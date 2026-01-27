Histórica textil cierra sus plantas "con gran pesar y tras haber agotado todas las instancias posibles"

La situación se agravó en las últimas semanas por problemas en la cadena comercial y de cobranzas, lo que terminó de comprometer el funcionamiento cotidiano de la firma. Según explicaron, se produjo "un profundo deterioro de la cadena de comercialización y cobranzas del sector textil, lo que afectó el flujo financiero de la compañía".

Desde Emilio Alal subrayaron que realizaron esfuerzos para revertir la crisis, incluso avanzando en la producción de telas para agregar valor y sostener el empleo. Sin embargo, reconocieron que "la empresa no ha logrado revertir este escenario adverso", pese a contar con estándares de calidad que les permitieron exportar a otros países del continente.

Más allá de la textil: La crisis es generalizada

La firma también aclaró que el cierre no es un hecho aislado ni responde a una falta de voluntad empresarial, sino a una crisis generalizada. En ese sentido, afirmaron que la decisión "refleja una crisis que afecta a la mayoría de las industrias manufactureras y de manera particular al sector textil".

Con un mensaje cargado de sensibilidad, la empresa destacó el impacto humano de la medida y agradeció especialmente a sus trabajadores.

"Esta decisión se toma con gran pesar, y entendiendo el profundo impacto social y humano que implica", expresaron, reconociendo el rol fundamental del personal a lo largo de los años.

Preocupación: 260 correntinos se quedan sin empleo

Pero el empresario Luis 'Pinky' Alal también manifestó su esperanza de reabrir y dijo que "las máquinas están listas, son nuevas y de alta capacidad de producción".

A su vez, el gobernador Juan Pablo Valdés afirmó al respecto de este cierre que deja a más de 260 trabajadores correntinos sin empleo, que "se hace difícil competir con productos que ingresan de China".

"Productos que ingresan de China e India, con mano de obra más barata, hacen difícil competir", señaló.

Otros sectores productivos afectados incluyen la industria yerbatera, forestal y ganadera. "Hay preocupación porque empieza a colapsar el sector, la industria forestal produce a gran escala y el consumo interno se encuentra detenido", advirtió.

