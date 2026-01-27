En el Conurbano bonaerense, más precisamente, en Lomas de Zamora, un local de la cadena Havanna abrió una convocatoria laboral y generó una extensa fila de personas que se acercaron para dejar su currículum (CV) y aspirar a un puesto de trabajo, ofreciendo una imagen que no se veía desde hace tiempo.
LOMAS DE ZAMORA
La postal de Havanna dejó un sabor amargo... 150 metros de cola por un puesto de camarero
Bajo alerta naranja por calor, cientos de personas aguardaban en una extensa cola para entregar su CV en Havanna por un puesto de camarero en una postal que no es única.
Pero lo cierto es que esa postal ya no es un hecho aislado. En un contexto donde los despidos se multiplican y la apertura de importaciones, sumada a la fuerte caída del consumo interno, profundiza la recesión, el conurbano replica una situación que se repite en varias regiones del país:
Alberto Kahale, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Lomas de Zamora, se refirió a lo ocurrido y dimensionó la gravedad del fenómeno:
Reflejo de la desesperación
El dirigente empresarial advirtió que la situación refleja el nivel de desesperación social. "Ellos publicaron que iban a hacer entrevistas y desde las 4 de la mañana hay gente haciendo cola. Es terrible y es lo que está pasando, la gran desocupación. Hay gente que no puede llegar ni al día 10 y cada día va a empeorar", alertó.
En su mayoría, quienes esperan con el currículum en la mano son jóvenes que buscan su primer empleo. Sin embargo, también se observa la presencia de adultos que perdieron su trabajo en los últimos meses o que necesitan sumar un segundo o tercer ingreso para poder subsistir.
La escena sorprendió a vecinos y comerciantes de la zona de Las Lomitas, y dejó al descubierto una realidad que se profundiza día a día... y no sólo en el Conurbano bonaerense.
