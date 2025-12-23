Tylor Chase, el ex Nickelodeon que volvió a ser visto en la calle y preocupa a sus excompañeros

El clip volvió a generar reacciones encontradas. Mientras algunos usuarios expresaron preocupación genuina y pidieron ayuda para el actor, otros cuestionaron la exposición pública de una persona en una situación de extrema vulnerabilidad. La viralización, una vez más, puso en tensión el límite entre la empatía y el consumo de la caída ajena como contenido.

El pedido de la familia y el apoyo de sus excompañeros

Tras la difusión del video, en redes sociales comenzó a circular una colecta digital con el objetivo de recaudar dinero para ayudar a Chase. Sin embargo, la iniciativa fue rápidamente desactivada tras un pedido expreso de su madre, quien solicitó públicamente que no se realicen donaciones económicas.

Según explicó en declaraciones recogidas por TMZ, su hijo necesita atención médica y acompañamiento profesional, y no dinero que, afirmó, no puede administrar. El mensaje buscó bajar el tono de la reacción impulsiva y redirigir la atención hacia un abordaje más cuidadoso de su situación.

En ese contexto, una de las voces que aportó mayor claridad fue la de Devon Werkheiser, protagonista de la serie, quien se mostró visiblemente conmovido al hablar del estado actual de su excompañero. “Era un niño sensible, dulce y amable. Es desgarrador verlo así”, aseguró en diálogo con TMZ.

Werkheiser también se refirió a la discusión sobre cómo ayudarlo y coincidió con la postura de la familia. “Darle dinero no es la solución. Es una lucha cuesta arriba diaria. Requiere muchísimo apoyo, paciencia y tiempo”, señaló. Además, explicó que Chase tiene familiares al tanto de la situación que intentan acompañarlo y expresó su esperanza de que la exposición sirva para que alguien con los recursos adecuados pueda intervenir y facilitarle acceso a un tratamiento.

De Nickelodeon al silencio: qué pasó con su carrera

El nombre de Tylor Chase quedó asociado para siempre a Manual de supervivencia escolar de Ned, donde interpretó a Martin Qwerly entre 2004 y 2007. Aunque su papel no era protagónico, era recurrente y fácilmente reconocible, lo que le dio una exposición sostenida durante los años de mayor popularidad del canal.

Tras el final de la serie, Chase participó en algunos proyectos puntuales (entre ellos una aparición en Everybody Hates Chris y pequeñas producciones independientes), pero su presencia en pantalla fue perdiendo continuidad. Con el paso del tiempo, su nombre dejó de aparecer en nuevos créditos y su vínculo con la industria se volvió cada vez más esporádico.

Uno de los últimos registros profesionales asociados a su carrera figura en el ámbito del doblaje, con una participación de voz en el videojuego L.A. Noire. Desde entonces, no se conocieron nuevos trabajos relevantes ni apariciones públicas ligadas a la actuación.

Ese recorrido, marcado por un inicio fulgurante y una salida silenciosa, no es ajeno al ecosistema del entretenimiento. La transición desde la fama infantil hacia la adultez suele estar atravesada por decisiones difíciles, falta de acompañamiento y una exposición temprana que no siempre encuentra un sostén cuando el trabajo se termina.

Cuando la caída se vuelve viral: un patrón que se repite

La historia de Chase volvió a despertar comparaciones inevitables. En los últimos años, distintos videos mostraron a ex figuras públicas atravesando situaciones similares, lejos de los escenarios que alguna vez los consagraron. Uno de los casos más recordados es el de Delonte West, ex jugador de la NBA y de los Dallas Mavericks, que fue visto viviendo en la calle y atravesando serios problemas de salud mental tras su salida del básquet profesional.

Al igual que ocurrió con Chase, las imágenes de West se viralizaron rápidamente y generaron una mezcla de preocupación, morbo y debate público. En ambos casos, la exposición volvió a poner sobre la mesa una misma pregunta: qué sucede con quienes alcanzan el éxito en estructuras altamente demandantes y luego quedan fuera del sistema que los sostuvo.

Más allá de las particularidades de cada historia, el denominador común es claro. La viralización convierte la fragilidad en contenido, pero rara vez ofrece soluciones. Y mientras las imágenes circulan, la responsabilidad queda repartida entre familias, instituciones y una industria que, muchas veces, llega tarde.

Con el caso de Tylor Chase, esa discusión vuelve a abrirse. No como una excepción, sino como un síntoma de un problema más amplio, incómodo y persistente, que atraviesa tanto al espectáculo como al deporte de alto rendimiento.

