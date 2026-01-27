Salta se suma a San Luis y Neuquén: narcotest obligatorio a todos los funcionarios

En el caso de Salta, todos es todos: poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos de control de la provincia.

El fundamento: “Ejercer un cargo no es un privilegio, es una responsabilidad”, afirmó Sáenz.

Según él, quienes representan al Estado deben cumplir condiciones acordes a la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones, y por ese motivo se busca "garantizar que los funcionarios cuenten con la aptitud moral y funcional necesaria para desempeñar sus tareas".

El DNU también establece sanciones para quienes no cumplan con los exámenes exigidos. Las penalizaciones podrían derivar en la remoción del cargo.

