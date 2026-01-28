Luego de varias idas y vueltas donde incluso parecía estar cerca de llegar a River, Santiago Ascacibar cerró su llegada a Boca siendo uno de los grandes traspasos de este mercado de pases. Lo cierto es que su salida generó un verdadero escándalo en Estudiantes de La Plata sobre todo por los números que se informaron de la venta.
Santiago Ascacibar desató un escándalo en Estudiantes tras su llegada a Boca
Luego de presentarse en Boca se confirmaron los números finales de la transferencia de Santiago Ascacibar.
No caben dudas que para Estudiantes fue un golpe durísimo la partida de Santiago Ascacibar por ser el capitán del equipo, porque se da con el campeonato empezado y además se marcha a un rival directo en el Torneo Apertura (de hecho hoy se enfrentan por la segunda fecha) y también en la Copa Libertadores. Por si fuera poco, salieron a la luz los números de la operación.
Según la información de César Luis Merlo, Boca aportó 3,2 millones de dólares por el 80% de la ficha de Santiago Ascacibar más la cesión de Brian Aguirre por 12 meses con la posibilidad de extender el préstamo por 6 meses. Cabe recordar que la cláusula de salida del Rusito era de 6 millones de dólares netos por el 100% de la ficha.
Enojos en Estudiantes por la salida de Santiago Ascacibar
Esta situación generó aún más enojo en los hinchas de Estudiantes, viendo que no solo pierden al emblema y capitán del equipo para que se marche a Boca sino también que es a cambio de una suma menor. Desde las entrañas del Pincha indican que era prácticamente imposible sostener Ascacibar no solo porque la deuda salarial que tenían con él era altísima sino también porque su salario a partir de este 2026 era inviable.
El descalabro de Estudiantes de La Plata se produjo en el momento que apareció Foster Gillett como inversor, momento en el cual Juan Sebastián Verón firmó contratos muy altos para mantener a sus figuras, entre ellos Ascacibar, más la llegada de nombres importantes. El empresario estadounidense jamás desembarcó en el club platense y el dinero llegó como se esperaba.
Como condimento final a esta historia aparece la fría despedida de Ascacibar para con Estudiantes, un motivo mayor de enojo para los hinchas. “Hoy me toca despedirme de la gran institución que es Estudiantes. Quiero darle las gracias a cada una de las personas que me acompañaron durante todos estos años. Cierro un ciclo con la tranquilidad de haber dejado todo en cada partido, defendiendo esta camiseta con orgullo y dándome el gusto de salir campeón 5 veces. Muchas gracias pincha!”, expresó.
