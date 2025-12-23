Juan Cortese reveló la noticia que nadie en River Plate quería escuchar

Finalmente el lateral derecho terminó optando por ir a jugar con Lionel Messi a Inter Miami CF.

"Mura decidió por Inter Miami", aseguró el periodista Juan Cortese, confirmando el futuro del defensor.

Una de las posiciones que quiere reforzar Gallardo es el lateral derecho y Mura da la posibilidad de jugar también por la banda izquierda.

A esto se le suma que su llegada es en condición de libre, por lo que hubiera sido un negocio redondo para el Millonario, que finalmente no salió porque el jugador irá a la MLS.

image

Celebra Gustavo Costas porque no le da un jugador que él terminó considerando titular a un rival directo como River.

Más sobre el mercado de pases de River

Hasta el momento, River Plate oficializó dos refuerzos de cara a la temporada 2026: Aníbal Moreno, cuya ficha fue adquirida por 7 millones de dólares, y Fausto Vera, quien llegó a préstamo con opción de compra.

De cara al próximo año, Marcelo Gallardo pretende reforzar varias posiciones del equipo. Estas son las prioridades del cuerpo técnico:

Marcador central : el nombre que tomó mayor fuerza es el de Jhohan Romaña.

: el nombre que tomó mayor fuerza es el de Jhohan Romaña. Lateral derecho : caido lo de Facundo Mura, no hay otro nombre aún.

: caido lo de Facundo Mura, no hay otro nombre aún. Lateral izquierdo : Julio Soler y Elías Báez aparecen como las principales alternativas, aunque resta definir si el club avanzará por alguno de ellos.

: Julio Soler y Elías Báez aparecen como las principales alternativas, aunque resta definir si el club avanzará por alguno de ellos. Volante creativo : Tadeo Allende y Santino Andino son los futbolistas que el Millonario tendría en carpeta.

: Tadeo Allende y Santino Andino son los futbolistas que el Millonario tendría en carpeta. Delantero: caída la opción de Luciano Gondou, por el momento no surgieron otros nombres para reforzar esa posición.

image

Cabe recordar que en 2026 el Millonario disputará la Copa Sudamericana, además de los campeonatos locales, por lo que el armado del plantel será clave.

+ EN GOLAZO 24

Festeja Morena Beltrán y llora Boca Juniors por lo que se dice de Lucas Blondel

Gastón Edul sacudió a todos con lo que dijo sobre Lionel Messi e Inter Miami CF

Temor en San Lorenzo por lo que pueda pasar con Marcelo Moretti (¿y Chiqui Tapia?)

Polémica en River Plate por lo que está pasando con Franco Armani