Escuelas de Argentina en grave peligro: el pedido urgente que hizo la OMS
Las escuelas de Argentina deberán acatar un pedido urgente de la OMS en el corto plazo. Negarse podría tener consecuencias graves.
El buen crecimiento y desarrollo de las infancias y adolescentes es crucial para que puedan tener buena salud, estén fuertes y tengan un futuro más próspero. Lo cierto es que muchas veces las escuelas no acompañan estos procesos y por esa razón la OMS está interviniendo de manera concisa.
Escuelas de Argentina en alerta: el pedido de la OMS
Muchos colegios y escuelas de Argentina, y también del mundo, ofrecen alimentos a sus alumnos día tras día. Lo cierto es que la calidad nutricional de estos es "limitada" y la OMS insta a que ofrezcan alternativas más saludables y nutritivas.
"La alimentación de los niños en la escuela y los entornos que influyen en su alimentación pueden tener un profundo impacto en su aprendizaje y consecuencias para su salud y bienestar a lo largo de su vida", sostuvo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. Aquellas instituciones que ofrecen alimentos a los niños y adolescentes deben saber que gran parte del desarrollo y crecimiento de los mismos va ligado a ello.
Según estimaciones unos 466 millones de niños reciben comidas en la escuela no solo en la Argentina, por supuesto, sino en todo el mundo. De esta manera quieren que haya normas para aumentar la disponibilidad, compra y consumo de alimentos y bebidas saludables en la escuela.
La exlegisladora porteña, Ofelia Fernández, tuvo la iniciativa de presentar un proyecto para mejorar las viandas en los colegios de CABA. La iniciativa pretendía garantizar el acceso gratuito a alimentos de calidad para los estudiantes de instituciones públicas o privadas sin aportes del Estado porteño en todos los niveles educativos. Sin embargo, quedó en el olvido.
Principalmente en los colegios y escuelas del país se entregan sánguches de fiambre y jugos con muchos colorantes o conservantes. Cuando Ofelia Fernández presentó el proyecto, el Gobierno de la Ciudad gastaba $37 en el desayuno de cada estudiante. Ese aporte muchas veces es un paquete de galletitas de agua y una chocolatada. No hay alimentos de calidad, frescos ni tampoco opciones para aquellos que tienen alguna restricción como veganismo, vegetarianismo, celiaquía o diabetes.
