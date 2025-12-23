Mercado Pago se preparó de la mejor manera para este fin de año y lanzó una serie de descuentos en distintos rubros muy usados. Vas a poder encontrar reintegros en supermercados, indumentaria, viajes y muchísimo más con hasta 30% menos en esta billetera virtual.
IDEAL
Mercado Pago se volvió loco y lanzó descuentos de hasta un 30%
Mercado Pago, la billetera virtual más usada del país, lanzó una serie de descuentos espectaculares para este fin de año.
Fin de año siempre es un gran gasto de dinero y muchas familias eligen comprar en donde hay descuentos y reintegros tanto bancarios como con billeteras virtuales. Mercado Pago tiene una serie de promociones que te van a resolver la vida en estas fechas.
Mercado Pago y sus descuentos bomba del 30%
En un mes donde los gastos se multiplican y hay que hacer muchísimas compras, Mercado Pago lanzó varios descuentos muy útiles. Uno de los más solicitados es el 30% de ahorro en supermercados Coto y Carrefour, ideal para llenar el changuito con productos para Navidad y Año Nuevo.
Por otro lado también ofrecen hasta un 20% en Adidas y otras marcas como Arredo, Open Sports, Las Margaritas y más. La última es una perfumería que vende muchísimos productos que sin duda son ideales para regalar en estas fechas.
Viajes también entra en los descuentos y podés acceder a un 10% menos en Despegar. Las jugueterías no se quedan afuera porque se viene Papá Noel y los Reyes Magos, por ende hay promociones en Cachavacha y El mundo del juguete con un 25% de reintegro todos los días.
---------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Banco Provincia habilitó esto en Cuenta DNI y causó furor
El outlet de Buenos Aires con zapatillas a precios regalados
Mercado Pago estrena su inteligencia artificial: cómo usarla
Supermercado remata celulares a precios bomba con hasta 40% de descuento