Verónica Lozano le "robó" una figura a Georgina Barbarossa que estalló de furia contra Telefe

Georgina Barbarossa bancó a Verónica Lozano tras su cruce con Wanda Nara

Es preciso recordar que hace algunos días Georgina Barbarossa salió a bancar públicamente a Veróncia Lozano luego de que circulara el rumor de que Wanda Nara conducirá la nueva temporada de Bake Off.

"¿Wanda va a conducir Bake Off? ¿Pero no iba a conducir Vero? No, si le dijeron a Vero que tenía que conducir Bake Off, y le tienen que dar a Bake Off", expresó marcando una clara posición y agregó picante: "También lo podría conducir yo".

Además, en diálogo con Intrusos sumó: "Si se lo prometieron a Vero, es lógico que Vero esté enojada". Por otro lado, indicó que la conductora de MasterChef Celebriy"chicanea en las redes".

Asimismo, le pidió a la expareja de Mauro Icardi de forma tajante: "Ubicate, flaca". "Dale Wanda tenés un montón de programas, cosas, los chicos, los departamentos, las casas, los millones, la fortuna. Disfrutá del amor", completó visiblemente molesta con la situación que se generó en el canal de las pelotas.

