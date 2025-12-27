Sin teléfonos móviles en las aulas, los alumnos vuelven a ser alumnos

Además, ella ya no tiene que interrumpir sus clases para recordarles a sus estudiantes que guarden sus teléfonos.

Los estudiantes grababan videos constantemente con sus teléfonos en clase, a menudo sin el consentimiento de sus compañeros.

Ella dijo que la prohibición de los teléfonos ha tenido como resultado otros cambios intangibles, entre ellos que los niños vuelvan a ser niños.

Desde que entró en vigor este otoño (boreal) la prohibición distrital del uso de teléfonos celulares durante las horas de clase, el comportamiento de los estudiantes ha cambiado.

Los incidentes de amenazas y lesiones físicas en las primeras 10 semanas del año escolar 2025 / 2026 disminuyeron casi 50%.

El número de acciones disciplinarias por acoso disminuyó casi 83%.

Las suspensiones totales bajaron 69%.

Moore dijo que el distrito tendrá datos sobre cómo la prohibición ha afectado el desempeño académico en enero 2026, cuando se conozcan las calificaciones del 1er. semestre.

Puede parecer un momento obvio, pero el esfuerzo por sacar los teléfonos de las aulas no fue fácil y sigue siendo un desafío para muchos distritos escolares.

El Estado colabora

No fue fácil. Los padres, acostumbrados a contactar a sus hijos en cualquier momento, se opusieron cuando algunos distritos propusieron la prohibición de los teléfonos.

Muchas escuelas que tenían políticas anti-teléfono dejaron la aplicación de la ley en manos de los docentes, lo que dio lugar a una disparidad de prácticas. Algunos docentes renunciaron, cansados de la disputa con los alumnos por controlar los dispositivos.

Recién cuando los estados comenzaron a exigir a los distritos escolares que desarrollaran políticas concretas se comenzó a aplicar de forma más uniforme.

Hasta noviembre, 37 estados habían promulgado algún tipo de ley o política sobre teléfonos escolares.

En California, la Ley de Escuelas Libres de Teléfonos de 2024 otorgó plazo hasta julio de 2026 para desarrollar políticas que limiten el uso de teléfonos por parte de los estudiantes.

Muchos distritos han determinado que no basta con esperar que los estudiantes guarden sus teléfonos en sus casilleros o mochilas.

Algunos distritos exigen que los estudiantes guarden sus teléfonos bajo llave en fundas Yondr durante el día.

Las Yondr Pouch ayudan a crear entornos libres de teléfonos. Su funda magnética permite a las personas llevar sus teléfonos consigo pero impide su uso en espacios predeterminados, tales como escuelas, juzgados y recintos para eventos en directo.

A su vez Sierra Sands introdujo fundas de Generation Faraday que bloquean las señales inalámbricas.

Un comienzo difícil

En algunos distritos, la transición sin teléfono fue inicialmente difícil.

2 economistas estudiaron un gran distrito en Florida, el 1er. estado en implementar una política de restricción de teléfonos escolares en 2023. El distrito, que no fue identificado en el documento al que accedió el WSJ, descubrió un aumento en las suspensiones de estudiantes durante el 1er. año de la prohibición.

Los investigadores atribuyen esto a que los estudiantes fueron disciplinados por usar teléfonos cuando no debían. Desde entonces, los problemas disciplinarios han disminuido a los niveles previos a la prohibición de teléfonos, y las ausencias injustificadas han disminuido

En el 2do. año de la prohibición, los estudiantes de las escuelas donde había ocurrido, en el pasado, un mayor uso del teléfono, mostraron mejoras en las pruebas, incluso considerando los aumentos generales que ocurrieron en la pospandemia. Sus puntajes promedio en las pruebas aumentaron 0,6 punto porcentual, lo que significa que estas escuelas ahora tienen un rendimiento superior al de una mayor proporción del país que antes de la prohibición.

El aumento fue aún mayor para los estudiantes varones. La mejora en los resultados de las pruebas podría fundamentarse, en parte, a una mayor asistencia estudiantil tras la prohibición del uso del teléfono, según los investigadores.

Aunque era una deducción lógica, no era una garantía de que prohibir los teléfonos condujera a mejores entornos de aprendizaje, dijo el coautor de la investigación, David Figlio , profesor de Economía en la Universidad de Rochester.

