La provincia de Córdoba volvió a colocar deuda en el mercado internacional con una emisión de US$ 800 millones a nueve años, logrando una tasa de interés significativamente más baja que en su salida anterior, en lo que representa una señal de mayor confianza de los inversores en su capacidad crediticia y en el clima financiero local e internacional.
MENOR TASA
Con la baja del riesgo país, Córdoba colocó US$ 800 millones a 8,6% anual
La provincia de Cordoba colocó deuda por US$ 800 millones al 8,6% anual bajo ley Nueva York. La caída del riesgo país favoreció los términos de la licitación.
El resultado de la licitación
La operación, concretada hoy, 27/01, consistió en la emisión de bonos PDCAR 2035 con un cupón del 8,6 % bajo la ley del Estado de Nueva York y vencimiento en 2035. El objetivo oficial de la colocación es financiar proyectos de obra pública y fortalecer el perfil de deuda de la provincia, ampliando plazos y reduciendo costos financieros.
Según la provincia, los títulos tendrán amortización escalonada en tres cuotas entre 2033 y 2035, y la demanda del mercado superó los US$ 1.600 millones, lo que indica un interés sólido por parte de inversionistas internacionales. Además, aproximadamente US$ 308 millones provinieron de inversores locales, destacando también la confianza de participantes del mercado doméstico en la gestión financiera de Córdoba.
Este regreso a los mercados internacionales se produce menos de un año después de la primera incursión similar. En junio de 2025, Córdoba se convirtió en la primera provincia argentina en acceder al mercado internacional de crédito bajo ley extranjera desde 2017, cuando colocó US$ 725 millones con vencimiento a siete años y una tasa de cerca del 9,75 % anual.
Hacia fines de 2025, Nación colocó deuda a 9,26% TNA, Santa Fe a 8,38% y Ciudad de Buenos Aires, a 7,8%.
El uso de la deuda
El gobernador Martín Llaryora ha subrayado que el gobierno provincial busca con estas emisiones no sólo financiar infraestructura, sino también ordenar el perfil de deuda y sostener su liquidez, en un contexto en el que el riesgo país argentino ha experimentado una mejora significativa respecto de sus picos recientes.
Córdoba insiste en que esta estrategia de financiamiento externo es parte de un enfoque integral para sostener inversiones productivas y mejorar la infraestructura provincial sin comprometer niveles de endeudamiento insostenibles. Parte de los fondos obtenidos con el bono también se destinarán a recomprar deuda con vencimientos más cercanos, una maniobra financiera que busca aliviar presiones de corto plazo sobre las cuentas públicas.
Desde el punto de vista de los mercados, el hecho de que una provincia argentina logre una tasa menor al 9 % en una emisión a largo plazo en dólares es visto como un indicador de una percepción de riesgo más moderada, en comparación con el pasado reciente, cuando Argentina y sus jurisdicciones enfrentaban tasas mucho más altas o directamente impedimentos para acceder al crédito internacional.
