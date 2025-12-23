El streaming argentino dejó de ser un juego de chicos con cámara y se convirtió en negocio grande y con poder, donde Luzu TV pasó a ser algo más parecido a un canal de TV. Con OLGA pisando fuerte, peleas por números, famosos reciclados y audiencias millonarias, la pregunta ahora es quién manda de verdad y quién solo hace ruido.
UN NUEVO PODER
Balance 2025: El streaming creció a lo loco y empezó a jugar de local
El streaming ya no juega, manda, y en 2025 quedó claro. Mientras Luzu TV y OLGA pelean cuerpo a cuerpo como canales de tele. Algo cambió y no hay vuelta atrás.
El streaming ya no improvisa: Datos, audiencias y modelo
Durante años, el streaming fue visto como algo informal, improvisado, sin reglas claras y con una lógica casi amateur. Eso hoy quedó viejo. Los grandes canales como Luzu TV y OLGA ahora funcionan como todas empresas de medios, con grillas diarias, equipos técnicos, contratos, estrategias de crecimiento y una obsesión permanente por los datos.
Según el ranking anual de la consultora En Directo Stream (con datos homologados por la UBA), Luzu TV cerró 2025 como el canal más visto con más de 514 millones de visualizaciones, apenas por encima de OLGA, que quedó segundo tras liderar buena parte del primer semestre.
Pero el punto no es solo quién ganó, sino qué tipo de contenido ganó. Nadie dice nada, el programa insignia de Luzu, explotó pero no por sus conductores sino por algo más complejo: comunidad, identificación y continuidad, elementos que la televisión tradicional suele perder entre sus formatos rígidos y sus tiempos publicitarios.
El fenómeno de "Margelita" (el popular shippeo entre la actriz Ángela Torres y Marcos Giles), la llegada de la sobrina de Diego Torres y la dinámica de grupo empujaron al ciclo a superar los 110 millones de visualizaciones en el segundo semestre, un número que cualquier canal de aire miraría con atención.
Pero el streaming no queda solo en Luzu y OLGA. Algunos programas como 412, liderado por Davoo Xeneize desde Kick, o Un poco de ruido, de Pinky SD, muestran que hay una vida enorme afuera del radar mediático tradicional, con audiencias gigantes que no necesariamente aparecen en tapas de diarios o portales.
Y en el medio apareció el hecho cultural más inesperado del año: la transmisión del Conicet desde el Cañón de Mar del Plata, por el canal Schmidt Ocean Institute, que superó las 14 millones de visualizaciones y ganó el Martín Fierro de Oro de Streaming. La ciencia, la curiosidad y una estrella de mar viral demostraron que el algoritmo no siempre responde al escándalo.
Audiencias jóvenes, lógicas viejas y un negocio nuevo
Si el streaming en 2025 se pareció más que nunca a la televisión, no fue solo por la llegada de figuras conocidas como Lizy Tagliani, Paula Chaves, Marley, Florencia Peña o Carina Zampini, sino también por la incorporación de sus lógicas menos simpáticas: egos, disputas, pases cruzados y peleas públicas por los números.
Nicolás Occhiato y Migue Granados ocuparon un lugar simbólico similar al que alguna vez tuvieron Marcelo Tinelli y Mario Pergolini, con chicanas, acusaciones por bots y discusiones abiertas sobre quién lidera realmente el negocio. Aunque lo interesante es que, pese a esa "televisiónización", la audiencia no envejeció.
Según datos públicos de la API de YouTube analizados por En Directo Stream, el 75% del público tiene menos de 35 años, lo que deja claro que el streaming sigue siendo joven, incluso cuando suma nombres históricos. El verdadero cambio pasó por el modelo: eventos en vivo agotados, festivales gratuitos con millones de views, transmisiones especiales y alianzas estratégicas con la TV abierta, como el acuerdo entre Luzu y Telefe o el proyecto conjunto entre OLGA y El Trece.
Como explicó Leo García, director de En Directo Stream, "la potencialidad del stream no es solo el live y el on demand, también la amplificación en redes sociales, que es por donde llegan finalmente las audiencias".
Ahí está hoy el núcleo del negocio y del poder real. En 2025, el streaming argentino dejó de preguntarse qué es. Ahora discute cómo crecer sin perder identidad, un problema bastante más serio que el que tenía cuando nadie lo tomaba en serio.
