Trump y Zelensky ven la paz en Ucrania "más cerca" pero evitaron dar detalles del principio de acuerdo

“Creo que nos estamos acercando mucho, quizás muchísimo”, añadió Trump tras arriesgar “estamos más cerca de la paz que nunca”.

Zelensky se mostró interesado por la suerte de Donbás, región ocupada en el Este del país, cuya cesión total pide Trump para Rusia. También, el ex actor hizo hincapié en el control de la central nuclear de Zaporiyia, ahora en manos de Moscú.

¿Qué dijo el presidente ucraniano?

“Hemos logrado grandes avances, con un 90% de acuerdo entre las dos partes. En cuanto a las garantías de seguridad para Ucrania, el porcentaje es del “100%. Se trata de temas fundamentales para lograr una paz duradera”.

Por su parte, el titular de la Casa Blanca dejó otras definiciones relevantes, inclusive antes del meating.

Creo que estamos listos para un pacto. Las conversaciones están en su fase final. Lo que salga de ellas será bueno para Ucrania. Bueno para todos. Habrá un acuerdo sólido de seguridad. Las naciones europeas están muy involucradas. La guerra, o acaba ahora, o durará mucho más tiempo, y millones de personas más morirán. Nadie quiere eso.

El presidente de Estados Unidos estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, su yerno, Jared Kushner, el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susan Wiles.

image Una foto que podría quedar en la historia: ¿el principio del fin de la guerra entre Rusia y Ucrania?

Ataques de Rusia en las horas previas a la reunión

Los avances de las fuerzas rusas en las últimas semanas y los bombardeos a la ciudad de Kiev poco antes de la cumbre indicaban que Putin no se mostraba demasiado listo para aceptar una salida diplomática de manera sencilla.

El Kremlin no ha rechazado abiertamente el plan de Trump pero sigue pidiendo negociaciones entre todas las partes involucradas.