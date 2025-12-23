Franco Colapinto tuvo un año complicado en Alpine ya que no pudo sumar puntos ni tampoco lucirse como hubiese querido en la Fórmula 1. Sin embargo el piloto argentino dio todo de sí para poder sobrepasar las adversidades y desde la escudería hicieron un mea culpa interesante.
Franco Colapinto y una noticia desde Alpine que lo deja hundido: “Brutal”
Alpine envió un mensaje cargado de autocrítica tanto para Franco Colapinto como para su compañero de escudería en la Fórmula 1.
Una de las quejas más repetidas de este 2025 en Alpine y en los seguidores de Colapinto fue el auto. Resulta que el mismo no reunió las condiciones necesarias para poder competir de la mejor manera en la Fórmula 1 y desde la escudería francesa lo saben muy bien.
Franco Colapinto y un potente mensaje de Alpine
“Creo que la realidad brutal es que nuestro coche no fue lo suficientemente rápido para sumar puntos”, sostuvo Steve Nielsen, director deportivo de Alpine. En varias entrevistas a lo largo del año este coincide en que no tuvieron el mejor desempeño gracias a su monoplaza.
“Creo que los dos pilotos que tenemos ahora son mejores que el coche y, en las pocas ocasiones en las que el coche ha sido lo bastante bueno para pelear en esa zona, tuvimos una en Brasil, donde Pierre clasificó razonablemente bien y corrió razonablemente bien, y luego otra en Las Vegas, donde creo que estuvimos bien”, indicó Nielsen tirándole flores a ambos.
Por esta razón Alpine está poniendo a punto sus nuevos monoplaza donde tanto Colapinto como Pierre Gasly tendrán una ventaja mayor y autos que estén a la altura de la Fórmula 1. El próximo 23 de enero será la presentación oficial de los mismos.
