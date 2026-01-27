Susana Roccasalvo no descartó dejar Implacables por un nuevo proyecto diario

Susana Roccasalvo estalló tras el ingreso de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity

Hace algunas semanas la producción de MasterChef Celebrity generó revuelo al incorporar temporalmente a Yanina Latorre al certamen para que reemplace a Maxi López que debió viajar a Suiza para estar en el nacimiento de su quinto hijo.

Consultada al respecto de la participación de su colega, dijo: "Andaban todos expectantes, nosotras trabajamos juntas unos meses, la conozco más y la padecí más". Y sumó tajante: "Tenemos diferentes estilos, pero uno se va acostumbrando cuando te tiran de un canal a otro durante años".

Además, posteriormente señaló: "Yo sabía que ella venía a reemplazar a Maxi, ella es muy inteligente y sabía que tenía que amalgamarce con el grupo, unirse y cuidarle el lugar a él".

"Para mí era la misma Yanina de siempre, pero más buena. Igual la reina de los programas de espectáculo soy yo", sumó picante dejando en claro que la relación entre ambas no es óptima y que cree que se desempeña mejor en los medios que la conductora del programa Sálvese quien pueda.

