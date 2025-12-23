Parque automotor: Brasil, local en Argentina y China se quiere meter

Al respecto, el informe señaló que las automotrices nucleadas en ADEFA (radicadas en Argentina) fueron responsables del 90% de las importaciones de vehículos desde el extranjero. Se trata de empresas que cuentan con fábricas en el país, lo que les permite un cupo ampliado de ingreso de autos de la misma compañía pero fabricados en otro país.

En el caso de Brasil, un ejemplo paradigmático es el de Toyota, la fabricante radicada a nivel local con mejores números de rendimiento en el 2025. Con más de 180.000 unidades proyectadas, la empresa de origen japonés tuvo la oportunidad de inyectar una fuerte oferta de fabricación brasileña, utilizando el contrapeso de las exportaciones previsto en los acuerdos del Mercosur.

En la vereda china, Ford fue uno de los casos centrales. La marca estadounidense apostó fuerte por el modelo de la SUV Territory, que llega importada desde los puertos chinos.

Según estimaciones, la importación de vehículos en Argentina durante el 2025 rondó las 411.000 unidades. Detrás de Brasil y China asomaron industrias como la de México, Corea del Sur y Alemania.

Autos importados 2P.jpg Las importaciones crecieron un 120% en 2025.

Producción nacional

Con el cambio de escenario ejecutado por la política comercial de la Casa Rosada, las automotrices radicadas a nivel local se concentraron en mantener una balanza equilibrada de exportaciones para poder dar acceso a unidades fabricadas en el exterior. Esa tendencia, de reconversión, también se tradujo en problemas productivos por exceso de capacidad instalada.

Con todavía algunos días hábiles del 2025 por delante, las fábricas argentinas habrían inyectado al mercado local unas 238.000 unidades. De cumplirse esa cifra, la industria brasileña habría superado a los locales por sí sola en el mercado argentino.

De cualquier manera, la industria nacional habría anotado una recuperación interanual de la participación de mercado, aunque menor. En términos de modelos, las ventas principales serían de fabricación local, como el caso de Toyota Hilux.

