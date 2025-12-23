Parque automotor: Brasil, local en Argentina y China se quiere meter

Brasil y China serán dos protagonistas de la foto final del mercado automotor de Argentina en el 2025. Con un fuerte flujo de importaciones abiertas, las industrias automotrices de esos dos países coparon la plaza nacional y revirtieron el cierre que había dejado a los modelos nacionales como líderes en años anteriores.
Esa tendencia, rota a partir de la eliminación de políticas de protección a la industria interna, coincidió con un mercado que creció cerca del 47% y que podría finalizar el año superando la barrera de las 611.000 unidades. En ese universo, las importaciones habrían justificado más de la mitad de los coches vendidos, explotando un 120% el segmento extranjero con respecto a los datos del 2024.
En ese sentido, Brasil dominó el conteo de autos extranjeros en Argentina, acumulando el 74,85% del rubro importados, según información preliminar de SIOMAA. Con 307.692 unidades, se impuso además como la industria de coches cero kilómetro con mayor presencia total en el mercado local, haciendo valer los acuerdos marco del Mercosur y la quita de impuestos extrazona y empujando un crecimiento interanual de más del 100% respecto al 2024.
Más atrás quedó China, país que sí se encuentra en el marco extrazona, pero cuyos vehículos se vieron favorecidos por el programa de exención de 50.000 unidades dispuesto por el Ministerio de Economía. Los coches de ese origen explicaron, hasta aquí, el 10,23% del mercado importado totalizando 42.039 unidades.
De la industria a las importaciones
En el caso chino, el 2025 representó una carta de presentación para el mercado argentino, que generó fuerte interés entre las marcas de ese origen. Sin embargo, no todos los coches chinos fueron importados por compañías asiáticas, sino que muchos de ellos ingresaron bajo marcas tradicionales.
Al respecto, el informe señaló que las automotrices nucleadas en ADEFA (radicadas en Argentina) fueron responsables del 90% de las importaciones de vehículos desde el extranjero. Se trata de empresas que cuentan con fábricas en el país, lo que les permite un cupo ampliado de ingreso de autos de la misma compañía pero fabricados en otro país.
En el caso de Brasil, un ejemplo paradigmático es el de Toyota, la fabricante radicada a nivel local con mejores números de rendimiento en el 2025. Con más de 180.000 unidades proyectadas, la empresa de origen japonés tuvo la oportunidad de inyectar una fuerte oferta de fabricación brasileña, utilizando el contrapeso de las exportaciones previsto en los acuerdos del Mercosur.
En la vereda china, Ford fue uno de los casos centrales. La marca estadounidense apostó fuerte por el modelo de la SUV Territory, que llega importada desde los puertos chinos.
Según estimaciones, la importación de vehículos en Argentina durante el 2025 rondó las 411.000 unidades. Detrás de Brasil y China asomaron industrias como la de México, Corea del Sur y Alemania.
Producción nacional
Con el cambio de escenario ejecutado por la política comercial de la Casa Rosada, las automotrices radicadas a nivel local se concentraron en mantener una balanza equilibrada de exportaciones para poder dar acceso a unidades fabricadas en el exterior. Esa tendencia, de reconversión, también se tradujo en problemas productivos por exceso de capacidad instalada.
Con todavía algunos días hábiles del 2025 por delante, las fábricas argentinas habrían inyectado al mercado local unas 238.000 unidades. De cumplirse esa cifra, la industria brasileña habría superado a los locales por sí sola en el mercado argentino.
De cualquier manera, la industria nacional habría anotado una recuperación interanual de la participación de mercado, aunque menor. En términos de modelos, las ventas principales serían de fabricación local, como el caso de Toyota Hilux.
