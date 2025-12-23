Afiliada de Fitch Ratings enciende una alarma sobre Ualá

image

Capital bajo presión y resultados en rojo

Ualá Bank cerró los primeros nueve meses de 2025 con una pérdida neta de $62.694 millones, equivalente a un ROAA negativo del 23,9% y un ROAE de -629%, cifras que reflejan un shock severo en la rentabilidad.

El problema central no está en el margen financiero bruto, que logró sostenerse, sino en el salto abrupto de los cargos por incobrabilidad, que se multiplicaron a medida que maduró la cartera de créditos otorgada en el último año.

Solo en previsiones, el banco absorbió cargos que superaron 2,8 veces el resultado operativo previo a incobrabilidad, un golpe que dejó sin margen al balance. Solo en previsiones, el banco absorbió cargos que superaron 2,8 veces el resultado operativo previo a incobrabilidad, un golpe que dejó sin margen al balance.

FIX reconoce que el accionista, Bancar Technologies Limited, ya realizó aportes por $62.613 millones hasta noviembre de 2025 para sostener el capital. Sin embargo, también remarca que la recomposición plena llevará varios meses y que el riesgo de ejecución sigue latente mientras no se concreten los compromisos adicionales prometidos.

Mora en ascenso

El deterioro de la calidad de activos es otro de los focos rojos del informe. El deterioro de la calidad de activos es otro de los focos rojos del informe.

En apenas un semestre, la cartera de préstamos creció 32,1% en términos reales, pero ese crecimiento vino acompañado de un salto abrupto en la morosidad.

A septiembre de 2025, los préstamos irregulares alcanzaron el 26,6% del total, con previsiones que cubren el 30,2% de la cartera. E

n términos simples, uno de cada cuatro pesos prestados presenta problemas de cobro, una proporción muy elevada incluso para estándares fintech. n términos simples, uno de cada cuatro pesos prestados presenta problemas de cobro, una proporción muy elevada incluso para estándares fintech.

La entidad reaccionó ajustando sus modelos de riesgo y restringiendo la originación de nuevos créditos desde marzo de 2025. Aun así, FIX anticipa que la mora podría seguir aumentando en el corto plazo, producto de la maduración de los créditos ya otorgados y del menor crecimiento de la base prestable, recién convergiendo a niveles más razonables hacia el segundo semestre de 2026.

Liquidez sólida pero con límites claros

No todo es debilidad en el balance. FIX destaca que Ualá Bank mantiene una posición de liquidez holgada, con activos líquidos que cubren el 32,5% de los depósitos totales y pasivos a 90 días, y que trepan al 47,9% si se consideran los vencimientos de corto plazo.

El 95% de los activos se financia con depósitos, mayormente de clientes minoristas, con una mezcla de cajas de ahorro remuneradas, plazos fijos y cuentas corrientes especiales.

En los últimos 12 meses, el stock de depósitos creció 1,3 veces interanual, impulsado por la migración de usuarios desde el ecosistema Ualá hacia el banco. En los últimos 12 meses, el stock de depósitos creció 1,3 veces interanual, impulsado por la migración de usuarios desde el ecosistema Ualá hacia el banco.

Sin embargo, la calificadora advierte que esta fortaleza de liquidez no compensa por sí sola un capital tan erosionado, sobre todo en un contexto de pérdidas operativas persistentes y alta exposición al riesgo crediticio.

Exposición al sector público

Otro dato que pesa en la evaluación es la alta exposición al sector público, que representa el 33% del activo y equivale a 19 veces el patrimonio neto. Si bien esta posición explica por qué los ratios de capital regulatorio todavía lucen aceptables —muchos títulos públicos no computan como activos de riesgo—, también amplifica la vulnerabilidad del balance ante shocks patrimoniales.

FIX proyecta que esta exposición debería reducirse gradualmente, a medida que el banco reemplace activos líquidos y títulos por créditos retail más tradicionales, aunque ese proceso exige tiempo, capital y una mejora clara en los resultados.

El veredicto de FIX

La calificadora confirmó las notas de endeudamiento de largo plazo en A-(arg) y corto plazo en A2(arg), pero con Rating Watch Negativo, una señal que en el mercado se traduce como riesgo concreto de rebaja si los compromisos no se cumplen.

El mensaje es directo. Si los aportes de capital se efectivizan y el capital tangible alcanza el 8%, el RWN podría levantarse.

Si fallan, la baja de calificación sería prácticamente automática y en varios escalones. Si fallan, la baja de calificación sería prácticamente automática y en varios escalones.

El respaldo del ecosistema Ualá y el apoyo histórico del accionista siguen siendo un ancla clave. Pero FIX deja claro que el verdadero desafío no es solo financiero, sino operativo. Revertir la mora, estabilizar resultados y sostener el crecimiento sin destruir capital será la prueba decisiva para el banco digital en 2026.

Uala Bank S.A.U. (ex Wilobank S.A.U.)

Otras noticias de Urgente24

Escándalo en Diputados: PRO denunció pacto LLA-K por reparto de cargos en la AGN

Con la Iglesia a favor, Rosario se moviliza frente a la Reforma Laboral

Se aprobó Presupuesto 2026 pero se mantiene emergencia en discapacidad y financiamiento universitario

Donald Trump amagó un gran anuncio, pero no habló sobre Venezuela