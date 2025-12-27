River ya comenzó su pretemporada pensando en 2026 donde inició una primera etapa en el predio de Ezeiza. La segunda parte se dará en San Martín de Los Andes con un viaje programado para el 2 de enero y para esa fecha Marcelo Gallardo pretende que se sume uno de los mejores socios de Lionel Messi en el último tiempo.
LO QUIEREN
River aceleró para comprar a uno de los mejores socios de Messi
River necesita sumar nombres en la delantera y apuntó de lleno a uno de los socios más importantes de Lionel Messi en el último tiempo.
Luego de que se cerraran las llegadas de Aníbal Moreno y Fasuto Vera para reforzar la mitad de la cancha, River empezó a enfocarse en el ataque con la intención de sumar a un delantero que se mueva por todo el frente de ataque. Cuando parecía que estaba todo listo para que se sume Santino Andino, Joya de Godoy Cruz, la operación empezó a enfriarse.
Ante la indecisión del joven atacante de 20 años, River decidió no perder tiempo y apuntó sus cañones a Tadeo Allende, delantero de 26 años que viene de ser campeón con el Inter Miami en la MLS siendo el socio ideal de Lionel Messi en la delantera. El pase le pertenece al Celta de Vigo de España y ya hay contacto formal para cerrar la operación.
En principio River envió una oferta de préstamo con opción de compra para quedarse con el atacante, una vía de negociación que Celta de Vigo rechazó y es por eso que el Millonario mejoró su propuesta con un ofrecimiento de 3 millones de dólares por un porcentaje de la ficha. El club español quedó en responder aunque se mostró mejor predispuesto a negociar de esta manera.
River quiere al goleador del Inter Miami
Tadeo Allende llegó a Inter Miami en enero del 2025 y poco a poco se fue ganando un lugar como titular inamovible hasta el punto de dejar sentado en el banco de suplentes a un peso pesado como Luis Suárez. El ex Godoy Cruz completó la temporada con un total de 22 goles en 26 encuentros, por lo que logró reposicionarse en el mercado.
La operación aún no está cerrada ya que en principio Celta de Vigo pretende vender el 100% de los derechos económicos de Tadeo Allende pero el conjunto español muestra buena voluntad para hacer el traspaso así como también el delantero presiona para ponerse la camiseta de La Banda y si finalmente River mejora su propuesta podrá cerrar a un nuevo refuerzo.
