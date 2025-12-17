Salud mental: el viral en X del taxista que no cobraba si sus pasajeros lloraban

El relato avanzaba aún más. Aseguraba que, gracias a ese gesto, decenas de personas habían encontrado contención en momentos límite, y que incluso algunos pasajeros habrían abandonado intentos de suicidio tras conversar con él. La historia cerraba con homenajes póstumos, un funeral multitudinario al que habrían asistido cientos de personas agradecidas y la creación de un supuesto “Pacto Don Jairo” replicado por otros taxistas, reforzando su impacto emocional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/miguelrperaltaf/status/1997125819043664082?s=20&partner=&hide_thread=false Un taxista en Bogotá, Colombia, tenía una regla extraña.



Si un pasajero lloraba durante el viaje, no le cobraba.



Sin preguntas. Sin explicaciones necesarias.



"Guarde su dinero. Lo necesita más que yo."



Durante 8 años hizo esto. Miles de viajes. Cientos de personas llorando.…

Sin embargo, la historia no era real

A medida que el relato ganaba alcance, comenzaron a surgir cuestionamientos. Usuarios y periodistas intentaron rastrear el origen de la historia y no encontraron registros en medios colombianos, archivos periodísticos, bases de datos ni testimonios verificables que confirmaran la existencia de Don Jairo, de la periodista mencionada o de los hechos narrados. Todo indicaba que se trataba de una historia ficticia presentada como real.

El desenlace no apagó el impacto. Por el contrario, abrió otro debate: cómo las fake news emocionales pueden generar efectos reales, activar conversaciones sobre salud mental y, al mismo tiempo, exponer la necesidad de mayor criterio crítico frente a los contenidos que circulan en redes. La historia no ocurrió, pero dejó una pregunta incómoda flotando: en tiempos de algoritmos, IA y viralización, ¿cuánto importa la verdad cuando un relato logra tocar una fibra colectiva?

