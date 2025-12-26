La transformación digital de YPF entró en una nueva fase y ya no pasa desapercibida. La petrolera estatal profundiza su desembarco en el mundo fintech con una estrategia que combina alianzas y expansión de su billetera digital con un objetivo que empieza a tomar forma, competir de lleno en el negocio financiero.
NEGOCIO EN AUGE
La jugada que nadie esperaba: YPF se asocia con Mercado Pago y MODO
YPF se mueve para ocupar un lugar central en el sistema de pagos, combinando consumo y servicios financieros.
En ese camino, acaba de sellar acuerdos clave con Mercado Pago y MODO, dos de los jugadores más fuertes del ecosistema de pagos en la Argentina, mientras analiza dar el salto definitivo y convertirse en banco.
Lejos de limitarse a vender combustible, YPF avanza para convertirse en una plataforma integral de servicios, donde pagar, acumular beneficios y manejar dinero conviven en una misma aplicación.
Cómo impacta la alianza entre billetera YPF, Mercado Pago y MODO
El acuerdo anunciado tiene como eje el programa de beneficios ServiClub. A partir de ahora, los usuarios que paguen en estaciones YPF con Mercado Pago o MODO comienzan a sumar puntos ServiClub de manera automática. Esos puntos quedan acreditados dentro de la App YPF y pueden canjearse por descuentos en combustibles, promociones y otros beneficios.
El usuario paga con su billetera habitual, pero el beneficio queda dentro del ecosistema YPF. Cada operación con QR informa en pantalla la acreditación de puntos, reforzando la lógica de fidelización cruzada.
En un mercado donde los programas de puntos suelen ser exclusivos de bancos o tarjetas de crédito, YPF logra algo poco frecuente: convertir a las billeteras digitales más usadas del país en aliadas de su propio esquema de recompensas.
La billetera de YPF: Mucho más que pagar combustible
La App YPF hoy funciona como una billetera digital en expansión, con servicios financieros embebidos y una hoja de ruta que apunta alto.
Detrás del desarrollo tecnológico aparece Globant, mientras que el soporte financiero corre por cuenta del Banco Industrial (BIND), uno de los principales proveedores de finanzas embebidas del país. Ese esquema le permite a YPF ofrecer cuentas CVU, remuneración de saldos y procesamiento de pagos, en un modelo similar al de otras grandes billeteras del mercado.
El resultado es una app que empieza a competir por tiempo de uso, no solo por conveniencia puntual. Cada nueva funcionalidad busca que el usuario vuelva, pague, acumule y deje su dinero dentro del sistema.
Por qué la billetera YPF suma cripto y pagos en dólares
La estrategia no se detiene en los medios de pago tradicionales. YPF anunció que permitirá pagar con Bitcoin y otras criptomonedas directamente desde su billetera digital. La operatoria se apoya en un intermediario que convierte automáticamente la cripto a pesos, eliminando el riesgo de volatilidad para la empresa.
Además, la petrolera ya habilitó pagos en dólares, una opción valorada por usuarios que manejan ahorros en moneda extranjera y buscan alternativas para utilizarlos sin pasar por procesos largos.
¿YPF banco? El proyecto que inquieta a Mercado Pago y otras fintech
El paso más ambicioso está en evaluación. A través de YPF Digital, la compañía analiza solicitar una licencia bancaria ante el Banco Central. De concretarse, podría ofrecer cuentas remuneradas propias, créditos, productos de inversión y procesamiento de pagos sin intermediarios.
Según estimaciones del sector, un eventual YPF Banco podría facturar alrededor de 300 millones de dólares anuales. Hoy, la billetera cuenta con unos 3 millones de usuarios, pero el potencial de crecimiento es mucho mayor si se apoya en la capilaridad territorial de la empresa.
La red de estaciones: La ventaja que ninguna billetera tiene
El verdadero diferencial de YPF no está solo en la tecnología, sino en su infraestructura. Con 1.650 estaciones de servicio en todo el país, muchas ubicadas en zonas donde no hay sucursales bancarias, la petrolera cuenta con una red física imposible de replicar por las fintech tradicionales.
