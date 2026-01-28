Escuelas de Argentina en grave peligro: el pedido urgente que hizo la OMS

La exlegisladora porteña, Ofelia Fernández, tuvo la iniciativa de presentar un proyecto para mejorar las viandas en los colegios de CABA. La iniciativa pretendía garantizar el acceso gratuito a alimentos de calidad para los estudiantes de instituciones públicas o privadas sin aportes del Estado porteño en todos los niveles educativos. Sin embargo, quedó en el olvido.

Principalmente en los colegios y escuelas del país se entregan sánguches de fiambre y jugos con muchos colorantes o conservantes. Cuando Ofelia Fernández presentó el proyecto, el Gobierno de la Ciudad gastaba $37 en el desayuno de cada estudiante. Ese aporte muchas veces es un paquete de galletitas de agua y una chocolatada. No hay alimentos de calidad, frescos ni tampoco opciones para aquellos que tienen alguna restricción como veganismo, vegetarianismo, celiaquía o diabetes.

-------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que seguirá clima sofocante una semana en AMBA

La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina

Cambian las escuelas: El Gobierno eliminó dos materias obligatorias por decreto

Chubut: el fuego se orienta ahora hacia Esquel, los pinares se queman de manera explosiva