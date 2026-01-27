Entre insultos y ovaciones, Milei llegó al teatro para ensayar con Fátima Florez

Sin embargo, en las últimas horas empezaron a circular videos con tomas aéreas del Tour que revelaron lo muy escaso y pobre que fue la asistencia a la caminata de Milei.

No se trata solo del número de asistentes, que algunos calcularon en apenas 200 personas, sino que hay que contextualizar que Javier Milei eligió a Mar del Plata para su primer recorrida del año porque fue la ciudad donde La Libertad Avanza (LLA) arrasó en las elecciones legislativas de 2025 con Diego Santilli y el ex intendente Guillermo Montenegro a la cabeza.

