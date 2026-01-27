urgente24
¿FIN DE CICLO?

Susana Roccasalvo no descartó dejar Implacables por un nuevo proyecto diario

La conductora Susana Roccasalvo fue consultada por un supuesto ciclo en El Nueve inspirado en su paso por MasterChef Celebrity y su respuesta fue tajante.

27 de enero de 2026 - 10:40
Susana Roccasalvo no descartó dar un paso al costado en su histórico programa por un nuevo proyecto diario.

Foto: Captura de video YouTube 27/01/2026

En medio de versiones que indican que Susana Roccasalvo podría dejar de hacer Implacables los fines de semana para pasar a una franja diaria en El Nueve, la conductora fue consultada por los rumores y respondió con cautela. El supuesto proyecto combinaría cocina y espectáculo, un formato que surgió a partir de su paso por MasterChef Celebrity.

Las especulaciones comenzaron cuando desde Intrusos adelantaron que desde la señal televisiva estaría evaluando la posibilidad de poner al aire un nuevo ciclo que abordaría "chismes y cocina" para sumar a su grilla. Incluso se mencionó que ya se analizaban posibles horarios y ajustes en la programación.

Sin embargo, la periodista negó estar al tanto de una propuesta concreta aunque no lo descartó. “Estuve con mi gerente en la semana y no me dijo nada”, aseguró ante las cámaras, aunque no descartó la idea si llegara una oferta formal: "No hay nada de eso".

Consultada sobre la posibilidad de dejar su actual espacio de fin de semana, fue tajante: “Sí. ¿Por qué no? Para mí todo es trabajo”. Mientras tanto, desde el panel que difundió la versión detalló que el formato aún está “en cocina”, sin horario definido, y que el diferencial sería el cruce entre gastronomía y espectáculo.

Susana Roccasalvo estalló tras el ingreso de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity

Hace algunas semanas la producción de MasterChef Celebrity generó revuelo al incorporar temporalmente a Yanina Latorre al certamen para que reemplace a Maxi López que debió viajar a Suiza para estar en el nacimiento de su quinto hijo.

Consultada al respecto de la participación de su colega, dijo: "Andaban todos expectantes, nosotras trabajamos juntas unos meses, la conozco más y la padecí más". Y sumó tajante: "Tenemos diferentes estilos, pero uno se va acostumbrando cuando te tiran de un canal a otro durante años".

Además, posteriormente señaló: "Yo sabía que ella venía a reemplazar a Maxi, ella es muy inteligente y sabía que tenía que amalgamarce con el grupo, unirse y cuidarle el lugar a él".

"Para mí era la misma Yanina de siempre, pero más buena. Igual la reina de los programas de espectáculo soy yo", sumó picante dejando en claro que la relación entre ambas no es óptima y que cree que se desempeña mejor en los medios que la conductora del programa Sálvese quien pueda.

