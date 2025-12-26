La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) (la que le lleva todas las estadísticas oficiales a la FIFA), largó su ranking de mejores entrenadores del 2025, y si bien el número uno dirige a una selección elite, sorprende que aparezca en ese lugar ya que el único torneo que disputó no lo ganó. Lionel Scaloni está dentro del podio pero no es el número 1.
EL MEJOR NO ES ARGENTINO
Eligen al mejor entrenador del mundo, es sorpresa, y no es Lionel Scaloni
La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) eligió al mejor DT y fue sorpresa. Lionel Scaloni en el podio.
La IFFHS publica el ranking de mejores entrenadores
Como lo hace todos los años la Federación de Historia y Estadística del Fútbol publicó el ranking de los mejores entrenadores del mundo, lo que sorprendió es que el que lidera el listado es el DT de la Selección de España, Luis de la Fuente, no porque no sea un gran DT sino porque no ganó ningún título este año.
Luis de la Fuente sumó 136 puntos en el ranking, seguido por el entrenador de Portugal, Roberto Martínez, con 83 unidades y luego cerrando el podio si aparece Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, con 59 unidades.
Si bien Luis de la Fuente logró mantener invicta a España durante 31 encuentros, consiguió la clasificación al Mundial y tiene el 1 en el ranking FIFA de selecciones, lo llamativo es que el único torneo que tuvo con España fue la Liga de las Naciones, donde perdió la final, casualmente por la Portugal del que aparece segundo, Roberto Martínez. Por eso llama la atención no solo el primer puesto, sino la diferencia con Martínez en el puntaje final del ranking.
Lionel Scaloni por su parte ocupa un merecido 3º lugar con una Argentina que no tuvo grandes compromisos en el 2025 salvo las Eliminatorias, donde si bien llegó a golear a Brasil por 4 a 1, lo cierto es que perdió bastantes partidos y mostró una irregularidad que no supo verse en otros años.
Cabe destacar que este ranking es exclusivo para entrenadores de seleccionados y no de clubes. Los primeros 10 en este listado son:
- 1. Luis de la Fuente (España – Selección de España): 136 puntos
- 2. Roberto Martínez (España – Selección de Portugal): 83 puntos
- 3. Lionel Scaloni (Argentina – Selección Argentina): 59 puntos
- 4. Ståle Solbakken (Noruega – Selección de Noruega): 48 puntos
- 5. Thomas Tuchel (Alemania – Selección de Inglaterra): 41 puntos
- 6. Didier Deschamps (Francia – Selección de Francia): 30 puntos
- 7. Walid Regragui (Marruecos – Selección de Marruecos): 25 puntos
- 8. Timur Kapadze (Uzbekistán – Selección de Uzbekistán): 10 puntos
- 9. Néstor Lorenzo (Argentina – Selección de Colombia): 10 puntos
- 10. Javier Aguirre (México – Selección de México): 8 puntos
