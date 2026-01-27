Sriram Krishnan, el topo de la IA en la Casa Blanca de Donald Trump

Sriram Krishnan y su mujer, Aarthi Ramamurthy Sriram Krishnan y su mujer, Aarthi Ramamurthy.

"Luchar contra China"

"En una fiesta en la Casa Blanca el mes pasado, Donald Trump destacó a Sriram Krishnan. "Me preguntan quién demonios es", dijo el Presidente estadounidense. "Y sin él, las cosas, sobre todo en IA, no funcionarían bien".

Antes de su nombramiento como asesor de inteligencia artificial de Trump en diciembre de 2024, Krishnan era un ingeniero y capitalista de riesgo prácticamente desconocido fuera de Silicon Valley.

Durante el último año, ha sido fundamental en la configuración del enfoque laxo de la Administración respecto de la regulación tecnológica, de acuerdo a varias personas con información privilegiada de Washington DC e inversores de la Costa Oeste.

Los esfuerzos de Krishnan incluyen la redacción de un proyecto de ley sobre IA "consciente", la elaboración de nuevas normas para la exportación de chips a China y la participación en la redacción de una orden ejecutiva para frustrar la regulación estatal.

Lo motiva el deseo de "luchar contra China y contra los catastrofistas de la IA", según una persona familiarizada con su pensamiento. Otra ambición, según otros, es el deseo de estar presente en la toma de decisiones.

En una era en la que la tecnología es vital para la seguridad nacional y la economía, este hombre de 42 años proporciona el "tejido conectivo entre Silicon Valley y Washington", dijo Brad Gerstner, fundador de la firma de inversión Altimeter. (...)

Tecnólogo y luchador

Krishnan, nacido y educado en Chennai, India, se mudó a California a mediados de la década de 2000 para trabajar en Microsoft, antes de ocupar puestos de director de equipos de productos en las empresas de redes sociales Facebook, Twitter y Snap.

Desarrolló estrechos vínculos con la élite de Silicon Valley. Elon Musk y Mark Zuckerberg fueron los primeros invitados a 'The Good Time Show', un podcast que Krishnan y su esposa, Aarthi Ramamurthy, lanzaron en 2020.

Krishnan ha aprovechado al máximo su agenda de contactos. Participa en varios chats grupales de Signal y WhatsApp, animando a ejecutivos tecnológicos a apoyar las posturas políticas de Trump, según varias personas que participan en esas conversaciones.

Krishnan, aficionado a la lucha libre profesional, ayudó a mediar en una reunión en la Casa Blanca el verano pasado entre Trump y la estrella de la WWE, Paul Levesque, alias Triple H, según personas con conocimiento del asunto. También conectó al ex primer ministro británico Boris Johnson con Musk en 2024.

(...) Sus antiguos colegas rechazaron la idea de que Krishnan sea un enigma de las opiniones de la empresa, pero sus credenciales y conexiones en Silicon Valley lo han convertido en un objetivo para los miembros del movimiento MAGA. (...) Laura Loomer, influencer de MAGA, denunció a Krishnan como un "izquierdista de carrera" que formaba parte de un grupo que "intentaba infiltrarse en la Administración Trump para enriquecerse". (...)

Sriram Krishnan-Ted Cruz-Donald Trump-Howard Lutnick Sriram Krishnan, Ted Cruz, Donald Trump y Howard Lutnick en la Sala Oval.

Un técnico, no un político

Trump ha hecho de la victoria en la carrera de la IA una misión central de su 2da. Administración (...)

El mes pasado, Trump estuvo flanqueado por Krishnan, Sacks y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, cuando firmó otra orden ejecutiva que rechazaba los esfuerzos en estados como California y Colorado para regular a las empresas de IA, un golpe para republicanos prominentes como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que han abogado por barreras locales.

Además de redactar secciones de ambas órdenes, Krishnan trabajó para apaciguar a los republicanos y demócratas preocupados por el impacto de la IA. (...)

Junto con Sacks y Lutnick, Krishnan también ayudó a allanar el camino para que las empresas estadounidenses de chips, incluida Nvidia, vendieran más chips a Oriente Medio y China, según personas con conocimiento del asunto.

Parecen haber ganado una discusión dentro de la Administración Trump sobre la flexibilización de los controles de exportación, creyendo que permitir que Nvidia venda generaciones anteriores de chips obstaculizará los esfuerzos de China por reducir su dependencia de la tecnología estadounidense. (...)

A diferencia de Sacks, quien organizó un importante evento de recaudación de fondos para Trump antes de las elecciones, Krishnan no es abiertamente político y prefiere centrarse en las políticas, según personas que lo conocen.

Esa postura distante será más difícil de mantener. Los grupos laborales han expresado su preocupación por el impacto de la IA en el empleo, mientras que los evangélicos cristianos de la base de Trump han criticado su efecto en las familias. Es probable que la política exterior del Presidente, que prioriza a Estados Unidos, influya en las negociaciones con sus aliados sobre el uso de tecnología estadounidense, según personas familiarizadas con el asunto. (...)

El empresario que conoce a Krishnan lo expresó de otra manera: "Si J.D. Vance llegara con una opinión diferente, la entendería rápidamente. Si [el gobernador demócrata de California, Gavin] Newsom llegara, tal vez él también lo haría...". (...)".

