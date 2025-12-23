Ataque con explosivos a opositores en Honduras y aún sin resultados electorales

Embed #TeLoCuento: Al menos tres escrutadores del Partido Nacional resultaron heridos después de que desconocidos lanzaran una bomba molotov al interior del autobús que los transportaba hacia sus viviendas, en las afueras del Infop. El hecho fue denunciado por el diputado Tomás… pic.twitter.com/NxXalfJvxa — Hondudiario.com (@hondudiario) December 23, 2025

Las víctimas inculparon de los ataques al oficialista Partido de Libertad y a su coalición Refundación (Libre), así como al candidato presidencial Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y al expresidente del país, Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria Xiomara Castro.

“Mirá Salvador Nasralla y 'Mel' Zelaya, esto es lo que causa su megalomanía, Honduras ya está cansada de la violencia y el caos”, declaró el jefe del Partido Nacional, Tomás Zambrano.

Este ataque contra los tres escrutadores del partido opositor de Honduras ocurre en medio de las crecientes sospechas de fraude por retrasos en el conteo, y luego de que el domingo pasado el Consejo Nacional Electoral (CNE) reanudara el escrutinio del balotaje del 30 de noviembre, tras una larga pausa de más de cinco días.

El lunes 15 de diciembre, tras reanudar el escrutinio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras informó que el candidato presidencial Nasry Asfura del Partido Nacional, apoyado por Estados Unidos, está liderando con 1.302.264 votos (40,54 %), seguido por Salvador Nasralla del Partido Liberal, con 1.258.580 papeletas (39,18 %), según el 99,56 % de las actas contabilizadas hasta ahora.

image Nasry Asfura y Salvador Nasralla se batieron a duelo por la presidencia de Honduras en el balotaje del 30 de noviembre.

Esta situación difiere del boca de urna y de los primeros escrutinios de a principios de diciembre, cuando se hablaba de paridad técnica entre ambos candidatos.

Por su parte, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, condenó "enérgicamente cualquier hecho de violencia que atente contra la integridad física y moral" de las personas que trabajan en el escrutinio especial.

"Como presidenta del CNE, hago un llamado a la prudencia y responsabilidad, reiterando que la violencia nunca puede ser un medio de expresión en democracia", subrayó en un mensaje en X.

Al respecto, la consejera del CNE, Cossette López, condenó el ataque y calificó de "extraña" la inoperatividad de las cámaras de seguridad que forman parte del sistema de emergencia 911 en la zona, las cuales, según las autoridades, se encontraban en mantenimiento

López cuestionó "¿por qué no hay un solo miembro del PLR (Partido Libertad y Refundación) detenido por los actos delictivos que han ejecutado? Son unos delincuentes que hoy planificaron asesinar nacionalistas y solo gracias a Dios no lo lograron. Todo indica que tienen cómplices, no actuaron solos".

La consejera del CNE agregó que "la vocación dictatorial y la falta de vocación democrática" del Partido Libre, oficialista, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta Xiomara Castro, "es real y absoluta".

"Se que desean vernos muertos porque durante años han tenido discursos y acciones incendiarias, imprimiendo odio y tratando de adoctrinar personas para que ejecuten delitos en su representación. Odian a todo el que no piense igual, no se respetan ni entre ellos mismos", subrayó.

López, sin pelos en la lengua, acusó directamente al gobierno de Xiomara Castro de ser "patrocinador directo" de los atentados perpetrados por los denominados colectivos de Libre (partido del oficialismo) que "conducen irremediablemente al deterioro del respeto a los derechos humanos y atentan contra su vida".

¿Hasta qué punto van a permitir que lleguen?,¿Por qué nadie hace nada?, No es normal exponer la vida por una labor democrática. ¿Quieren ver fallecidos para actuar? ¡Es demasiado! ¿Hasta qué punto van a permitir que lleguen?,¿Por qué nadie hace nada?, No es normal exponer la vida por una labor democrática. ¿Quieren ver fallecidos para actuar? ¡Es demasiado!

Honduras en bochorno mundial por semanas sin resultados electorales

En este contexto de retrasos en el escrutinio, varios dirigentes de Honduras aseguran que hubo fraude bajo las directrices de Washington. Alegan que el presidente estadounidense, Donald Trump, habría metido sus narices en la contienda electoral de Honduras, al respaldar abiertamente a Asfura, como un intento de influir en el resultado electoral para tener un gobierno amigable con la Casa Blanca.

“Condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño que si le daban el voto a una valiente y patriota candidata del partido Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias”, sostuvo la mandataria hondureña.

En este panorama, algunos funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) expusieron la última semana que ciertos empleados dentro del CNE están intentando influir en los resultados electorales, a petición de Washington, para dar como ganador al candidato presidencial Nasry Asfura, un empresario de la construcción hondureño y de ascendencia palestina, que es respaldado por Trump.

El miembro del Consejo Electoral Nacional (CNE) de Honduras, Marlon Ochoa, quien propuso realizar un recuento voto por voto del nivel presidencial de todas las actas de las elecciones del 30 de noviembre pasado, denunció la semana pasada que dos consejeras aprobaron practicar un conteo especial únicamente a poco más de mil actas, haciendo un recorte arbitrario para dar como ganador al candidato de preferencia.

“Denuncia pública: propuse en sesión de Pleno realizar el conteo voto por voto del nivel presidencial en las 19.167 JRV (Juntas Receptoras de Votos) ante las escandalosas inconsistencias documentadas”, dijo en un posteo en X. “Tal como advertí, las consejeras (Ana Paola Hall y Cossette López) decidieron por mayoría únicamente realizar el escrutinio especial en 1.081 actas (5.6% del total de actas)”, reveló.

