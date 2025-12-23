River Plate de Marcelo Gallardo ya tiene sus primeros dos refuerzos y pretende otros futbolistas en diferentes posiciones. Juan Cortese reveló que el Millonario no podrá quedarse con uno de los jugadores que quería el Muñeco de Racing Club de Gustavo Costas.
Juan Cortese reveló la noticia que nadie en River Plate quería escuchar
Festeja Racing Club. River Plate no pudo quedarse con un titular para Gustavo Costas y Juan Cortese reveló dónde irá.
El club de Núñez buscará mejorar la pobre imagen que dejó a lo largo del 2025 y todo hace indicar que habrán varias caras nuevas pensando en el 2026. En este caso, Gallardo no logró quedarse con uno de sus objetivos.
Juan Cortese reveló una noticia que festeja Racing de Gustavo Costas
Son horas movidas en el mercado de pases y uno de los que empezó a moverse fuerte es River Plate.
El Millonario ya incorporó dos refuerzos, ambos en el mismo sector de la cancha y por ese motivo busca quedarse con futbolistas que jueguen en otras posiciones.
Uno de los jugadores que trascendió que era pretendido por River, es Facundo Mura que hasta el momento era jugador de Racing Club de Gustavo Costas.
Finalmente el lateral derecho terminó optando por ir a jugar con Lionel Messi a Inter Miami CF.
"Mura decidió por Inter Miami", aseguró el periodista Juan Cortese, confirmando el futuro del defensor.
Una de las posiciones que quiere reforzar Gallardo es el lateral derecho y Mura da la posibilidad de jugar también por la banda izquierda.
A esto se le suma que su llegada es en condición de libre, por lo que hubiera sido un negocio redondo para el Millonario, que finalmente no salió porque el jugador irá a la MLS.
Celebra Gustavo Costas porque no le da un jugador que él terminó considerando titular a un rival directo como River.
Más sobre el mercado de pases de River
Hasta el momento, River Plate oficializó dos refuerzos de cara a la temporada 2026: Aníbal Moreno, cuya ficha fue adquirida por 7 millones de dólares, y Fausto Vera, quien llegó a préstamo con opción de compra.
De cara al próximo año, Marcelo Gallardo pretende reforzar varias posiciones del equipo. Estas son las prioridades del cuerpo técnico:
- Marcador central: el nombre que tomó mayor fuerza es el de Jhohan Romaña.
- Lateral derecho: caido lo de Facundo Mura, no hay otro nombre aún.
- Lateral izquierdo: Julio Soler y Elías Báez aparecen como las principales alternativas, aunque resta definir si el club avanzará por alguno de ellos.
- Volante creativo: Tadeo Allende y Santino Andino son los futbolistas que el Millonario tendría en carpeta.
- Delantero: caída la opción de Luciano Gondou, por el momento no surgieron otros nombres para reforzar esa posición.
Cabe recordar que en 2026 el Millonario disputará la Copa Sudamericana, además de los campeonatos locales, por lo que el armado del plantel será clave.
