TRAS REUNIRSE EN MAR A LAGO

Trump y Zelensky ven la paz en Ucrania "más cerca" pero evitaron dar detalles del principio de acuerdo

"Algunos dicen que estamos al 95% de acuerdo, probablemente el mayor pacto desde la Segunda Guerra Mundial" dijo Trump tras la cumbre en Florida.

28 de diciembre de 2025 - 20:26
Volodimir Zelensky y Donald Trump

Los mandatarios Trump y Zelensky llamaron a líderes europeos y al primer ministro del Reino Unido durante las conversaciones; hubo intercambios con el alemán Friedrich Merz, el francés Emmanuel Macron, el británico Keir Stamer y la italiana Georgia Meloni.

La cita entre el presidente de Estados Unidos y su par de Ucrania se resolvió con optimismo sobre el final de una conflagración con Rusia que lleva casi 4 años.

El líder republicano había adelantado que tuvo una charla “muy productiva” con Vladimir Putin antes de recibir al líder ucraniano. La llamada duró, según Moscú, unos 75 minutos. Trump alabó a su homólogo ruso ante Zelensky, quien no pudo esconder sus gestos de disgusto.

Estuvo sobre la mesa en Palm Beach un plan de 20 puntos para la paz en Ucrania que incluye: concesiones territoriales, desmilitarización parcial y garantías de seguridad a cambio de fin de hostilidades. Estuvo sobre la mesa en Palm Beach un plan de 20 puntos para la paz en Ucrania que incluye: concesiones territoriales, desmilitarización parcial y garantías de seguridad a cambio de fin de hostilidades.

La intimidad del encuentro Trump Zelensky

Tras una comida y una reunión posterior que se prolongó durante más de tres horas, ambos líderes enfrentaron a la prensa y mostraron optimismo pero también algunas reservas.

“Creo que nos estamos acercando mucho, quizás muchísimo”, añadió Trump tras arriesgar “estamos más cerca de la paz que nunca”.

Zelensky se mostró interesado por la suerte de Donbás, región ocupada en el Este del país, cuya cesión total pide Trump para Rusia. También, el ex actor hizo hincapié en el control de la central nuclear de Zaporiyia, ahora en manos de Moscú.

¿Qué dijo el presidente ucraniano?

“Hemos logrado grandes avances, con un 90% de acuerdo entre las dos partes. En cuanto a las garantías de seguridad para Ucrania, el porcentaje es del “100%. Se trata de temas fundamentales para lograr una paz duradera”.

Por su parte, el titular de la Casa Blanca dejó otras definiciones relevantes, inclusive antes del meating.

Creo que estamos listos para un pacto. Las conversaciones están en su fase final. Lo que salga de ellas será bueno para Ucrania. Bueno para todos. Habrá un acuerdo sólido de seguridad. Las naciones europeas están muy involucradas. La guerra, o acaba ahora, o durará mucho más tiempo, y millones de personas más morirán. Nadie quiere eso.

El presidente de Estados Unidos estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, su yerno, Jared Kushner, el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susan Wiles.

Una foto que podría quedar en la historia: ¿el principio del fin de la guerra entre Rusia y Ucrania?

Ataques de Rusia en las horas previas a la reunión

Los avances de las fuerzas rusas en las últimas semanas y los bombardeos a la ciudad de Kiev poco antes de la cumbre indicaban que Putin no se mostraba demasiado listo para aceptar una salida diplomática de manera sencilla.

El Kremlin no ha rechazado abiertamente el plan de Trump pero sigue pidiendo negociaciones entre todas las partes involucradas.

