Javier Milei busca revancha en 'La Feliz' (que no está tan feliz...)

Javier Milei sigue en Mar del Plata, donde esta noche buscará su revancha tras el fracaso de anoche en su recorrida con menos convocatoria de la esperada -y varios insultos-: el Presidente cerrará el "Derecha Fest", con público 100% afín a sus ideas y políticas, con lo cual no se esperan sorpresas ingratas.
Salta: Narcotest obligatorio a todos los funcionarios (¿para cuándo en Nación?)
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, firmó un DNU que exige controles toxicológicos (narcotest) para los funcionarios de todos los poderes del Estado, con el objetivo de "reforzar la transparencia y la responsabilidad en la función pública".
De este modo, Salta se suma a otras provincias, como San Luis, Neuquén y Córdoba que ya implementaron los mismos controles.
Y en el Gobierno nacional, ¿para cuándo?
