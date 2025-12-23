Yerba mate liberal: Ya sin control de precios, oficializan cambios en el INYM

Entre ellos, los límites aplicables de presencia de polvo en cada paquete, la presencia de componentes “extraños” admisibles y otras cuestiones que revisten el carácter de la yerba mate destinada a consumo. También se eliminó la exigencia de otros requisitos técnicos referidos a la siembra, la cosecha y la molienda del cultivo.

De cualquier manera, en el Gobierno confían en que el nuevo rol del INYM mantendrá el nivel de calidad de la yerba argentina. Un producto de creciente consumo en el extranjero con la proliferación del consumo de mate en varios países del mundo.

Si bien el INYM fue considerado importante por Nación en sus considerandos, el organismo permaneció acéfalo en gran parte de la gestión actual. Recién a fines de 2025, el Ejecutivo designó como representante al contador público Rodrigo Martín Correa, quien gestionó sus primeras acciones frente al organismo en una reunión con representantes de las provincias de Misiones y Corrientes, dos jurisdicciones centrales para la actividad.

Yerba mate 2P.jpg Arranca el nuevo Instituto Nacional de Yerba Mate.

Consumo interno

En lo que respecta al circuito interno, la yerba mate experimentó una mejora en el consumo a nivel interanual. Según datos oficiales, a octubre pasado el incremento respecto al 2024 registraba una mejora del 6,1%, tras un año de fuerte caída.

En ese sentido, el INYM cuantificó los kilos acumulados con un estimado de 229,06 millones a salida de molino. “Durante el mes de octubre de 2025 los paquetes de medio kilo representaron el 56, 69% de las salidas de molinos al mercado interno. Con el 38,22 % se ubicaron los paquetes de un kilo, con el 2,1 % los envases de dos kilos, y con el 0,76% los de cuarto kilo. En el ítem ‘otros formatos’ las salidas alcanzaron 0,42%, mientras que el 2,8 % correspondió al rubro ‘sin estampillas ".

