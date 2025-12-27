"Los primeros datos sobre los efectos de la prohibición de teléfonos móviles en las escuelas confirman lo que profesores y administradores han sospechado durante mucho tiempo: que los celulares en las aulas eran los principales culpables del mal comportamiento y la baja participación de los alumnos": Julie Jargon en The Wall Street Journal.
EVALUACIÓN POSITIVA EN USA
Sin teléfonos móviles en las aulas, los alumnos vuelven a ser alumnos
La prohibición de teléfonos móviles a los alumnos en las aulas es positiva, según documentos y testimonios que evaluó The Wall Street Journal.
Hay debates en todas las latitudes al respecto, tal como ocurre con toda adicción (porque en muchísimos casos equivale a una adicción).´Por supuesto que hay quienes insisten en que es negar el acceso a la tecnología pero estos desconocen los problemas de la autolimitación en muchos alumnos. No faltan -tal como sucede con la marihuana- los 'padres cancheros' que insisten en que ellos sobrevivieron al problema. Pero esto se trata de que los alumnos progresen en sus rendimientos que les abrirá ventanas de oportunidad en la vida, inclusive aquellas que no supieron o no pudieron abrir sus progenitores.
"Cuando hay 267 incidentes de amenazas y lesiones físicas en las primeras 10 semanas de 1 año escolar, eso es un problema grave", dijo April Moore, superintendente del Distrito Escolar Unificado Sierra Sands, cerca del desierto de Mojave, en California, sobre los problemas disciplinarios de 2024.
Los estudiantes usaban sus teléfonos para planificar reuniones de vapeo en el baño, discusiones y peleas. "Cuando las conductas se intensifican en un espacio invisible, no podemos prevenirlas ni reaccionar con la misma rapidez", dijo Moore, quien preside un distrito de unos 5.000 estudiantes.
Tatiana Edwards, quien enseña Matemáticas de educación especial en la escuela secundaria China Lake Junior High School, de Sierra Sands, dijo que ella aún no ha calculado la mejora en las calificaciones, pero sí ha notado que los estudiantes tienen un mejor desempeño.
Además, ella ya no tiene que interrumpir sus clases para recordarles a sus estudiantes que guarden sus teléfonos.
Los estudiantes grababan videos constantemente con sus teléfonos en clase, a menudo sin el consentimiento de sus compañeros.
Ella dijo que la prohibición de los teléfonos ha tenido como resultado otros cambios intangibles, entre ellos que los niños vuelvan a ser niños.
Desde que entró en vigor este otoño (boreal) la prohibición distrital del uso de teléfonos celulares durante las horas de clase, el comportamiento de los estudiantes ha cambiado.
- Los incidentes de amenazas y lesiones físicas en las primeras 10 semanas del año escolar 2025 / 2026 disminuyeron casi 50%.
- El número de acciones disciplinarias por acoso disminuyó casi 83%.
- Las suspensiones totales bajaron 69%.
Moore dijo que el distrito tendrá datos sobre cómo la prohibición ha afectado el desempeño académico en enero 2026, cuando se conozcan las calificaciones del 1er. semestre.
Puede parecer un momento obvio, pero el esfuerzo por sacar los teléfonos de las aulas no fue fácil y sigue siendo un desafío para muchos distritos escolares.
El Estado colabora
No fue fácil. Los padres, acostumbrados a contactar a sus hijos en cualquier momento, se opusieron cuando algunos distritos propusieron la prohibición de los teléfonos.
Muchas escuelas que tenían políticas anti-teléfono dejaron la aplicación de la ley en manos de los docentes, lo que dio lugar a una disparidad de prácticas. Algunos docentes renunciaron, cansados de la disputa con los alumnos por controlar los dispositivos.
Recién cuando los estados comenzaron a exigir a los distritos escolares que desarrollaran políticas concretas se comenzó a aplicar de forma más uniforme.
Hasta noviembre, 37 estados habían promulgado algún tipo de ley o política sobre teléfonos escolares.
En California, la Ley de Escuelas Libres de Teléfonos de 2024 otorgó plazo hasta julio de 2026 para desarrollar políticas que limiten el uso de teléfonos por parte de los estudiantes.
Muchos distritos han determinado que no basta con esperar que los estudiantes guarden sus teléfonos en sus casilleros o mochilas.
Algunos distritos exigen que los estudiantes guarden sus teléfonos bajo llave en fundas Yondr durante el día.
Las Yondr Pouch ayudan a crear entornos libres de teléfonos. Su funda magnética permite a las personas llevar sus teléfonos consigo pero impide su uso en espacios predeterminados, tales como escuelas, juzgados y recintos para eventos en directo.
A su vez Sierra Sands introdujo fundas de Generation Faraday que bloquean las señales inalámbricas.
Un comienzo difícil
En algunos distritos, la transición sin teléfono fue inicialmente difícil.
2 economistas estudiaron un gran distrito en Florida, el 1er. estado en implementar una política de restricción de teléfonos escolares en 2023. El distrito, que no fue identificado en el documento al que accedió el WSJ, descubrió un aumento en las suspensiones de estudiantes durante el 1er. año de la prohibición.
Los investigadores atribuyen esto a que los estudiantes fueron disciplinados por usar teléfonos cuando no debían. Desde entonces, los problemas disciplinarios han disminuido a los niveles previos a la prohibición de teléfonos, y las ausencias injustificadas han disminuido
En el 2do. año de la prohibición, los estudiantes de las escuelas donde había ocurrido, en el pasado, un mayor uso del teléfono, mostraron mejoras en las pruebas, incluso considerando los aumentos generales que ocurrieron en la pospandemia. Sus puntajes promedio en las pruebas aumentaron 0,6 punto porcentual, lo que significa que estas escuelas ahora tienen un rendimiento superior al de una mayor proporción del país que antes de la prohibición.
El aumento fue aún mayor para los estudiantes varones. La mejora en los resultados de las pruebas podría fundamentarse, en parte, a una mayor asistencia estudiantil tras la prohibición del uso del teléfono, según los investigadores.
Aunque era una deducción lógica, no era una garantía de que prohibir los teléfonos condujera a mejores entornos de aprendizaje, dijo el coautor de la investigación, David Figlio , profesor de Economía en la Universidad de Rochester.
-----------------
Más contenidos en Urgente24
Alerta sanitaria en Carrefour: Detectan alimentos vencidos en dos sucursales
La fenomenal miniserie de 10 episodios que vas a terminar en un día
El 2025 fue de los F-16: Qué esperar para el 2026 de las Fuerzas Armadas
Tapia en shock: Renunció a la Selección Argentina a seis meses del Mundial
Yanina Latorre termina el año con otro papelón: La desmentida que la arruinó