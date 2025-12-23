Crisis terminal: Farmacia multinacional envió una ola de telegramas de despido y cierra sucursales

image

¿Van al cierre por quiebra?

A pesar de ello, siguen facturando un monto considerable.. Pero no hay comunicados oficiales, dicen que circulan rumores, pero no certezas, de si están tratando con posibles inversores, posibles compradores o directamente están apuntando a un cierre por quiebra, fraudulenta.

Según los trabajadores, los telegramas de despido dicen que es por "causas de fuerza mayor y falta o disminución de trabajo no imputables al empleador", cuando las estanterías están vacías.

También ofrecen una indemnización según art 247 de la Ley de Contrato de trabajo, que es del 50%, sin haber cumplido con los requisitos legales para aplicar este artículo en vez del art 245 que es el que corresponde al 100% de indemnización.

"No respetaron los pasos de pedido preventivo de crisis (aún no está declarada), ni la prioridad de despedir primero a los de menor antigüedad. Nos dicen que la mayoría de los despidos se dio en personal con antigüedad considerable, de 10 años para arriba, incluso en personas con más de 20 años de antigüedad, lo cual contradice la situación de crisis económica que alega la patronal, ya que seleccionó personal con indemnización de montos mayores al promedio", afirman.

Sueldos, en cuotas

Por otra parte, cuentan que el sueldo de noviembre lo pagaron en tres cuotas, y que el sindicato Adef aún no se hizo presente, ya que estaría esperando que la cantidad de despedidos sea mayor para recién ahí ver que hacer.

Mientras, los trabajadores buscan organizarse y convocar a asambleas autoconvocadas para definir un plan de acción.

"Es importante que la organización abarque a todos, tanto los despedidos como los que aún continúan, para poner freno a los despidos, impugnar las causas, pelear por las reincorporaciones o por los montos indemnizatorios que realmente corresponden. La prioridad es frenar la pérdida de la fuente de trabajo, y para ello es importante la acción conjunta, más allá de la acción individual a nivel judicial. Con el objetivo puesto de ser posible en lograr las reincorporaciones de los cesanteados", afirman y convocan desde las farmacias.

