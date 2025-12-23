Afiliada de Fitch Ratings enciende una alarma sobre Ualá

La calificadora FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings, encendió una señal de advertencia sobre Ualá Bank S.A.U. al colocar todas sus calificaciones en Rating Watch Negativo, una decisión que expone con crudeza el deterioro patrimonial de la entidad y abre un compás de espera crítico para los próximos meses.
El banco aún no efectivizó un aporte de capital por US$22 millones comprometido para diciembre de 2025, ni garantizó un refuerzo adicional previsto para febrero de 2026.
Si esos fondos no ingresan y el banco no logra elevar su capital tangible al menos al 8% de los activos tangibles, FIX advierte que la consecuencia será una baja directa en la calificación crediticia.
Hoy el punto de partida es frágil. A septiembre de 2025, el capital tangible representa apenas el 1,4% de los activos tangibles, un nivel extremadamente ajustado incluso para un banco digital en expansión.
El ratio luce aún más débil si se lo contrasta con las pérdidas acumuladas y con el fuerte deterioro de la calidad crediticia observado durante el último año.
Capital bajo presión y resultados en rojo
Ualá Bank cerró los primeros nueve meses de 2025 con una pérdida neta de $62.694 millones, equivalente a un ROAA negativo del 23,9% y un ROAE de -629%, cifras que reflejan un shock severo en la rentabilidad.
El problema central no está en el margen financiero bruto, que logró sostenerse, sino en el salto abrupto de los cargos por incobrabilidad, que se multiplicaron a medida que maduró la cartera de créditos otorgada en el último año.
FIX reconoce que el accionista, Bancar Technologies Limited, ya realizó aportes por $62.613 millones hasta noviembre de 2025 para sostener el capital. Sin embargo, también remarca que la recomposición plena llevará varios meses y que el riesgo de ejecución sigue latente mientras no se concreten los compromisos adicionales prometidos.
Mora en ascenso
En apenas un semestre, la cartera de préstamos creció 32,1% en términos reales, pero ese crecimiento vino acompañado de un salto abrupto en la morosidad.
A septiembre de 2025, los préstamos irregulares alcanzaron el 26,6% del total, con previsiones que cubren el 30,2% de la cartera. E
La entidad reaccionó ajustando sus modelos de riesgo y restringiendo la originación de nuevos créditos desde marzo de 2025. Aun así, FIX anticipa que la mora podría seguir aumentando en el corto plazo, producto de la maduración de los créditos ya otorgados y del menor crecimiento de la base prestable, recién convergiendo a niveles más razonables hacia el segundo semestre de 2026.
Liquidez sólida pero con límites claros
No todo es debilidad en el balance. FIX destaca que Ualá Bank mantiene una posición de liquidez holgada, con activos líquidos que cubren el 32,5% de los depósitos totales y pasivos a 90 días, y que trepan al 47,9% si se consideran los vencimientos de corto plazo.
El 95% de los activos se financia con depósitos, mayormente de clientes minoristas, con una mezcla de cajas de ahorro remuneradas, plazos fijos y cuentas corrientes especiales.
Sin embargo, la calificadora advierte que esta fortaleza de liquidez no compensa por sí sola un capital tan erosionado, sobre todo en un contexto de pérdidas operativas persistentes y alta exposición al riesgo crediticio.
Exposición al sector público
Otro dato que pesa en la evaluación es la alta exposición al sector público, que representa el 33% del activo y equivale a 19 veces el patrimonio neto. Si bien esta posición explica por qué los ratios de capital regulatorio todavía lucen aceptables —muchos títulos públicos no computan como activos de riesgo—, también amplifica la vulnerabilidad del balance ante shocks patrimoniales.
FIX proyecta que esta exposición debería reducirse gradualmente, a medida que el banco reemplace activos líquidos y títulos por créditos retail más tradicionales, aunque ese proceso exige tiempo, capital y una mejora clara en los resultados.
El veredicto de FIX
La calificadora confirmó las notas de endeudamiento de largo plazo en A-(arg) y corto plazo en A2(arg), pero con Rating Watch Negativo, una señal que en el mercado se traduce como riesgo concreto de rebaja si los compromisos no se cumplen.
El mensaje es directo. Si los aportes de capital se efectivizan y el capital tangible alcanza el 8%, el RWN podría levantarse.
El respaldo del ecosistema Ualá y el apoyo histórico del accionista siguen siendo un ancla clave. Pero FIX deja claro que el verdadero desafío no es solo financiero, sino operativo. Revertir la mora, estabilizar resultados y sostener el crecimiento sin destruir capital será la prueba decisiva para el banco digital en 2026.
