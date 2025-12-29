Julieta Poggio volvió a meterse en otra polémica después de publicar una historia en Instagram que hizo estallar rumores de embarazo, justo en pleno Día de los Inocentes. Parecía un anuncio serio que al final terminó resultando una broma calculada, pero de todas formas, el desconcierto y la bronca entre sus seguidores no tardaron en desatarse.
SALIÓ CARA LA JODITA
Julieta Poggio bromeó con que estaba embarazada y desató bronca entre sus seguidores
Julieta Poggio fingió un embarazo en redes sociales por el Día de los Inocentes y hasta sus seguidores se le pusieron en contra. ¿El límite que no se toca?
La broma de Julieta Poggio que se salió de control
Julieta Poggio, ex Gran Hermano, con más de 3 millones de seguidores en Instagram, arrancó el 28/12 con una foto prolija, estética cuidada, mano sobre el abdomen y una frase breve pero potente: "Empezando el año acompañada". A eso le sumó emojis que empujaban la interpretación y, más tarde, solo silencio. Todo publicado el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, una fecha históricamente asociada a las bromas, pero también a los malos entendidos.
Pero en cuestión de minutos, todo se le fue de las manos: la imagen ya estaba circulando fuera de Instagram, replicada en X, WhatsApp y portales de espectáculos. Ahí pasó lo inevitable: sin el contexto de la fecha y sin aclaraciones inmediatas, muchos asumieron que se trataba de un anuncio real de embarazo.
La reacción fue partida al medio. Por un lado, seguidores que celebraron la supuesta noticia y se entusiasmaron con la idea de una nueva etapa en la vida de la actriz. Por el otro, una catarata de críticas que no apuntaron tanto a Poggio como persona, sino a la liviandad con la que se usó un tema sensible.
En redes aparecieron mensajes como "con eso no se jode", "qué necesidad de baitear" y "hay cosas que no son para bromas". Porque un embarazo es una buena noticia para algunos, y para otros también es una experiencia dolorosa. Además, el algoritmo de Instagram no distingue matices ni emociones, empuja lo que genera reacción, y ahí, la intención original queda completamente desdibujada.
Juli Poggio y el precio de estar siempre visible
Horas después, la propia Poggio salió a aclarar la situación con una nueva historia, esta vez junto a Nacho Castañares, su compañero de Gran Hermano, donde escribió: "Buen día. Feliz Día del inocente. Hagan alguna jodita". Hubo quienes les alcanzó, pero para otros confirmó que la broma había ido demasiado lejos.
La actriz y bailarina no es ajena a estas dinámicas. Desde que salió del reailty en 2023, vive en un nivel de exposición constante: temporada teatral en Villa Carlos Paz con Corto-Circuito, presencia permanente en eventos, vida sentimental bajo la lupa y una comunidad que la sigue con cariño, pero también con expectativas. Cada posteo suyo es contenido y cada reacción suma o resta.
El problema no es hacer una broma, sino desde dónde y con qué tema. En un contexto donde la visibilidad es capital simbólico, usar ciertos temas como gancho puede generar impacto inmediato, pero también desgaste. Y eso se vio claro en este episodio, donde incluso sus propios seguidores históricos le marcaron su incomodidad.
Poggio eligió no escalar el conflicto y siguió compartiendo contenido habitual desde Córdoba, enfocada en el trabajo y el verano. Pero la pregunta que queda es: ¿vale todo en nombre del engagement? Cuando todo se amplifica y nada se explica del todo en este ecosistema, el margen para el error es cada vez más chico.
No se trata de cancelaciones ni de moralinas. Se trata de entender que las redes no son un juego privado y que algunas "joditas" no se consumen igual cuando se hacen frente a millones de personas. A veces, una historia dura 24 horas; el efecto, bastante más.
-------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Karina Milei quiere $611M/mes por Tecnópolis cuando Costa Salguero fue por $240M/mes
La jugada que nadie esperaba: YPF se asocia con Mercado Pago y MODO
La miniserie de 8 capítulos que la crítica obliga a maratonear ya
Milei/Caputo: Alerta por un enero cargado de vencimientos
Patricia Bullrich a 2 votos de los 2/3, el peronismo esperaba 28 y sólo consiguió 25