardo Romeo.
En el día de hoy se confirmó que Bernardo Romeo le presentó la renuncia a Claudio Tapia como coordinador de selecciones nacionales lo que es sin dudas un enorme golpe para un método de trabajo que se viene repitiendo desde hace varios años. El ex goleador de San Lorenzo ya llevaba seis años en funciones con resultados más que positivos.
La noticia que trascendió es que Bernardo Romeo renunció a su cargo para asumir en un rol similar en el exterior, sin saberse aún qué institución lo contratará. Lo que se sabe también es que en las últimas horas el ex delantero vivió un hecho delictivo muy grave que habría sido el detonante para tomar la decisión de salir del país junto con su familia.
Según informó el Diario Clarín, en la madrugada de hoy un grupo de conformado por cuatro delincuentes ingresó al domicilio de Bernardo Romeo en La Plata. El ex manager de San Lorenzo y el resto de su familia terminaron maniatados a sillas mientras veían como los encapuchados robaban sus pertenencias. Más allá de esto no sufrieron otro acto de violencia.
La Selección Argentina pierde una pieza clave
Dentro de las funciones principales de Bernardo Romeo estaba preparar la estructura de cada uno de los seleccionados, el armado de las giras en el exterior, tareas logísticas en cada torneo y la captación de jugadores nacidos en suelo extranjero siendo Alejandro Garancho y Nico Paz los casos más sobresalientes en los últimos años.
Más en GOLAZO 24
Lo echaron de Racing, aniquiló a Costas y está a un paso de River
Impacto en Racing por la respuesta Maravilla Martínez a la chance de ir a Boca
Temor en San Lorenzo por lo que pueda pasar con Marcelo Moretti (¿y Chiqui Tapia?)
Polémica en River Plate por lo que está pasando con Franco Armani