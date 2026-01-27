El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que seguirá clima sofocante una semana en AMBA

Con la llegada de febrero, podría llegar el alivio.

Tras un inicio de mes sofocante (con máximas de 35°) irrumpirá un frente frío que traerá lluvia y un marcado descenso de la temperatura recién el jueves 5. Los meteorólogos estiman que el fin de la ola de calor estará acompañado de una fuerte tormenta que provocará un derrumbe de las marcas de casi grados.

Durante la madrugada del día 5 de febrero, el viento del sector norte alcanzaría ráfagas de 50 kilómetros por hora generando una alta inestabilidad.

El viernes 6 de febrero ya amanecería soleado pero fresco, con una máxima que apenas llegaría a los 28°C. Sería un alivio tras el largo sofocón.