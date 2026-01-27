La postal de Havanna dejó un sabor amargo... 150 metros de cola por un puesto de camarero

Reflejo de la desesperación

El dirigente empresarial advirtió que la situación refleja el nivel de desesperación social. "Ellos publicaron que iban a hacer entrevistas y desde las 4 de la mañana hay gente haciendo cola. Es terrible y es lo que está pasando, la gran desocupación. Hay gente que no puede llegar ni al día 10 y cada día va a empeorar", alertó.

En su mayoría, quienes esperan con el currículum en la mano son jóvenes que buscan su primer empleo. Sin embargo, también se observa la presencia de adultos que perdieron su trabajo en los últimos meses o que necesitan sumar un segundo o tercer ingreso para poder subsistir.

image

La escena sorprendió a vecinos y comerciantes de la zona de Las Lomitas, y dejó al descubierto una realidad que se profundiza día a día... y no sólo en el Conurbano bonaerense.

Otras noticias de Urgente24

Histórica textil cierra sus plantas "con gran pesar y tras haber agotado todas las instancias posibles"

Muerte en Bariloche: "Con un traumatismo, quizás tampoco llegaba con vida al hospital"

Juicio por YPF: Argentina se negó a informar sobre el oro del Banco Central

El negocio que parecía una gran promesa en 2025 y tuvo su peor cierre en 10 años