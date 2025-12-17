Durante las últimas horas, una historia difundida en X conmovió a miles de usuarios. El relato describía a un taxista en Bogotá que no cobraba el viaje si un pasajero lloraba. Sin embargo, la historia no era real: aunque falsa, abrió un fuerte debate en redes sobre empatía, salud mental y viralización.
EMOCIONÓ A MILES
Salud mental: el viral en X del taxista que no cobraba si sus pasajeros lloraban
El relato difundido en X conmovió a miles y se volvió ejemplo de empatía urbana, pero también abrió un debate sobre fake news y salud mental.
En los últimos años, el avance de la inteligencia artificial no solo transformó la manera en que trabajamos, producimos o consumimos información, sino también la forma en que se construyen y difunden relatos en redes sociales. Historias emocionales, bien escritas y cargadas de detalles verosímiles circulan a gran velocidad, muchas veces sin un origen claro, en un contexto donde la IA, la automatización y la desinformación conviven con debates reales sobre el reemplazo de la mano de obra y la pérdida de vínculos humanos.
En ese escenario, las redes se volvieron un terreno fértil para narrativas que apelan a la empatía y a la sensibilidad colectiva. Algunas funcionan como disparadores de conversaciones necesarias; otras, como atajos emocionales que se viralizan sin verificación previa. La frontera entre inspiración, ficción y noticia es cada vez más difusa, y el caso que explotó en X en las últimas horas volvió a poner esa tensión en primer plano.
La historia que conmovió a las redes
Bogotá cuenta con más de 50.000 taxistas registrados, una cifra que vuelve creíble casi cualquier historia urbana vinculada al transporte público. Sin embargo, una en particular logró destacarse por encima del resto. El relato hablaba de Don Jairo, un supuesto taxista colombiano que no cobraba el viaje si un pasajero lloraba, y cuya historia fue difundida por la cuenta de X @miguelrperaltaf. En pocas horas, el texto se replicó miles de veces, generó comentarios emotivos y fue compartido como ejemplo de humanidad silenciosa en medio del caos urbano.
Según el hilo viral, la decisión del taxista tenía un origen trágico. Ocho años antes, su hija de 23 años se habría suicidado tras tomar un taxi rumbo a un puente. El conductor de aquel viaje, siempre según la historia, no notó la gravedad de la situación y la dejó en destino. Desde entonces, Don Jairo habría hecho un pacto personal: si alguien lloraba en su taxi, el viaje era gratis y venía acompañado de una pregunta simple pero decisiva: “¿Está bien? ¿Necesita ayuda?”.
El relato avanzaba aún más. Aseguraba que, gracias a ese gesto, decenas de personas habían encontrado contención en momentos límite, y que incluso algunos pasajeros habrían abandonado intentos de suicidio tras conversar con él. La historia cerraba con homenajes póstumos, un funeral multitudinario al que habrían asistido cientos de personas agradecidas y la creación de un supuesto “Pacto Don Jairo” replicado por otros taxistas, reforzando su impacto emocional.
Sin embargo, la historia no era real
A medida que el relato ganaba alcance, comenzaron a surgir cuestionamientos. Usuarios y periodistas intentaron rastrear el origen de la historia y no encontraron registros en medios colombianos, archivos periodísticos, bases de datos ni testimonios verificables que confirmaran la existencia de Don Jairo, de la periodista mencionada o de los hechos narrados. Todo indicaba que se trataba de una historia ficticia presentada como real.
El desenlace no apagó el impacto. Por el contrario, abrió otro debate: cómo las fake news emocionales pueden generar efectos reales, activar conversaciones sobre salud mental y, al mismo tiempo, exponer la necesidad de mayor criterio crítico frente a los contenidos que circulan en redes. La historia no ocurrió, pero dejó una pregunta incómoda flotando: en tiempos de algoritmos, IA y viralización, ¿cuánto importa la verdad cuando un relato logra tocar una fibra colectiva?
