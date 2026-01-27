Entre insultos y ovaciones, Milei llegó al teatro para ensayar con Fátima Florez

Entre insultos y ovaciones de los presentes, Javier Milei ingresó esta tarde al Teatro Roxy de Mar del Plata para ensayar con Fátima Florez, ya que esta noche se subirá a cantar al escenario durante la obra de la capocómica, su ex pareja. Permaneció allí poco más de una hora y se retiró, fuertemente custodiado.
SIGA EL BAILE
La reacción de la gente en el lugar fue muy dispar: si bien muchos seguidores saludaban al Presidente y lo aplaudían, muchas otras personas lo insultaban y cantaban "la patria no se vende". Hubo cierta tensión en la zona.
Cuando Milei se retiró del teatro, se vivió la misma situación de insultos y ovaciones. Luego, un hombre fue detenido por presuntamente haber golpeado la camioneta en que la se trasladaba el Presidente.
Esta noche, según trascendió, el primer mandatario cantaría algunas canciones -entre ellas, "Rock del gato", de Ratones Paranoicos- durante el espectáculo de Fátima Florez. El horario de la obra fue adelantado para que Javier Milei pueda asistir, ya que luego encabezará el cierre del 'Derecha Fest'.
Cabe recordar que, tal como informó Urgente24, el recorrido que el mandatario realizó anoche fue un fracaso no sólo por los insultos que recibió en la calle sino también por la escasa convocatoria, aunque las cuentas oficiales en redes y de militantes libertarios solo se limitaron a difundir fotos y videos con tomas acotadas y cerradas que no dejaban dimensionar la envergadura de la convocatoria a favor de Milei y que creaban la ilusión de una masividad que nunca existió.
Sin embargo, en las últimas horas empezaron a circular videos con tomas aéreas del Tour que revelaron lo muy escaso y pobre que fue la asistencia a la caminata de Milei.
No se trata solo del número de asistentes, que algunos calcularon en apenas 200 personas, sino que hay que contextualizar que Javier Milei eligió a Mar del Plata para su primer recorrida del año porque fue la ciudad donde La Libertad Avanza (LLA) arrasó en las elecciones legislativas de 2025 con Diego Santilli y el ex intendente Guillermo Montenegro a la cabeza.
