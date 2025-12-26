Eligen al mejor entrenador del mundo, es sorpresa, y no es Lionel Scaloni

Si bien Luis de la Fuente logró mantener invicta a España durante 31 encuentros, consiguió la clasificación al Mundial y tiene el 1 en el ranking FIFA de selecciones, lo llamativo es que el único torneo que tuvo con España fue la Liga de las Naciones, donde perdió la final, casualmente por la Portugal del que aparece segundo, Roberto Martínez. Por eso llama la atención no solo el primer puesto, sino la diferencia con Martínez en el puntaje final del ranking.