La NASA rompe el silencio sobre la nave espacial perdida mientras orbitaba Marte

La conjunción comenzó el lunes 29 de diciembre, y la NASA no tendría contacto con ninguna misión a Marte hasta el viernes 16 de enero.

"Una vez finalizada la ventana de conjunción solar, la NASA planea reanudar sus esfuerzos para restablecer las comunicaciones con MAVEN", indicó en aquel momento.

¿Qué dice la NASA de la nave espacial desaparecida?

Todavía no se sabe cómo se perdió la nave espacial, por qué desapareció, ni dónde se encuentra.

Lo último que ha avisado la NASA sobre la nave espacial desaparecida es que, reanudaron los esfuerzos para restablecer el contacto con MAVEN.

"A medida que las naves espaciales y los exploradores en Marte emergen de la conjunción solar —un período en el que el Planeta Rojo y la Tierra se encuentran en lados opuestos del Sol y el contacto con las misiones a Marte es imposible— la NASA ha reanudado sus esfuerzos para reconectar con su sonda MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN)", informó en un comunicado.

Para ello, la agencia espacial estadounidense está utilizando la Red de Espacio Profundo de la NASA y el Observatorio Green Bank de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

Asimismo, según la NASA, el equipo MAVEN lleva adelante el análisis de fragmentos de datos recuperados de una campaña radiocientífica del 6 de diciembre.

"Este análisis se utiliza para crear una cronología de posibles eventos e identificar las probables causas del problema. La NASA está creando una comisión formal de revisión de anomalías para investigar los datos disponibles", aseguró la agencia.

Pero, ¿Qué implicaría la desaparición total de la sonda MAVEN?

"La pérdida de MAVEN representaría un revés significativo para la ciencia planetaria. La misión se dedica a observar cómo Marte , bajo el bombardeo de partículas de alta energía provenientes del Sol, expulsa su atmósfera al espacio", detalla The Planetary Society.

Además, otras misiones también dependen de MAVEN. La sonda actúa como repetidora de comunicaciones entre Curiosity y Perseverance y la Tierra.

No es la primera vez

Ya en Urgente24 habíamos indicado que, esta no es la primera vez que MAVEN genera pánico en la NASA.

En 2022, la nave pasó tres meses en modo seguro después de que sus unidades de medición inercial (IMU) comenzaran a fallar. Los técnicos tuvieron que reprogramar el sistema para que navegara usando rastreadores estelares en lugar de giroscopios.

Se cree que, el actual incidente podría estar relacionado con ese sistema de navegación alternativo o tratarse de una nueva falla de hardware.

El año pasado, MAVEN celebró su décimo aniversario en órbita en Marte.

