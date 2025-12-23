Vaca Muerta: Más de 200 empresas se capacitaron para ser proveedoras de Pan American Energy

image "Tenemos una matriz diversificada y potente, que se va a insertar exitosamente en la cadena", destacó el secretario de Desarrollo Industrial de Santa Fe, Guillermo Beccani. Foto: Gobierno de Santa Fe

Agregar valor

A su turno, el Líder Gestión de Proveedores en PAE, Emiliano Schlotthauer, sostuvo: "Estamos enfocados en proyectos de ampliación y renovación de refinerías de gas y petróleo, y en renovables; que van a cambiar la matriz energética argentina y van a traer divisas a nuestro país".

En cuanto a lo que pueden ofrecer las pymes de Santa Fe indicó que se busca "eficiencia operativa, que cumpla con los estándares, pero sobre todo eficientes en las operaciones y costos; y que prevalezca la seguridad. Después en función de los rubros que necesitamos cada empresa que se presente tiene que tener una expertise y agregar valor para PAE y a la industria".

image Emiliano Schlotthauer, Líder de Gestión de Proveedores en PAE, explicó que la compañía tiene hoy un portfolio muy amplio y está muy enfocado en el desarrollo tanto del upstream como el midstream y el downstream.

Por último, el representante de Fisfe, Mariano Ferrazzini, destacó la importancia de encuentros como este que tienen que ver con mercados emergentes de la energía, minería y renovables. "Ponemos a disposición el conjunto de los complejos industriales santafesinas para que se sumen como proveedores de Pan American", explicó.

Ronda de negocios

La jornada combinó un espacio de exposición e intercambio, en el que se presentaron lineamientos y demandas del sector energético, con una ronda de negocios destinada a que empresas santafesinas puedan exhibir sus capacidades productivas, tecnológicas y de servicios, y explorar posibles acuerdos comerciales.

Pan American Energy es una de las principales compañías energéticas de la Argentina y la región, con actividad en exploración y producción de petróleo y gas, generación de energía eléctrica y participación en proyectos de energías renovables.

