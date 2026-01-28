Bonos y acciones ajustan tras varias ruedas en alza

Emisiones en dólares

A diferencia de otros períodos, la oferta de divisas no proviene todavía de la cosecha gruesa. El factor decisivo fueron las emisiones corporativas y provinciales en moneda extranjera, que desde las elecciones de octubre ya rozan los US$9.000 millones. En ese contexto, la próxima colocación de Córdoba, que buscará captar más de US$500 millones en Wall Street, vuelve a ser clave para sostener el esquema.

Ese ingreso extraordinario de dólares explica por qué el Central pudo acelerar compras sin tensionar el mercado y por qué muchos inversores que estaban en modo wait and see pasaron a recomponer posiciones en deuda argentina.

Acciones líderes

En el panel líder, predominan las bajas, con bancos y utilities entre los papeles más ajustados, sectores que habían liderado las subas del mes. La corrección luce más asociada a tomas de ganancias tácticas que a un giro en las expectativas.

image

De hecho, varias acciones todavía muestran avances significativos en el acumulado de enero, reflejando que el apetito por riesgo local no se desarmó.

image

ADRs y Wall Street

En el exterior, los ADRs argentinos acompañan un tono más prudente de Wall Street, con bajas moderadas en financieras y movimientos mixtos en energía e industria.

image

Con precios más altos, el flujo externo empieza a diferenciar balances, una dinámica típica cuando el trade deja de ser puramente direccional.

La foto de la jornada, con la rueda aún abierta, es elocuente. El mercado descansa, pero no se da vuelta.

El telón de fondo sigue siendo constructivo, apoyado en la acumulación de reservas, la baja del riesgo país y el flujo de dólares financieros, aunque a estos niveles la euforia le deja lugar a una etapa de mayor selectividad y paciencia.

