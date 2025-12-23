Finalmente, el Gobierno nacional avanzó con fuertes cambios en el mercado de la yerba mate. Con la reestructuración del Instituto Nacional de la Yerba Mate confirmada en el Boletín Oficial, finalizó la etapa de regulación del precio base del insumo y se liberó el negocio que podría perder a decenas de productores medianos y pequeños.
DESREGULADO
Yerba mate liberal: Ya sin control de precios, oficializan cambios en el INYM
El Gobierno confirmó la desregulación del mercado de yerba mate, con los cambios en el INYM. Los productores pequeños reclamaban su sostenimiento.
Las modificaciones introducidas por la administración libertaria eliminaron la posibilidad de que el ente estatal incurra en medidas de promoción de la actividad. Según lo dispuesto, el nuevo objetivo del INYM sería mantener el control de calidad y de procesos entre los fabricantes, ya sin tener alcance sobre el precio de la materia prima.
Durante todo el 2025, el circuito de productores pequeños y medianos reclamaron un freno a las reformas tendientes a la liberación burocrática del rubro. Con costos mayores que los grandes productores, el mercado de la yerba mate sufrió una inyección de oferta muy grande que empujó los precios hacia abajo, dejando la rentabilidad de los yerbateros artesanales en el piso.
Cambios para la yerba mate
Entre otros cambios, la medida también quitó facultades de control al INYM. Si bien su tarea central será mantener el monitoreo de la calidad de los productos que se vierten al mercado, muchos de los artículos derogados por el Gobierno respecto a la Ley 25.564 se llevarán consigo aspectos centrales en el seguimiento cualitativo.
Entre ellos, los límites aplicables de presencia de polvo en cada paquete, la presencia de componentes “extraños” admisibles y otras cuestiones que revisten el carácter de la yerba mate destinada a consumo. También se eliminó la exigencia de otros requisitos técnicos referidos a la siembra, la cosecha y la molienda del cultivo.
De cualquier manera, en el Gobierno confían en que el nuevo rol del INYM mantendrá el nivel de calidad de la yerba argentina. Un producto de creciente consumo en el extranjero con la proliferación del consumo de mate en varios países del mundo.
Si bien el INYM fue considerado importante por Nación en sus considerandos, el organismo permaneció acéfalo en gran parte de la gestión actual. Recién a fines de 2025, el Ejecutivo designó como representante al contador público Rodrigo Martín Correa, quien gestionó sus primeras acciones frente al organismo en una reunión con representantes de las provincias de Misiones y Corrientes, dos jurisdicciones centrales para la actividad.
Consumo interno
En lo que respecta al circuito interno, la yerba mate experimentó una mejora en el consumo a nivel interanual. Según datos oficiales, a octubre pasado el incremento respecto al 2024 registraba una mejora del 6,1%, tras un año de fuerte caída.
En ese sentido, el INYM cuantificó los kilos acumulados con un estimado de 229,06 millones a salida de molino. “Durante el mes de octubre de 2025 los paquetes de medio kilo representaron el 56, 69% de las salidas de molinos al mercado interno. Con el 38,22 % se ubicaron los paquetes de un kilo, con el 2,1 % los envases de dos kilos, y con el 0,76% los de cuarto kilo. En el ítem ‘otros formatos’ las salidas alcanzaron 0,42%, mientras que el 2,8 % correspondió al rubro ‘sin estampillas ".
Otras noticias de Urgente24
Caos y alerta por un conflicto en una de las cementeras más importantes el país
Con el PRO, la UCR y 1 LLA, Mayra Mendoza le ganó a Juan Grabois por 2/3
El oro a US$ 4.400 la onza y la Argentina no sabe dónde está
Trump anunció una "flota dorada" con cañones electromagnéticos y láseres de energía dirigida