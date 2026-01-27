urgente24
ACTUALIDAD Servicio Meteorológico Nacional > ola de calor > AMBA

SE POSTERGA LLUVIA Y MERMA DEL CALOR

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que seguirá clima sofocante una semana en AMBA

Hubo tenues lluvias del lunes 26 de enero por la noche pero el calor extremo no se marchó del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

27 de enero de 2026 - 21:20
Servicio Meteorológico Nacional prevé una semana más de calor

Servicio Meteorológico Nacional prevé una semana más de calor

La llegada de precipitaciones importantes y descensos de los registros de temperatura que hagan desaparecer la ola de calor deberán esperar hasta los primeros días del mes de febrero según estudios del Servicio Meteorológico Nacional.

El lunes 26 de enero fue el día más agobiante ya que los termómetros llegaron hasta los 37 grados.

A CABA y Gran Buenos Aires lo espera una semana agobiante desde el miércoles 28 de enero: habrá cielo parcialmente nublado y marcas que rondarán entre 20 de mínima y 33 grados de máxima. Solamente el viernes 30 podía darse un tope de 29 grados. Las probabilidades de precipitaciones son bajas: entre 0 y 10% de chances. A CABA y Gran Buenos Aires lo espera una semana agobiante desde el miércoles 28 de enero: habrá cielo parcialmente nublado y marcas que rondarán entre 20 de mínima y 33 grados de máxima. Solamente el viernes 30 podía darse un tope de 29 grados. Las probabilidades de precipitaciones son bajas: entre 0 y 10% de chances.

Seguir leyendo

image

Fin de semana para las piletas o el mar

El SMN informó que habrá buen clima, con cielo mayormente nublado y temperaturas altas, pero no agobiantes.

Vaticina entre 20 y 30 grados para el sábado; y entre 21 y 31 para el domingo.

Con la llegada de febrero, podría llegar el alivio.

Tras un inicio de mes sofocante (con máximas de 35°) irrumpirá un frente frío que traerá lluvia y un marcado descenso de la temperatura recién el jueves 5. Los meteorólogos estiman que el fin de la ola de calor estará acompañado de una fuerte tormenta que provocará un derrumbe de las marcas de casi grados. Tras un inicio de mes sofocante (con máximas de 35°) irrumpirá un frente frío que traerá lluvia y un marcado descenso de la temperatura recién el jueves 5. Los meteorólogos estiman que el fin de la ola de calor estará acompañado de una fuerte tormenta que provocará un derrumbe de las marcas de casi grados.

Durante la madrugada del día 5 de febrero, el viento del sector norte alcanzaría ráfagas de 50 kilómetros por hora generando una alta inestabilidad.

image

El viernes 6 de febrero ya amanecería soleado pero fresco, con una máxima que apenas llegaría a los 28°C. Sería un alivio tras el largo sofocón.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES