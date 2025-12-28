Milei tiene su Presupuesto, pero lo que más quiere es tu colchón

La subestimación de las variables incluidas en el Presupuesto le permitirá a Milei tener una masa de recursos extra que podrá reasignar a discreción. Nada novedoso: era la misma metodología que utilizaba todos los años el kirchnerismo. Aunque hay una diferencia no menor: los gobiernos K mentían en las proyecciones y volvían a mentir en la publicación de las estadísticas. En cambio, no hay hasta ahora, sospechas serias sobre falsificación de datos en el INdEC de la actual administración, más allá de que se le reclame la actualización de la metodología de medición.

Milei festejó la sanción del Presupuesto “sin déficit fiscal”, pero en la 1ra entrevista que brindó tras la votación del Senado (en radio Mitre con el amigable Gabriel Anello), fue más enfático en destacar la otra ley que se votó en esa misma sesión: la denominada “Inocencia fiscal”, que busca que los ahorristas saquen sus dólares “del colchón” y los vuelquen en el sistema sin que sean penalizados por ello. El Presidente destacó que con esta nueva ley se le devuelve la “presunción de inocencia” al ahorrista, pero al mismo tiempo remarcó su “impacto económico” al señalar que generará una “recomposición del mercado de capitales”. Con ello, dijo se podrá “aceitar el vínculo ahorro-inversión para generar crecimiento económico”. Pero el interés del Gobierno trascendería lo concerniente a darle impulso a la actividad y apuntaría a tener otra ventanilla de la cual obtener financiamiento.

En el despacho del ministro Luis Caputo están pensando en los dólares “del colchón” pero también en el denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL) previsto en el proyecto de Reforma Laboral y que se alimentará de un aporte del 3% por parte de los empleadores, aunque al final del camino sería el propio Estado el que termine financiándolo vía exenciones. Según el ministro de Economía ese fondo "va a alimentar el mercado de capitales con US$4.000 millones por año". La aspiración a un mercado de deuda local no es inocente ya que se produce luego de la escuálida colocación del Bonar29N en la plaza doméstica. El resultado preanuncia el poco interés de los inversores internacionales en los bonos argentinos luego de la experiencia de 2018, en la que Caputo estuvo involucrado. De ahí que ‘Toto’ haya salido a bajar las chances de una colocación en Nueva York para afrontar los vencimientos de enero y a anunciar que busca reducir la “dependencia de Wall Street”. Más que un deseo, parece una realidad ineludible.

