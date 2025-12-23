Balance 2025: El streaming creció a lo loco y empezó a jugar de local

Pero el streaming no queda solo en Luzu y OLGA. Algunos programas como 412, liderado por Davoo Xeneize desde Kick, o Un poco de ruido, de Pinky SD, muestran que hay una vida enorme afuera del radar mediático tradicional, con audiencias gigantes que no necesariamente aparecen en tapas de diarios o portales.

image Luzu, Olga y hasta el Conicet mostraron que el contenido auténtico también escala.

Y en el medio apareció el hecho cultural más inesperado del año: la transmisión del Conicet desde el Cañón de Mar del Plata, por el canal Schmidt Ocean Institute, que superó las 14 millones de visualizaciones y ganó el Martín Fierro de Oro de Streaming. La ciencia, la curiosidad y una estrella de mar viral demostraron que el algoritmo no siempre responde al escándalo.

Audiencias jóvenes, lógicas viejas y un negocio nuevo

Si el streaming en 2025 se pareció más que nunca a la televisión, no fue solo por la llegada de figuras conocidas como Lizy Tagliani, Paula Chaves, Marley, Florencia Peña o Carina Zampini, sino también por la incorporación de sus lógicas menos simpáticas: egos, disputas, pases cruzados y peleas públicas por los números.

Nicolás Occhiato y Migue Granados ocuparon un lugar simbólico similar al que alguna vez tuvieron Marcelo Tinelli y Mario Pergolini, con chicanas, acusaciones por bots y discusiones abiertas sobre quién lidera realmente el negocio. Aunque lo interesante es que, pese a esa "televisiónización", la audiencia no envejeció.

image El streaming incorporó figuras, conflictos y negocios propios de la TV, pero sin perder público joven. Hoy compite por atención, eventos y alianzas, no por parecerse a la pantalla chica.

Según datos públicos de la API de YouTube analizados por En Directo Stream, el 75% del público tiene menos de 35 años, lo que deja claro que el streaming sigue siendo joven, incluso cuando suma nombres históricos. El verdadero cambio pasó por el modelo: eventos en vivo agotados, festivales gratuitos con millones de views, transmisiones especiales y alianzas estratégicas con la TV abierta, como el acuerdo entre Luzu y Telefe o el proyecto conjunto entre OLGA y El Trece.

Como explicó Leo García, director de En Directo Stream, "la potencialidad del stream no es solo el live y el on demand, también la amplificación en redes sociales, que es por donde llegan finalmente las audiencias".

Ahí está hoy el núcleo del negocio y del poder real. En 2025, el streaming argentino dejó de preguntarse qué es. Ahora discute cómo crecer sin perder identidad, un problema bastante más serio que el que tenía cuando nadie lo tomaba en serio.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos perfecta para cerrar el año

El veranito del dólar bajo comienza a terminarse

Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una noche

Mi Pobre Angelito: Javier Milei quiere desactivar las trampas del Congreso