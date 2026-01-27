Gustavo Sáenz firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece en la Provincia de Salta la obligatoriedad de exámenes toxicológicos (narcotest) para funcionarios de todos los poderes del Estado, con el objetivo de "reforzar la transparencia y la responsabilidad en la función pública".
¿Y NACIÓN PARA CUÁNDO?
Salta se suma a San Luis y Neuquén: narcotest obligatorio a todos los funcionarios
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, firmó un DNU que exige controles toxicológicos (narcotest) a todos los funcionarios.
En noviembre de 2024, el Gobierno de San Luis empezó a usar un narcotest para garantizar que funcionarios y empleados de los 3 poderes del Estado local no asistan a sus puestos laborales luego de haber consumido sustancias prohibidas. El gobernador Claudio Poggi fue el primero en someterse a la evaluación médica.
En julio 2025 el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe inició narcotesteos a integrantes de las fuerzas de seguridad provinciales.
En septiembre 2025, la Provincia de Neuquén aprobó la ley de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos y el gobernador Rolando Figueroa fue el primero en someterse a la prueba y obtener un resultado negativo.
El 12/01/2026, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dispuso “un narcotest sorpresivo” a los integrantes de la cúpula policial de la provincia: "Todos dieron negativo y ninguno se resistió", afirmó.
En el caso de Salta, todos es todos: poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos de control de la provincia.
El fundamento: “Ejercer un cargo no es un privilegio, es una responsabilidad”, afirmó Sáenz.
Según él, quienes representan al Estado deben cumplir condiciones acordes a la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones, y por ese motivo se busca "garantizar que los funcionarios cuenten con la aptitud moral y funcional necesaria para desempeñar sus tareas".
El DNU también establece sanciones para quienes no cumplan con los exámenes exigidos. Las penalizaciones podrían derivar en la remoción del cargo.
--------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Neumáticos Michelin sin aire: El lanzamiento que jubila los pinchazos y reinventa a la industria
Locura: outlet liquida zapatillas de marca con hasta 50% de descuento
Toyota en modo bomba: Yaris Cross abre preventa y amenaza con apropiarse del ranking 2026
Supermercado lanza descuentos que se prenden fuego: Inflables, juegos y piletas con hasta 50% off