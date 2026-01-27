urgente24
DINERO Havanna > CV > trabajo

LOMAS DE ZAMORA

La postal de Havanna dejó un sabor amargo... 150 metros de cola por un puesto de camarero

Bajo alerta naranja por calor, cientos de personas aguardaban en una extensa cola para entregar su CV en Havanna por un puesto de camarero en una postal que no es única.

27 de enero de 2026 - 13:40
Havanna dejó un sabor amargo...

Havanna dejó un sabor amargo...

En el Conurbano bonaerense, más precisamente, en Lomas de Zamora, un local de la cadena Havanna abrió una convocatoria laboral y generó una extensa fila de personas que se acercaron para dejar su currículum (CV) y aspirar a un puesto de trabajo, ofreciendo una imagen que no se veía desde hace tiempo.

Pero lo cierto es que esa postal ya no es un hecho aislado. En un contexto donde los despidos se multiplican y la apertura de importaciones, sumada a la fuerte caída del consumo interno, profundiza la recesión, el conurbano replica una situación que se repite en varias regiones del país:

La de cientos de personas aguardaron pacientemente en una cola que se extiende por varias cuadras, incluso bajo temperaturas extremas: en el caso actual, el Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta naranja por calor La de cientos de personas aguardaron pacientemente en una cola que se extiende por varias cuadras, incluso bajo temperaturas extremas: en el caso actual, el Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta naranja por calor

Seguir leyendo

image

Alberto Kahale, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Lomas de Zamora, se refirió a lo ocurrido y dimensionó la gravedad del fenómeno:

Hace tres meses abrió un nuevo local de Havanna y publicaron un aviso de búsqueda laboral. Hay 150 metros de cola en este momento porque la gente está buscando un puesto de trabajo Hace tres meses abrió un nuevo local de Havanna y publicaron un aviso de búsqueda laboral. Hay 150 metros de cola en este momento porque la gente está buscando un puesto de trabajo

Reflejo de la desesperación

El dirigente empresarial advirtió que la situación refleja el nivel de desesperación social. "Ellos publicaron que iban a hacer entrevistas y desde las 4 de la mañana hay gente haciendo cola. Es terrible y es lo que está pasando, la gran desocupación. Hay gente que no puede llegar ni al día 10 y cada día va a empeorar", alertó.

En su mayoría, quienes esperan con el currículum en la mano son jóvenes que buscan su primer empleo. Sin embargo, también se observa la presencia de adultos que perdieron su trabajo en los últimos meses o que necesitan sumar un segundo o tercer ingreso para poder subsistir.

image

La escena sorprendió a vecinos y comerciantes de la zona de Las Lomitas, y dejó al descubierto una realidad que se profundiza día a día... y no sólo en el Conurbano bonaerense.

Otras noticias de Urgente24

Histórica textil cierra sus plantas "con gran pesar y tras haber agotado todas las instancias posibles"

Muerte en Bariloche: "Con un traumatismo, quizás tampoco llegaba con vida al hospital"

Juicio por YPF: Argentina se negó a informar sobre el oro del Banco Central

El negocio que parecía una gran promesa en 2025 y tuvo su peor cierre en 10 años

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES