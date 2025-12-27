River aceleró para comprar a uno de los mejores socios de Messi

Luego de que se cerraran las llegadas de Aníbal Moreno y Fasuto Vera para reforzar la mitad de la cancha, River empezó a enfocarse en el ataque con la intención de sumar a un delantero que se mueva por todo el frente de ataque. Cuando parecía que estaba todo listo para que se sume Santino Andino, Joya de Godoy Cruz, la operación empezó a enfriarse.