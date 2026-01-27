urgente24
¿Y NACIÓN PARA CUÁNDO?

Salta se suma a San Luis y Neuquén: narcotest obligatorio a todos los funcionarios

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, firmó un DNU que exige controles toxicológicos (narcotest) a todos los funcionarios.

El fundamento: “Ejercer un cargo no es un privilegio, es una responsabilidad”, afirmó Sáenz.

Gustavo Sáenz firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece en la Provincia de Salta la obligatoriedad de exámenes toxicológicos (narcotest) para funcionarios de todos los poderes del Estado, con el objetivo de "reforzar la transparencia y la responsabilidad en la función pública".

En noviembre de 2024, el Gobierno de San Luis empezó a usar un narcotest para garantizar que funcionarios y empleados de los 3 poderes del Estado local no asistan a sus puestos laborales luego de haber consumido sustancias prohibidas. El gobernador Claudio Poggi fue el primero en someterse a la evaluación médica.

En julio 2025 el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe inició narcotesteos a integrantes de las fuerzas de seguridad provinciales.

En septiembre 2025, la Provincia de Neuquén aprobó la ley de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos y el gobernador Rolando Figueroa fue el primero en someterse a la prueba y obtener un resultado negativo.

El 12/01/2026, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dispuso “un narcotest sorpresivo” a los integrantes de la cúpula policial de la provincia: "Todos dieron negativo y ninguno se resistió", afirmó.

En el caso de Salta, todos es todos: poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos de control de la provincia.

Según él, quienes representan al Estado deben cumplir condiciones acordes a la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones, y por ese motivo se busca "garantizar que los funcionarios cuenten con la aptitud moral y funcional necesaria para desempeñar sus tareas".

El DNU también establece sanciones para quienes no cumplan con los exámenes exigidos. Las penalizaciones podrían derivar en la remoción del cargo.

