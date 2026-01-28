Santiago Ascacibar desató un escándalo en Estudiantes tras su llegada a Boca

image

Enojos en Estudiantes por la salida de Santiago Ascacibar

Esta situación generó aún más enojo en los hinchas de Estudiantes, viendo que no solo pierden al emblema y capitán del equipo para que se marche a Boca sino también que es a cambio de una suma menor. Desde las entrañas del Pincha indican que era prácticamente imposible sostener Ascacibar no solo porque la deuda salarial que tenían con él era altísima sino también porque su salario a partir de este 2026 era inviable.