La llegada de precipitaciones importantes y descensos de los registros de temperatura que hagan desaparecer la ola de calor deberán esperar hasta los primeros días del mes de febrero según estudios del Servicio Meteorológico Nacional.
SE POSTERGA LLUVIA Y MERMA DEL CALOR
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que seguirá clima sofocante una semana en AMBA
Hubo tenues lluvias del lunes 26 de enero por la noche pero el calor extremo no se marchó del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El lunes 26 de enero fue el día más agobiante ya que los termómetros llegaron hasta los 37 grados.
Fin de semana para las piletas o el mar
El SMN informó que habrá buen clima, con cielo mayormente nublado y temperaturas altas, pero no agobiantes.
Vaticina entre 20 y 30 grados para el sábado; y entre 21 y 31 para el domingo.
Con la llegada de febrero, podría llegar el alivio.
Durante la madrugada del día 5 de febrero, el viento del sector norte alcanzaría ráfagas de 50 kilómetros por hora generando una alta inestabilidad.
El viernes 6 de febrero ya amanecería soleado pero fresco, con una máxima que apenas llegaría a los 28°C. Sería un alivio tras el largo sofocón.