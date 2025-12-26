La jugada que nadie esperaba: YPF se asocia con Mercado Pago y MODO

En un mercado donde los programas de puntos suelen ser exclusivos de bancos o tarjetas de crédito, YPF logra algo poco frecuente: convertir a las billeteras digitales más usadas del país en aliadas de su propio esquema de recompensas.

La billetera de YPF: Mucho más que pagar combustible

La App YPF hoy funciona como una billetera digital en expansión, con servicios financieros embebidos y una hoja de ruta que apunta alto.

Detrás del desarrollo tecnológico aparece Globant, mientras que el soporte financiero corre por cuenta del Banco Industrial (BIND), uno de los principales proveedores de finanzas embebidas del país. Ese esquema le permite a YPF ofrecer cuentas CVU, remuneración de saldos y procesamiento de pagos, en un modelo similar al de otras grandes billeteras del mercado.

El resultado es una app que empieza a competir por tiempo de uso, no solo por conveniencia puntual. Cada nueva funcionalidad busca que el usuario vuelva, pague, acumule y deje su dinero dentro del sistema.

Por qué la billetera YPF suma cripto y pagos en dólares

La estrategia no se detiene en los medios de pago tradicionales. YPF anunció que permitirá pagar con Bitcoin y otras criptomonedas directamente desde su billetera digital. La operatoria se apoya en un intermediario que convierte automáticamente la cripto a pesos, eliminando el riesgo de volatilidad para la empresa.

ypf dólares

Además, la petrolera ya habilitó pagos en dólares, una opción valorada por usuarios que manejan ahorros en moneda extranjera y buscan alternativas para utilizarlos sin pasar por procesos largos.

¿YPF banco? El proyecto que inquieta a Mercado Pago y otras fintech

El paso más ambicioso está en evaluación. A través de YPF Digital, la compañía analiza solicitar una licencia bancaria ante el Banco Central. De concretarse, podría ofrecer cuentas remuneradas propias, créditos, productos de inversión y procesamiento de pagos sin intermediarios.

Según estimaciones del sector, un eventual YPF Banco podría facturar alrededor de 300 millones de dólares anuales. Hoy, la billetera cuenta con unos 3 millones de usuarios, pero el potencial de crecimiento es mucho mayor si se apoya en la capilaridad territorial de la empresa.

La red de estaciones: La ventaja que ninguna billetera tiene

El verdadero diferencial de YPF no está solo en la tecnología, sino en su infraestructura. Con 1.650 estaciones de servicio en todo el país, muchas ubicadas en zonas donde no hay sucursales bancarias, la petrolera cuenta con una red física imposible de replicar por las fintech tradicionales.

Más noticias en Urgente24

Alerta sanitaria en Carrefour: Detectan alimentos vencidos en dos sucursales

La fenomenal miniserie de 10 episodios que vas a terminar en un día

El 2025 fue de los F-16: Qué esperar para el 2026 de las Fuerzas Armadas

Tapia en shock: Renunció a la Selección Argentina a seis meses del Mundial

Yanina Latorre termina el año con otro papelón: La desmentida que la arruinó