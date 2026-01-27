Con la baja del riesgo país, Córdoba colocó US$ 800 millones a 8,6% anual

El uso de la deuda

El gobernador Martín Llaryora ha subrayado que el gobierno provincial busca con estas emisiones no sólo financiar infraestructura, sino también ordenar el perfil de deuda y sostener su liquidez, en un contexto en el que el riesgo país argentino ha experimentado una mejora significativa respecto de sus picos recientes.

Córdoba insiste en que esta estrategia de financiamiento externo es parte de un enfoque integral para sostener inversiones productivas y mejorar la infraestructura provincial sin comprometer niveles de endeudamiento insostenibles. Parte de los fondos obtenidos con el bono también se destinarán a recomprar deuda con vencimientos más cercanos, una maniobra financiera que busca aliviar presiones de corto plazo sobre las cuentas públicas.

Desde el punto de vista de los mercados, el hecho de que una provincia argentina logre una tasa menor al 9 % en una emisión a largo plazo en dólares es visto como un indicador de una percepción de riesgo más moderada, en comparación con el pasado reciente, cuando Argentina y sus jurisdicciones enfrentaban tasas mucho más altas o directamente impedimentos para acceder al crédito internacional.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche

La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina

En Telefe se acabó la coronita: La figura que quiso poner condiciones y no la llamaron más

Techint pierde una licitación clave porque sus precios son elevados: ¿Protección o subsidio?

Otro avión de la Fuerza Aérea de USA en Argentina: La explicación oficial