Con la rueda todavía en curso, el mercado financiero local exhibe una tregua tras varias jornadas de fuerte optimismo. El S&P Merval opera en baja tanto en pesos como en dólares, mientras los bonos soberanos en moneda dura muestran movimientos acotados y selectivos. El dato que sigue marcando el pulso es el riesgo país, que se sostiene por debajo de los 500 puntos, en torno a los 484, un nivel que consolida mínimos desde 2018 y funciona como ancla del actual clima financiero.
MERVAL -1,2%
Bonos y acciones ajustan tras varias ruedas en alza
Con la rueda aún en curso, acciones y bonos ajustan tras el rally mientras el riesgo país se mantiene debajo de los 500 puntos
La pausa llega luego de un arranque de año excepcional. El Banco Central de la República Argentina acumula en enero compras de divisas por más de US$1.000 millones, muy por encima de lo que descontaba el mercado. Esa dinámica reforzó la percepción de sobrecumplimiento de los objetivos planteados en la nueva fase del programa económico y explicó buena parte del rally previo en bonos y acciones.
Bonos en dólares
En la curva soberana hard dollar, la operatoria de la jornada refleja normalización más que reversión. Los avances de las últimas semanas ya dejaron una fuerte compresión de spreads, y con el riesgo país en niveles exigentes, los inversores empiezan a discriminar por duración y sensibilidad.
Las mesas recuerdan que, de sostenerse el actual ritmo de acumulación de reservas, los bonos podrían todavía acumular subas de doble dígito en el año, aunque el grueso de la ganancia más rápida ya estaría descontado. La atención sigue puesta en la capacidad del BCRA de mantener las compras netas y en el flujo de dólares financieros que llega por fuera del comercio exterior.
Emisiones en dólares
A diferencia de otros períodos, la oferta de divisas no proviene todavía de la cosecha gruesa. El factor decisivo fueron las emisiones corporativas y provinciales en moneda extranjera, que desde las elecciones de octubre ya rozan los US$9.000 millones. En ese contexto, la próxima colocación de Córdoba, que buscará captar más de US$500 millones en Wall Street, vuelve a ser clave para sostener el esquema.
Ese ingreso extraordinario de dólares explica por qué el Central pudo acelerar compras sin tensionar el mercado y por qué muchos inversores que estaban en modo wait and see pasaron a recomponer posiciones en deuda argentina.
Acciones líderes
En el panel líder, predominan las bajas, con bancos y utilities entre los papeles más ajustados, sectores que habían liderado las subas del mes. La corrección luce más asociada a tomas de ganancias tácticas que a un giro en las expectativas.
De hecho, varias acciones todavía muestran avances significativos en el acumulado de enero, reflejando que el apetito por riesgo local no se desarmó.
ADRs y Wall Street
En el exterior, los ADRs argentinos acompañan un tono más prudente de Wall Street, con bajas moderadas en financieras y movimientos mixtos en energía e industria.
Con precios más altos, el flujo externo empieza a diferenciar balances, una dinámica típica cuando el trade deja de ser puramente direccional.
El telón de fondo sigue siendo constructivo, apoyado en la acumulación de reservas, la baja del riesgo país y el flujo de dólares financieros, aunque a estos niveles la euforia le deja lugar a una etapa de mayor selectividad y paciencia.
