urgente24
en vivo CAYÓ EL RIESGO PAÍS / AVIONES DE USA EN ARGENTINA

Javier Milei busca revancha en 'La Feliz' (que no está tan feliz...)

En Mar del Plata, Javier Milei fue recibido con ovaciones pero también con insultos y cánticos en contra...

En Mar del Plata, Javier Milei fue recibido con ovaciones pero también con insultos y cánticos en contra...

Imagen creada con IA/GROK.
En Mar del Plata, Javier Milei fue recibido con ovaciones pero también con insultos y cánticos en contra...

En Mar del Plata, Javier Milei fue recibido con ovaciones pero también con insultos y cánticos en contra...

Imagen creada con IA/GROK.

La recorrida de Javier Milei en Mar del Plata anoche fue un fracaso, pero hoy (27/01) buscará revancha en el Derecha Fest, con público 100% afín.

27 de enero de 2026 - 18:04

EN VIVO

'La Feliz' -como se conoce popularmente a Mar del Plata- no parece estar tan feliz con la visita presidencial, y el descontento popular se hizo sentir en las dos apariciones públicas de Javier Milei, donde si bien hubo muchos seguidores también hubo insultos y cánticos en su contra... Esto resultó especialmente llamativo dado que eligió esta ciudad para su primer recorrida del año porque fue donde La Libertad Avanza (LLA) arrasó en las elecciones legislativas de 2025.

El Presidente también irá esta noche a ver la obra teatral de Fátima Florez, su ex pareja, de la que también participará. Por eso esta tarde fue al teatro Roxy (donde afuera hubo ovaciones, insultos y hasta un detenido por golpear su camioneta) a ensayar su repertorio. Se espera que Milei se suba al escenario a cantar al menos una canción, dicen que será 'Rock del gato' de Ratones Paranoicos.

Se desconoce el motivo de la elección de esa canción, cuya letra dice: "Quiero verla en el show, es como un gato siamés, su cola arde en el risco, espero que alguna vez, al ver sus ojos me den, alguna noche de hotel. En mi boca no hay control, me voy cayendo a sus pies, las piernas son un abrigo, al menos no moriré. Si todo me sale bien, lo haré de nuevo, otra vez".

Mientras Milei sigue en su 'veranito' en la costa, los incendios en el sur del país continúan devastando todo a su paso.

También se desplomó el Riesgo País, que hoy perforó los 500 puntos por 1era. vez desde 2018, lo cual es motivo de celebración (es condición necesaria para que el Gobierno pueda acceder al mercado de deuda internacional), pero hay que marcar que también se vienen desplomando la industria, el consumo, los salarios...

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Live Blog Post

Salta: Narcotest obligatorio a todos los funcionarios (¿para cuándo en Nación?)

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, firmó un DNU que exige controles toxicológicos (narcotest) para los funcionarios de todos los poderes del Estado, con el objetivo de "reforzar la transparencia y la responsabilidad en la función pública".

De este modo, Salta se suma a otras provincias, como San Luis, Neuquén y Córdoba que ya implementaron los mismos controles.

Y en el Gobierno nacional, ¿para cuándo?

VER NOTA

Live Blog Post

Estatales anunciaron un paro general contra la reforma laboral

Sindicatos estatales provinciales reunidos en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvieron convocar a un paro general para el día en que se tratará la reforma laboral en el Senado de la Nación (el Gobierno pretende que sea el 11 de febrero). Además, evalúan realizar medidas en todo el país para presionar a los gobernadores.

La medida fue anunciada por el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas. "Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada", expresó Rodolfo Aguiar, titular de ATE.

El gremialista exhortó también a sus compañeros sindicales a "pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad" al paro. "Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado", dijo.

"Tenemos que pensar en que debemos hacerles sentir todo nuestro rigor a los gobernadores. Nos tenemos que esforzar para evaluar la posibilidad de establecer un cronograma de protestas y movilizaciones en algunas provincias que decidieron ser funcionales a Milei y que nos quieren vender por dos pesos a todos los trabajadores”, señaló.

Y agregó: Las recorridas de Santilli muestran que sin los gobernadores, el Gobierno no puede. Por lo tanto tenemos que colocar a los mandatarios provinciales dentro de los principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos”.

image
Live Blog Post

Alerta para Milei: 6 de cada 10 argentinos creen que su Gobierno es corrupto

Una nueva encuesta nacional volvió a encender una señal de alerta para el Gobierno de Javier Milei: la percepción de corrupción dentro del oficialismo crece, incluso entre sectores que siguen respaldando la gestión.

Según un estudio reciente de la consultora QSocial, más del 60% de los encuestados considera que la mayoría de los funcionarios del Gobierno son corruptos, una cifra que aumentó nueve puntos porcentuales en apenas tres meses.

El crecimiento del indicador contrasta con otro dato clave del informe: la administración libertaria conserva niveles de apoyo electoral elevados y sigue liderando la intención de voto de cara a 2027.

VER NOTA

Live Blog Post

Otro avión de la Fuerza Aérea de USA aterrizó en Argentina: Llamativo secretismo del Gobierno

El Gobierno no dio explicaciones cuando estalló la polémica por el avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USA) que aterrizó el domingo 25/01 en Ushuaia. Y recién hoy hubo información oficial (a cuentagotas) cuando se difundió que otro Boeing C-40 Clipper había aterrizado en Aeroparque.

El encargado de explicar fue el canciller Pablo Quirno, que vía X respondió una publicación asegurando que "es una delegación bipartidaria del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes de EEUU de visita en Argentina".

En tanto, brindó información sobre el primer avión de la Fuerza Aérea de USA que estuvo en Ushuaia y hoy fue a Neuquén. Según el diario La Nación, la delegación bipartidaria de miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de USA visitó Vaca Muerta.

Sería bueno y prudente que el Gobierno informe sobre estos hechos, para evitar confusiones, polémicas y teorías conspiranoicas...

VER NOTA

-------------

Otras noticias en Urgente24:

La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche

Techint pierde una licitación clave porque sus precios son elevados: ¿Protección o subsidio?

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

En Telefe se acabó la coronita: La figura que quiso poner condiciones y no la llamaron más

Griselda Siciliani se cansó y habló sobre Luciano Castro como nunca

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES