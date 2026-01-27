El negocio que parecía una gran promesa en 2025 y tuvo su peor cierre en 10 años

Los últimos tres meses de 2025 registraron los peores márgenes para ese período en los últimos diez años. En diciembre, el margen neto cayó a apenas $57 por kilo producido, ubicándose incluso $70 por debajo del peor diciembre registrado hasta entonces, correspondiente a 2022. El dato refleja con claridad la magnitud del colapso económico del cierre de año.

Precios del capón, otro factor clave del deterioro del sector

El informe identifica al desempeño del precio del capón como el principal responsable del deterioro de los ingresos. Durante todo 2025, el valor percibido por los productores mostró una debilidad persistente, sin lograr consolidar ninguna recuperación significativa.

El precio promedio anual fue de $2.170 por kilo en pesos constantes, uno de los niveles más bajos de la última década, comparable con los años críticos de 2017 y 2018. Pero más allá del promedio, lo que llamó la atención fue la ruptura de la estacionalidad habitual del mercado porcino.

Tradicionalmente, el segundo semestre suele mostrar una recomposición real de precios, impulsada por una mayor demanda y ajustes por inflación. En 2025, ese patrón no se cumplió. Por el contrario, el precio del capón continuó cayendo en términos reales y terminó entre un 25% y un 45% por debajo del promedio histórico.

Medido en dólares, el escenario fue igual de desfavorable. En diciembre, el capón cerró en US$1,42 por kilo, un 25% menos que el valor promedio histórico para ese mes, estimado en torno a US$1,86.

Oferta récord e importaciones en alza

Además de la debilidad de los precios hubo otro factor clave: la sobreoferta. Entre enero y noviembre de 2025, la oferta total de carne porcina alcanzó las 789 mil toneladas res, el volumen más alto desde que existen registros, superando en un 7,5% el máximo alcanzado en 2024.

Un dato revelador del informe es el rol creciente de las importaciones. Si bien históricamente la producción local abastece alrededor del 95% del mercado interno, en 2025 la participación de las importaciones netas trepó al 7%, frente al 2% del año anterior.

De las 55 mil toneladas adicionales que se volcaron al mercado, 37 mil provinieron de mayores importaciones y solo 18 mil del crecimiento de la producción nacional. Este exceso de oferta llevó el consumo aparente a un récord de 18,1 kilos por habitante, pero el incremento del consumo no fue suficiente para absorber el volumen disponible sin afectar los precios.

Según publicó el sitio 'Más Producción', según el informe, desde el lado de los costos, el panorama fue ambiguo.

En promedio, el costo total de producción de una granja de eficiencia media fue de $1.925 por kilo, un 7% inferior al de 2024 y relativamente bajo en perspectiva histórica. No obstante, entre junio y diciembre se registró un aumento real del 13%, que terminó de asfixiar los márgenes en un contexto de precios deprimidos.

La alimentación continuó siendo el principal componente del costo, representando cerca del 60% del total. El incremento de los precios del maíz y la soja a partir del tercer trimestre fue el principal motor del aumento de los costos.

Otros rubros mostraron comportamientos dispares. La sanidad y la inseminación registraron una caída interanual del 28%, mientras que la energía bajó un 6%. La mano de obra fue la excepción, con una suba real del 11%, convirtiéndose en el único componente relevante con aumentos significativos.

La eficiencia hizo a los ganadores

Por otro lado, la eficiencia productiva fue otro factor determinante de la rentabilidad. A través de modelos de simulación, el IERAL demuestra que las diferencias de resultados entre granjas eficientes e ineficientes se amplifican en contextos adversos.

Durante el cuarto trimestre de 2025, una granja de eficiencia alta logró un margen neto positivo de $305 por kilo producido, equivalente a una rentabilidad del 16,7% sobre costos. En contraste, una granja de eficiencia baja registró una pérdida de $256 por kilo, lo que implica un quebranto del 10,6%.

Los datos confirman que, en escenarios de precios bajos y costos en alza, solo los establecimientos con altos estándares productivos logran sostener márgenes saludables

La distancia con los puertos

La ubicación geográfica también juega un rol clave en la competitividad del negocio porcino. El informe destaca que la lejanía de los puertos de Rosario puede transformarse en una ventaja, al permitir el acceso a granos más baratos por el descuento del flete.

La diferencia de hasta el 4,2% en el costo total por kilo producido pone en evidencia la importancia estratégica de localizar las granjas en zonas agrícolas alejadas de los puertos exportadores.

Y por último, el informe subraya la elevada sensibilidad del negocio porcino a las variaciones en el precio de los granos. En diciembre de 2025, una granja de eficiencia media que pagara un 10% por encima del precio de paridad de Rosario habría sufrido una pérdida de $120 por kilo producido. En cambio, con un 10% de descuento, el margen se habría elevado a $63 por kilo.

La conclusión del informe es contundente: el sector porcino cerró 2025 en una situación de vulnerabilidad extrema. La combinación de una oferta récord, importaciones crecientes, precios en mínimos históricos y un repunte del costo de la alimentación pulverizó los márgenes de rentabilidad.

