Julieta Poggio bromeó con que estaba embarazada y desató bronca entre sus seguidores

Juli Poggio y el precio de estar siempre visible

Horas después, la propia Poggio salió a aclarar la situación con una nueva historia, esta vez junto a Nacho Castañares, su compañero de Gran Hermano, donde escribió: "Buen día. Feliz Día del inocente. Hagan alguna jodita". Hubo quienes les alcanzó, pero para otros confirmó que la broma había ido demasiado lejos.

La actriz y bailarina no es ajena a estas dinámicas. Desde que salió del reailty en 2023, vive en un nivel de exposición constante: temporada teatral en Villa Carlos Paz con Corto-Circuito, presencia permanente en eventos, vida sentimental bajo la lupa y una comunidad que la sigue con cariño, pero también con expectativas. Cada posteo suyo es contenido y cada reacción suma o resta.

image Horas después aclaró que era una broma con Nacho Castañares, pero la polémica ya había explotado.

El problema no es hacer una broma, sino desde dónde y con qué tema. En un contexto donde la visibilidad es capital simbólico, usar ciertos temas como gancho puede generar impacto inmediato, pero también desgaste. Y eso se vio claro en este episodio, donde incluso sus propios seguidores históricos le marcaron su incomodidad.

Poggio eligió no escalar el conflicto y siguió compartiendo contenido habitual desde Córdoba, enfocada en el trabajo y el verano. Pero la pregunta que queda es: ¿vale todo en nombre del engagement? Cuando todo se amplifica y nada se explica del todo en este ecosistema, el margen para el error es cada vez más chico.

No se trata de cancelaciones ni de moralinas. Se trata de entender que las redes no son un juego privado y que algunas "joditas" no se consumen igual cuando se hacen frente a millones de personas. A veces, una historia dura 24 horas; el efecto, bastante más.

