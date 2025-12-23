De cara a lo que será el 2026 los canales de televisión van cerrando a algunas figuras y Telefe no fue la excpeción al contratar a Marixa Balli para que forme parte de su programación, sin embargo si bien en primera instancia iba a acompañar a Georgina Barbarossa finalmente estará junto a Verónica Lozano.
"LA QUERÍA CONMIGO"
Verónica Lozano le "robó" una figura a Georgina Barbarossa que estalló de furia contra Telefe
Georgina Barbarossa admitió su enfado luego de enterarse de que su colega sumará a Cortá por Lozano a la panelista con la que deseaba trabajar.
En diálogo con el ciclo Sálvese quien pueda, la conductora de A la Barbarossa habló al respecto e hizo público su malestar con la decisión tomada. "Me la robaron", comenzó diciendo y confirmó: "Se la llevan a lo de Vero".
"Lo que pasa es que yo tengo muchos panelistas ya. Entonces me dijeron: 'Basta. ¿Otra más querés?'", agregó posteriormente y admitió que le hubiese encantado tener en su panel a la bailarina. "Iba a estar conmigo", reclamó.
En el momento en que el movilero le preguntó si se había enojado, la reconocida comunicadora admitió: "Pegué el grito en el cielo". Sin embargo, luego prefirió evitar entrar en conflictos y aclaró sonriente: "Somos hermanitas y la quiero a Vero. Menos mal que la quiero, porque si no me agarraría un ataque de locura".
Georgina Barbarossa bancó a Verónica Lozano tras su cruce con Wanda Nara
Es preciso recordar que hace algunos días Georgina Barbarossa salió a bancar públicamente a Veróncia Lozano luego de que circulara el rumor de que Wanda Nara conducirá la nueva temporada de Bake Off.
"¿Wanda va a conducir Bake Off? ¿Pero no iba a conducir Vero? No, si le dijeron a Vero que tenía que conducir Bake Off, y le tienen que dar a Bake Off", expresó marcando una clara posición y agregó picante: "También lo podría conducir yo".
Además, en diálogo con Intrusos sumó: "Si se lo prometieron a Vero, es lógico que Vero esté enojada". Por otro lado, indicó que la conductora de MasterChef Celebriy"chicanea en las redes".
Asimismo, le pidió a la expareja de Mauro Icardi de forma tajante: "Ubicate, flaca". "Dale Wanda tenés un montón de programas, cosas, los chicos, los departamentos, las casas, los millones, la fortuna. Disfrutá del amor", completó visiblemente molesta con la situación que se generó en el canal de las pelotas.
